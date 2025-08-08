Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

gyászmiskolci nemzeti színházszínművész

Elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész

Hatvannégy éves korában meghalt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, a miskolci és a kecskeméti színház egykori tagja – írja a Fidelio.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 11:17
Varga Zoltán 64 éves volt Forrás: port.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga halálhírét a Miskolci Nemzeti Színház jelentette be a Facebook-oldalán. Mint írták, a színész hosszú betegség után, az elmúlt napokban hunyt el.

Varga Zoltán 1986-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, ezután a Katona József Színházhoz került, ahol ő játszotta Srácot Spiró György Csirkefej című darabjának ősbemutatóján. Filmekben, sorozatokban is szerepelt, például ő alakította József Attilát az Eszmélet című tévésorozatban. 1995-ben pedig megkapta a Jászai Mari-díjat.

A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Utoljára a kecskeméti Katona József Színház előadásaiban láthatta őt a közönség.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.