Elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész

Varga halálhírét a Miskolci Nemzeti Színház jelentette be a Facebook-oldalán. Mint írták, a színész hosszú betegség után, az elmúlt napokban hunyt el.

Varga Zoltán 1986-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, ezután a Katona József Színházhoz került, ahol ő játszotta Srácot Spiró György Csirkefej című darabjának ősbemutatóján. Filmekben, sorozatokban is szerepelt, például ő alakította József Attilát az Eszmélet című tévésorozatban. 1995-ben pedig megkapta a Jászai Mari-díjat.

A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Utoljára a kecskeméti Katona József Színház előadásaiban láthatta őt a közönség.