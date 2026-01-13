Brüsszel a választásokig jegeli a magyar ügyeket

Az Európai Bizottság az Euronews forrásai szerint jegeli a hazánkkal kapcsolatos ügyeket a választásokig. Brüsszel ezt ráadásul a Tisza Párt és az Európai Néppárt javaslatára teszi, ami újabb bizonyítéka a kettős mércének – írja Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán.

Brüsszel politikai megfontolásból jegeli a hazánkkal kapcsolatos ügyeket. Fotó: AFP/Frederick Florin

A portál számára nyilatkozó névtelen forrás szerint ilyen ügy a Helyreállítási Alap forrásainak átcsoportosítására vonatkozó magyar kérelem elbírálása is, ami lehetővé tenné a források teljes felhasználását a politikai blokkolás miatti időveszteség ellenére is.

Ez azonban teljesen egyértelműen rávilágít a brüsszeli kettős mércére Bóka János szerint.

A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Brüsszel már korábban is hajtott végre hasonlót, Lengyelország esetében, ahol Donald Tusk kormányát támogatta Brüsszel.