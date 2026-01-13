Kelemen Hunor: Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz + videó

„Nincs kisebb és nincs nagyobb. Egyenrangú tagjai vagyunk a nemzetnek, határon innen és határon túl. Köszönjük a támogatást, Kelemen Hunor!” – írta a közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor, amelyben felidézte azt a beszédet, amelyet az RMDSZ elnöke elmondott a Fidesz szombati kongresszusán.

Kelemen Hunor kiemelte: bár a térképen léteznek határok, a nemzetben és a nemzet iránti felelősségben nincsenek. Az Orbán-kormány 16 éve következetesen képviselt nemzetpolitikája erről a közös felelősségről szól, amelynek egyenrangú részesei a határon inneni és határon túli magyar közösségek – idézte fel.

Az RMDSZ elnöke szerint

akkor lesz rendben a nemzet önmagával és a történelemmel, amikor nem lesz „kint” és „bent”, nem lesz kisebb és nagyobb, hanem közös ügyek és közös célok mentén haladunk tovább.

Hangsúlyozta: ezért az elmúlt években sokat dolgoztak együtt, de a munka még nem ért véget.

Kelemen Hunor felidézte: az elmúlt másfél évtizedben világossá vált, mit jelent az, amikor a nemzetpolitika nem pusztán jelképes, hanem valódi tartószerkezetként működik. Mint mondta,

a Fidesz–KDNP vezette kormánynak köszönhetően a határon túli magyar közösségek kapaszkodót kaptak, és érezhették, hogy nincsenek magukra hagyva.

Beszédében hangsúlyozta: az erdélyi magyar közösség többsége támogatja a Fideszt és Orbán Viktort. Úgy fogalmazott, rajtuk nem fog múlni a közös munka folytatása, majd zárásként azt mondta: – Győzzön a józan ész, győzzön a Fidesz!