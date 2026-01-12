Migrációs paktum, háborús politika, ukrán EU-tagság, rezsicsökkentés megszüntetése – ezt támogatta a Tisza Párt Brüsszelben az elmúlt években

Szavaztak a rezsicsökkentés elleni is

A Tisza Párt képviselői 2024 novemberében a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt is megszavazták. Az Európai Parlament a COP 29 klímaváltozási konferenciával kapcsolatban elfogadott állásfoglalása a lakossági energiaár-támogatások – mint például a magyar rezsicsökkentés – kivezetését sürgeti. Az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalás felszólítja az uniós országokat a szén, a kőolaj és a földgáz használatának mihamarabbi leállítására. Mindemellett az indítvány túl magasnak minősítette az olyan lakossági energiaár-támogatásokat, mint amilyen a magyar rezsicsökkentés, így azok felszámolását követeli. A Tisza Párt minden képviselője, Magyar Pétert is beleértve, megszavazta a határozatot. Sőt, Lakos Eszter már az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottságában is támogatta ezt a dokumentumot.

A rezsicsökkentés kapcsán megjegyzendő, hogy nem ez az első eset, amikor tiszás képviselők a magyar emberek érdekei ellen léptek fel. Gerzsenyi Gabriella egyenesen kijelentette, hogy szerinte ebben a formában nem támogatható a rezsicsökkentés. A képviselőnő korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol – mint fogalmazott – „hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”, és szerintük „az segítené a lakosság érdekét és helyzetét”, ha megtakarításra ösztönöznék az embereket. Gerzsenyi szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgyis olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.

Az ingyenes vízhasználat sem tetszett nekik

2025 májusában a Tisza Párt képviselői az ingyenes vízhasználat eltörlését is megszavazták. A brüsszeli vízstratégia szerint a gazdáknak is fizetniük kell a vízhasználatért. Az Európai Parlament még májusban fogadott el egy jelentést, amely hosszú távú vízstratégiát sürget az Európai Unióban. A dokumentum lényege, hogy a vízfelhasználás költségeit mindenki, így a mezőgazdasági szereplők is viseljék arányosan. A tiszás képviselők a szöveg egy külön pontját is támogatták, amely kifejezetten arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan vízdíjakat, amelyek a szolgáltatás teljes költségét megtérítik. A jelentés kimondja, hogy minden vízfelhasználónak „valóban és arányosan” hozzá kell járulnia a vízszolgáltatás költségeihez. Mindez egyértelműen szembemegy a kormány azon döntésével, hogy továbbra is ingyenes maradjon az öntözéshez használt víz a gazdák számára. A jelentést a Tisza Párt minden képviselője megszavazta.