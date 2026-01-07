Fájdalmasan korán ment el a Munkácsy-díjas szobrászművész, most retrospektív kiállítás nyílt a munkáiból

Magyarságunk nem pusztán történelmi eseményeink sorozata, hanem folytonos szellemi jelenlét is. Korszakról korszakra újra fogalmaztuk önmagunkat: nyelvben, gondolkodásban, művészetben. Így vannak olyan időszakok, amikor a képzőművészet különösen hangsúlyos szerepet kap az önértelmezésben – amikor egyfajta mértéket is közvetít.

Borbás Tibor retrospektív kiállítása Hevesen, a Halász-kúriában látogatható (Fotó: Lukácsi Liza)

A 20. század második felének Magyarországa is ilyen meghatározó periódus volt. Az 1970–80-as évek művészete kivételes gondolkodással reagált saját idejére. A rendszerváltást megelőző évtizedek sűrített időként élnek az emlékezetben: egy világ lezárulásának és egy másik bizonytalan kezdetének határán. Ebben az intellektuális feszültségben alakult ki az a szobrászati nyelv, amely már nem a kor ideológiájához alkalmazkodott, hanem új, időtálló formát keresett. E kivételes korszakban élő, alkotó művészek nemzedékéhez tartozott Borbás Tibor is.

Munkáikban egyértelmű ez a kinyilatkozás: a forma nem öncélú eszköz, hanem erkölcsi állásfoglalás. Egy korszaknak nem illusztrátorai, hanem annak valós mércéivé váltak. Olyan alkotások összességeit hozták létre, amelyek végül túlmutattak saját korukon.

Apánk, Borbás Tibor művészete különösen érzékenyen reagált az anyag és a gondolat kapcsolatára. Gipszből készült szobrai tudatos döntések voltak. Az agyag képlékenyebb mintázásához mérten a gipsz más párbeszédet kíván, ellenáll, „visszabeszél”. A művészi munka így folyamatos küzdelem forma és anyag között. Épp ezért kevesen vállalták be ezt a technikai innovációt. A Himfy utcai családi ház és a kert szűk terei sajátos, zárt világot teremtettek, ahol az alkotás és a mindennapi élet szorosan összefonódott. Szobrászként, felnőttként visszatekintve gyermekkoromra és Apánkra, most már sokkal tisztábban látom, egyértelműbben értelmezem az összefüggéseit.

Ebben a közegben tanítványok fordultak meg, fiatalok, akik később maguk is meghatározó személyiségekké váltak. A műterem egy élő tér volt: beszélgetések, viták, közös gondolkodás, nevetés, kölcsönös tisztelet és szeretet helyszíne. A szobrászat akkor még emberi kapcsolatokon keresztül formálódó szellemi gyakorlatként, valódi közösségként jelent meg.