Brüsszel a választásokig jegeli a magyar ügyeket

Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár, amiért cserébe megkapná az uniós forrásokat – pontosan úgy, mint Donald Tusk Lengyelországban
– írta bejegyzésében Bóka. A miniszter egyúttal kiemelte, hogy pontosan ezek az intézkedések, amit a magyar kormány már régóta kifogásol, hiszen:
- Brüsszel kettős mércét alkalmaz és politikai nyomásgyakorlásra használja jogi és pénzügyi jogosítványait;
- Brüsszel a Tiszát szeretné kormányon látni, mert akkor Magyarország is beáll a sorba, ami háborút és megszorításokat jelent;
- A varsói forgatókönyv szerint pedig ezért cserébe uniós forrásokat kap, és szabad kezet, illetve segítséget a leszámoláshoz politikai ellenfeleivel.
A varsói forgatókönyv lényege, hogy Brüsszel olyan kormányt segít hatalomra, amelyik beáll a háborús döntések mögé, végrehajtja a külső elvárásokat, és mindennek az árát a magyar emberekkel fizetteti meg. De Magyarország jövője a magyar választók kezében van. A magyar embereknek pedig szerencsére van választásuk. A varsói forgatókönyvet meg lehet akadályozni, ha a brüsszeli út helyett nemzeti és szuverén kormányra szavaznak
– írta a miniszter.
Brüsszel figyeli a közvélemény-kutatásokat
A portál számára megszólaló forrás egyébként arról beszélt, hogy a brüsszeli vezetés szorosan követi a magyar választási kampányt és igyekszik is megtenni mindent, hogy a Tisza Pártnak kedvezzen. Azt az Euronews is elismeri a cikkben, hogy Brüsszel számára óriási tétje van a magyar választásnak.
Ursula von der Leyen és csapata ugyanis azt várja, hogy Magyar Péter majd „rendezi a Budapest–Brüsszel-kapcsolatot”, amiért cserébe a bizottság feloldhatja az uniós forrásokat, „hasonlóan Donald Tusk lengyelországi visszatéréséhez”.
