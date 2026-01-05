Szalah bevallotta, miért féltékeny Szoboszlai Dominikre, több dolgot is említett

Miközben a Liverpool még mindig nem tud kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtani, és az előző év végén zsinórban megnyert négy tétmeccs után 2026-ot két csalódást keltő döntetlennel kezdte , Szoboszlai Dominik továbbra is gyűjti de a dicséreteket. Ezúttal nem is akárki mondott róla nagy szavakat, hanem a csapattársa, Mohamed Szalah, aki jelenleg az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel az egyiptomi válogatottal.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah egymásról beszéltek a Liverpool felületén (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szalah és Szoboszlai a Liverpool hivatalos YouToube-csatornáján szerepeltek közösen a minap egy nyilvánvalóan korábban felvett videóban, amelyben, mint azt vasárnap az Origo megírta, rajzpárbajban vettek részt. Azonban volt ennek a viccesnek szánt eseménynek egy komolyabb része is, amikor Szalahot Szoboszlairól kérdezték, és az egyiptomi klasszis nem fogta vissza magát, nagy szavakat használt. Erről Angliában a Rousingthekop.com nevű oldal írt cikket.

Három tulajdonság, amiket Szalah irigyel Szoboszlaitól

A Liverpool színeiben mostanáig 421 meccsen 250 gólt szerző Szalah arról beszélt a videóban, hogy mi az a három tulajdonság, amik miatt irigykedik Szoboszlaira, amiket szívesen átvenne tőle. Az első kettő talán nem is okoz akkor meglepetést, a harmadik viszont újfajta megvilágítása a 25 éves magyar középpályásnak.

– A rúgótechnikája hihetetlen, tényleg elképesztően jó! – emelte ki az első tulajdonságot Szalah.

– A gyorsaságát is kiemelném, nagyon gyors – ez a második, amit az egyiptomi említett, és eddig azt mondhatjuk: papírforma.

Aztán Szalah kiemelt még valamit, ami eddig ritkábban került elő, ezért meglepőnek hathat: Szoboszlai nagyon okos.

– Ő az egyik olyan srác a csapatban, akit kifejezetten intelligensnek tartanak az öltözőben. Tudja, hogyan kell játszani, és nagyon jól olvassa a játékot – fogalmazott az egyiptomi Szoboszlairól.

Mi volt erre Szoboszlai Dominik válasza?

Úgy volt fair, hogy ezek után Szoboszlait is megkérdezték, hogy ő mit venne át Szalah képességei közül. Sokan talán arra számítottak, hogy a gólérzékenységét, de ő mást mondott.

– Szerintem a mentalitását – válaszolta Szoboszlai. – Azt, ahogyan a dolgokat látja. Ha egy dolgot átvehetnék tőle, az biztosan ez lenne.