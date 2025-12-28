Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja

Mohamed SzalahFenerbahceSallai RolandLiverpool FC

Szalah egy esetben hagyja el Liverpoolt, Sallai Rolandék ősi riválisával tárgyal

Török sajtóhírek szerint a Fenerbahce vezetői a múlt héten találkoztak Mohamed Szalah ügynökével. Ennek oka pedig az volt, hogy a Liverpool egyiptomi sztárja nyitott lenne-e arra, hogy Törökországba igazoljon. Szalah az ügynökén keresztül válaszolt a megkeresésre, amiből kiderült, hogy egy esetben hagyná el a Liverpoolt idő előtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 11:10
Mohamed Szalah egy esetben int búcsút idő előtt a Liverpool szurkolóinak Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Mohamed Szalah jelenleg az Afrika-kupán szerepel az egyiptomi válogatottal, és nem is akárhogyan : csapata mindkét eddigi csoportmeccsén gólt szerzett, Zimbabwe és Dél-Afrika ellen is győzelmet ünnepelve. A 33 éves támadó helyzete azonban továbbra is bizonytalan a Liverpool színeiben, miután december elején nyíltan kritizálta a klubot és az őt kispadra száműző Arne Slot edzőt, aki ezután büntetésből az Internazionale elleni BL-meccsen a keretből is kihagyta őt.

Mohamed Szalah török ajánlatot kapott, de ezért nem hagyja el a Liverpool csapatát
Mohamed Szalah török ajánlatot kapott, de ezért nem hagyja el a Liverpool csapatát Fotó: AFP/Paul Ellis)

Szalah ezek után, még mielőtt elutazott az Afrika-kupára, a Brighton elleni bajnokin csereként játszott és gólpasszt adott, amivel kicsit nyugvópontra jutott az ügye, de annak még biztosan nincs vége. Már a téli átigazolási időszakban felvetődhet Szalah távozása a Liverpoolból, főleg, hogy a csapat nélküle is jól megvan: mint arra a Metropol felhívta a figyelmet, a Vörösök már egy hónapja veretlenek, amióta ő kiszorult a kezdőből.

Szalah török ajánlatot kapott, amire válaszolt is

A helyzetet több klub is megpróbálhatja kihasználni. Szalah szerződése 2027 nyaráig szól a Liverpoollal, de ha a klub nem ragaszkodik hozzá, ő pedig méltatlannak érzi a helyzetét, akkor a klubikon ennél előbb is távozhat. Persze megfelelő ajánlat esetén.

Egy ajánlat vagy legalábbis érdekélődés pedig már be is futott. Méghozzá a török Fenerbahce részéről, amely Sallai Roland csapatának, a Galatasaray ősi riválisa. A német Bild szerint azonban a titkos találkozón Szalah ügynöke kizárta, hogy az ügyfele az isztambuli klubhoz igazoljon. A török beszámolók egy érdekes kijelentést is nyilvánosságra hoztak, így idézik Szalah tanácsadóját:

„Vagy Liverpoolban marad, vagy Szaúd-Arábiába igazol.”

Ez tehát Szalah egyetlen feltétele a Liverpool elhagyására: Szaúd-Arábia. A pénzügyileg rendkívül erős szaúdi klubok már régóta csábítják őt. 2023 nyarán állítólag az al-Ittihad akár 250 millió eurós ajánlatot is tett a Liverpoolnak érte, és Szalah ott állítólag heti hárommillió eurót kereshetett volna.

Premier League – nagyon messze a címvédés!
A Magyar Nemzet közéleti napilap

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

