Hiába mismásol a Tisza, az internet nem felejt + videó

– Az internet nem felejt – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bemutatta tiszás ellenfele, Bujdosó Andrea megszólalását egy 2022-es divatfotózásról, amelyben már akkor kiállt a migráció mellett. A kihívó mellett a videóban bemutatta még Dávid Dóra és Bódis Krisztina hasonló mondatait is.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– Küldetésem a sokszínűség és az elfogadás erősítése a társadalomban – hangoztatta Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője.

Ez a Tisza

– mutatott rá Menczer Tamás, majd további példákat mutatott be.

– A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit! – jelentette ki Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője.

– Mélyen egyetértek Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok – reagált Bódis Krisztina arra a kérdésre, hogy mi az álláspontja a migrációval kapcsolatban.

Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató, utalva arra, hogy a kormánypártok nem engednek a brüsszeli migrációs nyomásnak, és megvédik a magyar emberek biztonságát.