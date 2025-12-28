Szalah egy esetben hagyja el Liverpoolt, Sallai Rolandék ősi riválisával tárgyal

Mohamed Szalah jelenleg az Afrika-kupán szerepel az egyiptomi válogatottal, és nem is akárhogyan : csapata mindkét eddigi csoportmeccsén gólt szerzett, Zimbabwe és Dél-Afrika ellen is győzelmet ünnepelve. A 33 éves támadó helyzete azonban továbbra is bizonytalan a Liverpool színeiben, miután december elején nyíltan kritizálta a klubot és az őt kispadra száműző Arne Slot edzőt, aki ezután büntetésből az Internazionale elleni BL-meccsen a keretből is kihagyta őt.

Mohamed Szalah török ajánlatot kapott, de ezért nem hagyja el a Liverpool csapatát Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szalah ezek után, még mielőtt elutazott az Afrika-kupára, a Brighton elleni bajnokin csereként játszott és gólpasszt adott, amivel kicsit nyugvópontra jutott az ügye, de annak még biztosan nincs vége. Már a téli átigazolási időszakban felvetődhet Szalah távozása a Liverpoolból, főleg, hogy a csapat nélküle is jól megvan: mint arra a Metropol felhívta a figyelmet, a Vörösök már egy hónapja veretlenek, amióta ő kiszorult a kezdőből.

Szalah török ajánlatot kapott, amire válaszolt is

A helyzetet több klub is megpróbálhatja kihasználni. Szalah szerződése 2027 nyaráig szól a Liverpoollal, de ha a klub nem ragaszkodik hozzá, ő pedig méltatlannak érzi a helyzetét, akkor a klubikon ennél előbb is távozhat. Persze megfelelő ajánlat esetén.

Egy ajánlat vagy legalábbis érdekélődés pedig már be is futott. Méghozzá a török Fenerbahce részéről, amely Sallai Roland csapatának, a Galatasaray ősi riválisa. A német Bild szerint azonban a titkos találkozón Szalah ügynöke kizárta, hogy az ügyfele az isztambuli klubhoz igazoljon. A török beszámolók egy érdekes kijelentést is nyilvánosságra hoztak, így idézik Szalah tanácsadóját:

„Vagy Liverpoolban marad, vagy Szaúd-Arábiába igazol.”

Ez tehát Szalah egyetlen feltétele a Liverpool elhagyására: Szaúd-Arábia. A pénzügyileg rendkívül erős szaúdi klubok már régóta csábítják őt. 2023 nyarán állítólag az al-Ittihad akár 250 millió eurós ajánlatot is tett a Liverpoolnak érte, és Szalah ott állítólag heti hárommillió eurót kereshetett volna.