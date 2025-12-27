Ha nincs Slot, máris szárnyal Szalah

A 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörének pénteki játéknapján Egyiptom 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, és a sikerével az utolsó csoportmeccs előtt bejutott a sorozat egyenes kieséses szakaszába. A gólt ki más, mint Mohamed Szalah szerezte, aki ezúttal sértettként szerzett panenkás tizenegyesgóljával szerzett győztes találatot a két, egyaránt vb-résztvevő ország csoportrangadóján.

Mohamed Szalah egyelőre az egyiptomi válogatott legjobbja az Afrika Kupán, két meccsen két győztes gólt szerzett Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Szalah a hátán viszi Egyiptomot

Nagyon sokan várták kíváncsian a 33 éves csatár játékát az ANK-meccsein, hiszen az elmúlt időszakban, mondhatnánk az idei szezont is, egyáltalán nem úgy ment a játék, mint az előző idényben, amikor gólkirályként bajnoki címhez segítettet a Liverpoolt, ráadásul nemcsak kimaradt a Vörösök kezdőjéből, de egy igencsak keményre sikerült interjút követően a BL-kereten kívül találta magát az egyiptomi. Már-már attól lehetett tartani, hogy soha többé nem lép majd pályára a Liverpool színeiben, ám végül elnézést kért a csapattól, így megvan az esélye annak, hogy tavasszal is a Mersey partján játszik a csatár.

Az Afrikai Nemzetek Kupája eddigi meccsein viszont a tavalyi Mohamed Szalah tündököl, aki a zimbabweiek elleni, 91. percben szerzett győztes gólja után ismét betalált Agadirban a dél-afrikaiak ellen, azaz tényleg a hátán viszi eddig az egyiptomi válogatottat. A két találkozó statisztikáit látva – Zimbabwe ellen a mezőny legjobbja volt – kijelenthető, ha a Liverpool menedzsere, Arne Slot nincs a közelében egyszerűen megtáltosodik a támadó.

Szalah statisztikája Zimbabwe ellen

osztályzat: 8.7

lövés: 4

várható gólok (xG): 0.48

gólok száma: 1

passzhatékonyság: 76% (41-ből 31 jó)

labdaérintés: 66

kapu előtti labdaérintés: 14

sikeres cselek: 67% (3-ból 2 jó)

sikeres párharcok: 7

Szalah statisztikája Dél-Afrika ellen

osztályzat: 7.6

lövés: 1

várható gólok (xG): 0.79

gólok száma: 1

passzhatékonyság: 74% (31-ből 23 jó)

labdaérintés: 44

kapu előtti labdaérintés: 3

sikeres cselek: 33% (3-ból 1 jó)

sikeres párharcok: 10

A fenti adatokból egyértelműen látszik, hogy Szalah pályán való jelenléte meccsenként legalább egy gólt, és minimum fél győzelmet ér már a kezdő sípszónál. Hogy a 33 éves játékos képes lesz-e ezt a színvonalat tartani, az egyelőre a jövő zenéje, ám ha igen, akkor bizony nehezen lesz kihagyható visszatérését követően a Liverpoolból. Ugyanis biztosan jobb teljesítményre lesz képes, mint az ősszel, amikor 20 meccsen mindössze 5 gól és 4 gólpassz fűződött a nevéhez.



