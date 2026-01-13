Kocsis Máté: Magyar Pétert sakkban tartják Brüsszelből

– A Weber sem nyeretlen kétéves és nem kezdő, a mentelmi jogán keresztül Magyar Pétert sakkban tartják. A zsarolás talán túlzás, de hogy sakkban tartják, abban mindenki biztos lehet – mondta el véleményét Kocsis Máté.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette: a mentelmi ügyeket nem szoktak évekig elhúzni.
Magyar Péteré pedig most már egy jó ideje húzódik.
– Maradjunk annyiban, hogy szokatlanul hosszú ideje húzódik, aminek oka van, és annak az oka politikai. A választások eredményétől függ Weber számára is, hogy kiadja majd Magyar Péter mentelmi jogát vagy sem. Szóval nekik átgondolt nagyhatalmi koncepciójuk van – zárta gondolatait Kocsis Máté.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!