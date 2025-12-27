szalaharne slotegyiptomafrikai nemzetek kupájagól

Ha nincs Slot, máris szárnyal Szalah

Az elmúlt időszakban Liverpool negatív hősévé vált, mindenki szapulta, az edzője pedig előbb a padra ültette, majd a meglehetősen élesre sikeredett interjúját követően még a BL-keretből is kitette. Mohamed Szalah azonban bebizonyította, még mindig képes a hátára venni az aktuális csapatát, ugyanis az Afrika Kupán Egyiptom az ő góljainak köszönhetően máris bejutott a sorozat egyenes kieséses szakaszába. Ahogy nincs a közelében Arne Slot, a 33 éves támadó kirobbanó formában teljesít.

Molnár László
2025. 12. 27. 10:54
Döbbenetes formában játszik Mohamed Szalah az Afrikai Nemzetek Kupáján Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A 35. labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája csoportkörének pénteki játéknapján Egyiptom 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, és a sikerével az utolsó csoportmeccs előtt bejutott a sorozat egyenes kieséses szakaszába. A gólt ki más, mint Mohamed Szalah szerezte, aki ezúttal sértettként szerzett panenkás tizenegyesgóljával szerzett győztes találatot a két, egyaránt vb-résztvevő ország csoportrangadóján. 

Mohamed Szalah egyelőre az egyiptomi válogatott legjobbja az Afrika Kupán, két meccsen két győztes gólt szerzett
Mohamed Szalah egyelőre az egyiptomi válogatott legjobbja az Afrika Kupán, két meccsen két győztes gólt szerzett     Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Szalah a hátán viszi Egyiptomot

Nagyon sokan várták kíváncsian a 33 éves csatár játékát az ANK-meccsein, hiszen az elmúlt időszakban, mondhatnánk az idei szezont is, egyáltalán nem úgy ment a játék, mint az előző idényben, amikor gólkirályként bajnoki címhez segítettet a Liverpoolt, ráadásul nemcsak kimaradt a Vörösök kezdőjéből, de egy igencsak keményre sikerült interjút követően a BL-kereten kívül találta magát az egyiptomi. Már-már attól lehetett tartani, hogy soha többé nem lép majd pályára a Liverpool színeiben, ám végül elnézést kért a csapattól, így megvan az esélye annak, hogy tavasszal is a Mersey partján játszik a csatár.

Az Afrikai Nemzetek Kupája eddigi meccsein viszont a tavalyi Mohamed Szalah tündököl, aki a zimbabweiek elleni, 91. percben szerzett győztes gólja után ismét betalált Agadirban a dél-afrikaiak ellen, azaz tényleg a hátán viszi eddig az egyiptomi válogatottat. A két találkozó statisztikáit látva – Zimbabwe ellen a mezőny legjobbja volt – kijelenthető, ha a Liverpool menedzsere, Arne Slot nincs a közelében egyszerűen megtáltosodik a támadó.

Szalah statisztikája Zimbabwe ellen

  • osztályzat: 8.7
  • lövés: 4
  • várható gólok (xG): 0.48
  • gólok száma: 1
  • passzhatékonyság: 76% (41-ből 31 jó)
  • labdaérintés: 66
  • kapu előtti labdaérintés: 14
  • sikeres cselek: 67% (3-ból 2 jó)
  • sikeres párharcok: 7

Szalah statisztikája Dél-Afrika ellen

  • osztályzat: 7.6
  • lövés: 1
  • várható gólok (xG): 0.79
  • gólok száma: 1
  • passzhatékonyság: 74% (31-ből 23 jó)
  • labdaérintés: 44
  • kapu előtti labdaérintés: 3
  • sikeres cselek: 33% (3-ból 1 jó)
  • sikeres párharcok: 10

A fenti adatokból egyértelműen látszik, hogy Szalah pályán való jelenléte meccsenként legalább egy gólt, és minimum fél győzelmet ér már a kezdő sípszónál. Hogy a 33 éves játékos képes lesz-e ezt a színvonalat tartani, az egyelőre a jövő zenéje, ám ha igen, akkor bizony nehezen lesz kihagyható visszatérését követően a Liverpoolból. Ugyanis biztosan jobb teljesítményre lesz képes, mint az ősszel, amikor 20 meccsen mindössze 5 gól és 4 gólpassz fűződött a nevéhez.


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

