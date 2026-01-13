Szentkirályi Alexandra: Már nem is titkolják, hogy beavatkoznának a magyar választásokba

Az Európai Bizottság „közelről figyeli a magyar közvélemény-kutatásokat”, „Brüsszelnek nagy a tét a magyar választásokon”, „nem beavatkozni a magyar választásokba stratégiailag rossz döntés”. Ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatokról ír a brüsszeli sajtó – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: ahogy közeledünk a kampányhoz, úgy nő a külföldi nyomás is hazánkon. Brüsszel szokása szerint az idei választásokba is be akar avatkozni, már megérkezett Bajnai Gordon is, és az álcivil szervezeteknek is csőre vannak töltve az eurók – tette hozzá.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Tudják jól, hogy ha a magyarok újra nemzeti kormányt szavaznak meg, akkor Magyarország marad háborúellenes, migrációellenes, és továbbra is gátat vet a brüsszeli birodalmi törekvéseknek

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott: ezért mindent megtesznek, hogy a bevándorláspárti, Ukrajnát és Brüsszelt támogató erők jussanak hatalomra, akik idén a Tisza és a DK.

– Daniel Freund amellett érvel, hogy helyes lenne beavatkozni a magyar választásokba, és azt az eszköztárat, ami Brüsszel rendelkezésére áll felhasználni annak érdekében, hogy azt a zsarolást, amit jogi eszközökkel eddig is folytatott Magyarország ellen az Európai Parlament, azt tovább folytassák – mondta Szentkirályi Alexandra.

– Láttuk, miről van itt szó az elmúlt években, nem akarják odaadni a nekünk járó forrásokat addig, amíg nem hajolunk meg a migrációs politikájuknak vagy éppen a genderpolitikájuknak, és az utóbbi időben pedig már a háború követelése, a háborúba való belépés is ebbe a sorba illeszthető. Azonban mindenki számára világossá vált az elmúlt években, hogy

amíg Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, addig nekünk mindig a magyar emberek érdeke lesz az első, és az, hogy ez az ország biztonságos ország maradjon, ahol fizikailag és gazdaságilag is biztonságban vagyunk

– szögezte le a frakcióvezető.