Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

Kocsis MátéManfred WeberMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Pétert sakkban tartják Brüsszelből

A választások eredményétől függ Manfred Weber számára is, hogy ki adja majd Magyar Péter mentelmi jogát vagy sem – véli a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Forrás: Facebook2026. 01. 13. 10:01
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Forrás: AFP
– A Weber sem nyeretlen kétéves és nem kezdő, a mentelmi jogán keresztül Magyar Pétert sakkban tartják. A zsarolás talán túlzás, de hogy sakkban tartják, abban mindenki biztos lehet – mondta el véleményét Kocsis Máté. 

Fidesz kongresszus Kocsis Máté
Kocsis Máté. Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője hozzátette: a mentelmi ügyeket nem szoktak évekig elhúzni. 

Magyar Péteré pedig most már egy jó ideje húzódik. 

– Maradjunk annyiban, hogy szokatlanul hosszú ideje húzódik, aminek oka van, és annak az oka politikai. A választások eredményétől függ Weber számára is, hogy kiadja majd Magyar Péter mentelmi jogát vagy sem. Szóval nekik átgondolt nagyhatalmi koncepciójuk van – zárta gondolatait Kocsis Máté. 


Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber ( Fotó: AFP)

 

