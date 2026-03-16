Van-e szabadulás nemzeti traumáink fogságából?

Hogyan lehetnek nemzeti emlékezetünkben akkora hasadások, amelyek szakadékként nyelnek el történelmet, emberi sorsot, hősi és alávaló tetteket? Miféle mesterkedések titkolnak el vagy hamisítanak meg sorsfordító eseményeket még napjainkban is, átírva a történelmét régi tájainknak, várainknak, templomainknak? Miért kell emberek millióit, akár egész társadalmakat a felejtés sodrába taszítani? Kigyógyulhatunk-e nemzeti traumáinkból?

Könyvbemutató az MCC-ben

Margittai Gábor új könyve, a Fantomfájdalom ezekre a kérdésekre keresi a választ. A Kárpát-medence magyar szórványközösségeinek, a Szahara közepén tengődő magyar származástudatú törzsnek, a magyaráboknak, a saját tiltott kastélyaikat ostromló erdélyi főnemeseknek, a kül- és belhoni magyarság veszélyeztetett értékeinek, az elhallgattatott magyar hadifoglyoknak a „felfedezése”, bemutatása, a történetük és létezésük mélyére vezető expedíciók mind egy gyújtópontból indulnak: az emlékezet válságából. Vagyis az önazonosság kríziséből.

A könyvbemutatón mindezekről és más húsba vágó témákról beszélget az MCC Magyar Összetartozás Intézetének kerekasztalánál:

Margittai Gábor , a kötet szerzője, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója

, a kötet szerzője, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója Móczár Gábor , a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója

, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas énekes, népzenekutató

Az esemény házigazdája a kötet szerkesztője, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatóhelyettese, Major Anita, köszöntőt mond Kitta Gergely, az MCC intézetekért felelős igazgatója, a beszélgetést pedig Nagy Katalin, az MTVA vezető szerkesztője moderálja. A pódiumbeszélgetést követően a szerző dedikálja a művet, amely a helyszínen megvásárolható lesz.