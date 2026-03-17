Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több százmillió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Drogbirtoklás gyanújával indított nyomozást Magyar Péterék házibulija miatt a rendőrség

Kábítószer-birtoklás miatt nyomozást rendelt el Magyar Péterék házibulijával összefüggésben a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. A droggal kapcsolatos bűncselekmény azért merül fel, mert a másfél évvel ezelőtti, Budapesten tartott összejövetelen fehér por is volt abban a hálószobában, ahol a Tisza Párt elnöke aludt.

2026. 03. 17. 7:08
Március 13-án kábítószer birtoklása gyanújával nyomozást indított a rendőrség Magyar Péterék másfél évvel ezelőtti házibulijával kapcsolatban – derült ki a lapunk birtokába került hatósági határozatból.

A nyomozás előzménye, hogy a közelmúltban Radnai Márk Tisza-alelnök nevével fémjelzett oldalon egy fotó jelent meg. Azon egy felülről rögzített, fekete-fehér felvétel látható egy ágyról, illetve az éjjeli szekrényen fehér por is fellelhető. Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt abban a lakásban, ahol többen voltak, a nappaliban egy asztalon pedig alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobájába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és szinte Magyar minden állítását cáfolták. A Tisza Párt elnöke még a házigazdát is ismerhette, emellett rajta és Vogel Evelinen kívül még ott volt Magyar testőre, egy arab férfi és egy ukrán hölgy, aki Vogel Evelin barátnője. Az arab férfi a Blikknek és az Indexnek elmondott nyilatkozata alapján az is tudható, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában, az ágy melletti asztalon „kötött ki”.

Az eset kapcsán többen – köztük Tényi István – is feljelentést tettek.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Fotó: MTI/Máté Krisztián)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ő bizony nem…

Bayer Zsolt avatarja

Politikus sem lesz, Brüsszelbe se megy ki, és nem buszoztat.

