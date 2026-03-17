Lengyel László elveszthette az eszét

Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több százmillió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

A vasút mellett elhelyezett bombától a „nem létező” fideszes aktivista lelövéséig a legképtelenebb ötletekkel állt elő Lengyel László egy podcast-műsorban. A baloldali közgazdász azt fejtegette, hogy a Fidesz kreált eseményekkel akar félelmet gerjeszteni és előidézni a háborús szükségállapot kihirdetését, ami a választások elhalasztásával járna. A Tisza Pártot támogató – és a 14. havi nyugdíj gyors elvételéről beszélő – baloldali közgazdász a politikatörténeti abszurditásaival szintet lépett a kampányban.

2026. 03. 17. 7:15
Az abszurd képzelgés kategóriájába sorolható kampányfogásokról beszélt Lengyel László a Klikk Tv műsorában hétfőn. A Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója az az ellenzéki véleményformálók körében visszatérő toposzt igyekezett bizonygatni, amely szerint a Fidesz semmiképp nem engedi át a hatalmat, ezért akár a választásokat is elhalasztja a kormány. A baloldal régi közgazdásza a műsorban úgy fogalmazott: azt hallja volt titkosszolgáktól, hogy az utolsó percekig különféle eseményeket kreálhatnak, főleg „orosz segítséggel”. „Lehet egy bombát találni a vasútvonal mellett és ezzel félelmet kelteni, lehet 50 iskolában bombariadót elrendeltetni, lehet egy nem létező Fidesz-aktivistát lelőni” – fogalmazott.

A Tisza Pártot támogató szakértő szerint a háborús szükségállapot lehet a végkimenetel, ami a választások elhalasztásával és kijárási tilalommal járhat.

Lengyel képtelen eszmefuttatása 20:37-től hallható.

Lengyel László őrült felvetései nem példa nélküliek, Magyar Péter már az év elején felvetette, hogy a Fidesz „hamiszászlós” műveletekre készülhet. A Tisza elnöke februárban a balassagyarmati fórumán azt mondta: „Nehogy véletlenül berepüljön egy drón, nehogy véletlenül legyen egy önmerénylet a nagy rettegésben.”

Lengyel László nem csak a mostani, hajmeresztő jóslataival hívta fel magára a figyelmet. Megpróbálta ugyan tagadni érintettségét, de lapértesülés szerint aláírása kísértetiesen hasonlít arra az egyik szignóra, amely a Tisza Pártnak készült hatszáz oldalas megszorítócsomagon látható. Májusban viszont a Privátbankár műsorában nehezen félreérthető módon arról beszélt, hogy csapatával már írja a kormányprogramot, hogy „felkészülten menjenek a kormányzásba”. Csapat alatt minden bizonnyal az általa vezetett Pénzügykutató Zrt.-re gondolt, ahogyan az is egyértelműnek tűnik az elmondottakból, hogy Lengyelék a Tiszának dolgoznak.

Már csak azért is, mert mások is erről beszéltek. Lengyel Lászlóval nem is egyszer foglalkozott a tiszás önleleplező nyilatkozatokat összegyűjtő cikksorozatunk. Egyik alkalommal olyan megszólalásokat idéztünk, amelyek szintén arról szóltak, hogy a Pénzügykutatóban kormányprogramot írnak, mégpedig a következő kormánynak, azaz Magyar Péteréknek. Cikksorozatunk egy másik részében pedig azt elevenítettük fel, hogy Lengyel egyike azoknak a Tisza-közeli közgazdászoknak, akik a 13. és a 14. havi nyugdíjat támadták. Lengyel itt olyan virtigli megszorításpártiakkal került egy lapra, mint Bokros Lajos, Petschnig Mária Zita, Surányi György és Simonovits András. Lengyel egyébként arról adott elő egy gondolatfutamot, hogy a 14. havi nyugdíjat öt perc alatt elveszik – nyilván Magyar Péterék – és ezt a nyugdíjasok is tudják.

Borítókép: Lengyel László (Fotó: Képernyőkép)

 

