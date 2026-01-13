Rendkívüli

Ferihegyre is lecsapott az ónos eső – nem fogad és nem indít járatokat a budapesti reptér

BrüsszelUrsula von dr LeyenMagyar Péter

Brüsszel a választásokig jegeli a magyar ügyeket

Az Európai Bizottság politikai megfontolásból a választásokig jegeli a magyar ügyeket. Brüsszel a hírek szerint ezt a Tisza Párt és az Európai Néppárt javaslatára teszi, ami újabb bizonyíték a kettős mércére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 9:25
Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság az Euronews forrásai szerint jegeli a hazánkkal kapcsolatos ügyeket a választásokig. Brüsszel ezt ráadásul a Tisza Párt és az Európai Néppárt javaslatára teszi, ami újabb bizonyítéka a kettős mércének – írja Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán.

Brüsszel politikai megfontolásból jegeli a hazánkkal kapcsolatos ügyeket
Brüsszel politikai megfontolásból jegeli a hazánkkal kapcsolatos ügyeket. Fotó: AFP/Frederick Florin

A portál számára nyilatkozó névtelen forrás szerint ilyen ügy a Helyreállítási Alap forrásainak átcsoportosítására vonatkozó magyar kérelem elbírálása is, ami lehetővé tenné a források teljes felhasználását a politikai blokkolás miatti időveszteség ellenére is.

Ez azonban teljesen egyértelműen rávilágít a brüsszeli kettős mércére Bóka János szerint. 

A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Brüsszel már korábban is hajtott végre hasonlót, Lengyelország esetében, ahol Donald Tusk kormányát támogatta Brüsszel. 

Brüsszel Magyar Péterre tette meg tétjeit, mert tőle együttműködést vár, amiért cserébe megkapná az uniós forrásokat – pontosan úgy, mint Donald Tusk Lengyelországban

– írta bejegyzésében Bóka. A miniszter egyúttal kiemelte, hogy pontosan ezek az intézkedések, amit a magyar kormány már régóta kifogásol, hiszen:  

  • Brüsszel kettős mércét alkalmaz és politikai nyomásgyakorlásra használja jogi és pénzügyi jogosítványait;
  • Brüsszel a Tiszát szeretné kormányon látni, mert akkor Magyarország is beáll a sorba, ami háborút és megszorításokat jelent;
  • A varsói forgatókönyv szerint pedig ezért cserébe uniós forrásokat kap, és szabad kezet, illetve segítséget a leszámoláshoz politikai ellenfeleivel.

A varsói forgatókönyv lényege, hogy Brüsszel olyan kormányt segít hatalomra, amelyik beáll a háborús döntések mögé, végrehajtja a külső elvárásokat, és mindennek az árát a magyar emberekkel fizetteti meg. De Magyarország jövője a magyar választók kezében van. A magyar embereknek pedig szerencsére van választásuk. A varsói forgatókönyvet meg lehet akadályozni, ha a brüsszeli út helyett nemzeti és szuverén kormányra szavaznak

– írta a miniszter. 

Brüsszel figyeli a közvélemény-kutatásokat

A portál számára megszólaló forrás egyébként arról beszélt, hogy a brüsszeli vezetés szorosan követi a magyar választási kampányt és igyekszik is megtenni mindent, hogy a Tisza Pártnak kedvezzen. Azt az Euronews is elismeri a cikkben, hogy Brüsszel számára óriási tétje van a magyar választásnak. 

Ursula von der Leyen és csapata ugyanis azt várja, hogy Magyar Péter majd „rendezi a Budapest–Brüsszel-kapcsolatot”, amiért cserébe a bizottság feloldhatja az uniós forrásokat, „hasonlóan Donald Tusk lengyelországi visszatéréséhez”. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu