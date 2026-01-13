Orbán ViktorzsarolásBrüsszel

Szentkirályi Alexandra: Már nem is titkolják, hogy beavatkoznának a magyar választásokba

Tudják, hogy amíg Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, addig gátat vet a brüsszeli birodalmi törekvéseknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 14:13
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság „közelről figyeli a magyar közvélemény-kutatásokat”, „Brüsszelnek nagy a tét a magyar választásokon”, „nem beavatkozni a magyar választásokba stratégiailag rossz döntés”. Ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatokról ír a brüsszeli sajtó – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ahogy közeledünk a kampányhoz, úgy nő a külföldi nyomás is hazánkon. Brüsszel szokása szerint az idei választásokba is be akar avatkozni, már megérkezett Bajnai Gordon is, és az álcivil szervezeteknek is csőre vannak töltve az eurók – tette hozzá.

Budapest, 2026. január 6. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője beszédet mond a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén 2026. január 6-án. A gyűlésen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Tudják jól, hogy ha a magyarok újra nemzeti kormányt szavaznak meg, akkor Magyarország marad háborúellenes, migrációellenes, és továbbra is gátat vet a brüsszeli birodalmi törekvéseknek

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott: ezért mindent megtesznek, hogy a bevándorláspárti, Ukrajnát és Brüsszelt támogató erők jussanak hatalomra, akik idén a Tisza és a DK.

– Daniel Freund amellett érvel, hogy helyes lenne beavatkozni a magyar választásokba, és azt az eszköztárat, ami Brüsszel rendelkezésére áll felhasználni annak érdekében, hogy azt a zsarolást, amit jogi eszközökkel eddig is folytatott Magyarország ellen az Európai Parlament, azt tovább folytassák – mondta Szentkirályi Alexandra. 

– Láttuk, miről van itt szó az elmúlt években, nem akarják odaadni a nekünk járó forrásokat addig, amíg nem hajolunk meg a migrációs politikájuknak vagy éppen a genderpolitikájuknak, és az utóbbi időben pedig már a háború követelése, a háborúba való belépés is ebbe a sorba illeszthető. Azonban mindenki számára világossá vált az elmúlt években, hogy 

amíg Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, addig nekünk mindig a magyar emberek érdeke lesz az első, és az, hogy ez az ország biztonságos ország maradjon, ahol fizikailag és gazdaságilag is biztonságban vagyunk

– szögezte le a frakcióvezető.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Ki is az a „mindenki”?

Bayer Zsolt avatarja

Jön az udvari bolond a csörgősipkájában, és utánozza azt, aki mindig is szeretett volna lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu