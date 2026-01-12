Migrációs paktum, háborús politika, ukrán EU-tagság, rezsicsökkentés megszüntetése – ezt támogatta a Tisza Párt Brüsszelben az elmúlt években

- A Tisza Párt képviselői 2024 októberében arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum.
- 2025 márciusában Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt az Európai Parlament eddigi egyik legsúlyosabb háború- és ukránpárti indítványán. A Tisza elnöke végül levetette nevét a dokumentumról, képviselői pedig nem szavaztak.
- A tiszás EP-képviselők 2025 áprilisában kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett.
- 2025 júniusában a Tisza megszavazta a Tisztaipar-megállapodásról szóló határozatot, ami azt követeli, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást.
- 2025 decemberében a kiálltak amellett, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket.
- A Tisza Párt képviselői 2024 novemberében megszavazták a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt.
- 2025 májusában a Tisza Párt képviselői támogatták az ingyenes vízhasználat eltörlését.
- A tiszások 2025 júliusában és októberében két szavazáson is kiálltak Ursula von der Leyen mellett az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítványokon.
A Tisza Párt európai parlamenti képviselői nemcsak a felszólalásaikban dolgoznak Magyarország ellen, hanem szavazásokon is – ugyanakkor ott sokkal óvatosabbak. Azokban a témákban, amelyeket belpolitikai szempontból kényesnek tekintenek, jellemzően nem nyomnak gombot. A tiszás képviselők 14 háborúpárti indítvány esetében döntöttek például úgy, hogy nem szavaznak – ezzel brüsszeli gazdáikra bízva olyan döntéseket, amelyek Magyarország jövőjét is hosszú távon befolyásolják. Ugyanakkor több esetben voksaikkal is bizonyították, hogy az Európai Néppárt és a brüsszeli elit érdekei fontosabbak számukra a magyar emberek képviseleténél. Ezeket az eseteket mutatjuk most be.
Sürgették a migrációs paktumot
A Tisza Párt képviselői 2024 októberében a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az unió polgárai és több kormány által is elhibázottnak tartott, illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. Támogatták azt a javaslatot, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására. A Tisza Párt képviselői – a távol lévő Magyar Péter kivételével – mind megszavazták az indítványt.
