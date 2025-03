Így vetette le a nevét Magyar Péter a háborúpárti uniós állásfoglalásról

Magyar Péter neve eltűnt annak az ukránpárti, háborút támogató nyilatkozatról, amelyen korábban a baloldali pártvezér neve még a beterjesztők között volt – vette észre a Pesti Srácok.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy Magyar Péter ismét hitet tett az ukrajnai háború támogatása mellett, ugyanis a Tisza-vezér személyesen részt vállalt egy olyan közös állásfoglalásra irányuló indítványban, amely az orosz–ukrán háború folytatásáról szól. A baloldali pártvezér ezek után azzal próbált meg védekezni, hogy az aláírását valaki odahamisíthatta a dokumentumra, mert ő biztos nem adta ehhez a nevét. Azonban Magyar Péter védekezésének az ellentmond, hogy a pécsi Tisza-sziget viszont egyenesen élteti, és ünnepli Magyar Péter „bátor kiállását Ukrajna mellett.”

A tervezetet – amelyen a törlés előtt Magyar Péter neve is szerepelt előterjesztőként – azóta már el is fogadták az EP-ben. Elvileg az európai védelemről szól, de valójában egy egyértelmű háborús állásfoglalás, ugyanis olyan dolgok szerepelnek benne, mint hogy Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni, de követelik azt is, hogy mindenki oldja fel a nyugati fegyverrendszerekre vonatkozó korlátozásokat, hogy azokat orosz területen is be lehessen vetni.

Egyszer csak eltűnt a Tisza Párt elnökének neve

Az Európai Parlament hivatalos oldalán megtalálható dokumentumról egyszer csak eltűnt Magyar Péter neve.

Fotó: Pesti Srácok

Korábban Deák Dániel egy Tisza pártbeli informátorára hivatkozva elmondta, hogy bár maga Magyar Péter hagyta jóvá, hogy a neve ott legyen, azonban miután kitört a botrány, pánikba esett és visszakozott.

A baloldali pártvezér megegyezett Manfred Weberrel, hogy elvitetik a balhét egy titkárnővel, de „jegyzői hibának” fogják majd nevezni.

Azt még nem tudni, hogy Manfred Weber mit kért Magyar Pétertől cserébe, hogy mentelmi jogával kapcsolatos ügye után másodjára is bevédje, de annyit tudni vél az elemző, hogy hosszan egyeztettek és nem volt jó hangulatú beszélgetés.

Mint ahogy most kiderült, a megegyezést tényleg eredményesen zárulhatott, hiszen Magyar Péter neve eltűnt a dokumentumról.

Fotó: Pesti Srácok

Magyar Péter magyarázkodó állításával kapcsolatban azonban továbbra is komoly kérdések merülnek fel:

Ki, miért és hogyan tudta „meghekkelni” az EP hivatalos oldalát csak azért, hogy Magyar Péter neve bekerüljön a dokumentumba?

Ha ilyen könnyű bejutni az EP oldalára és simán lehet szerkesztgetni azt, az nem jelent-e komoly veszélyt az unió intézményeinek kiberbiztonságára nézve?

Vagy csupán csak Magyar Péter kérésére törölték-e a nevét a számára kínos dokumentumból?

A baloldali sajtó tudni véli: Magyar Péter a körülmények áldozata

A baloldali sajtóban feltűnő csend uralkodott a dokumentummal kapcsolatban egészen addig, amíg meg nem kapták a „hivatalos magyarázatot”, amely szerint Magyar Péter neve „szerkesztési hibaként” került bele a dokumentumba. A határozatról szóló szavazás megkezdése előtt Roberta Metsola, az EP elnöke is tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyar neve valahogyan tévesen jelent meg a dokumentumon.

A szavazáson végül a Tisza képviselői nem nyomtak gombot, a fideszesek az állásfoglalás ellen szavaztak.