Köztörvényes „üldözött”

A Momentum elhajtott vezére régi nevettető (még ha ő maga nem is tud róla), elég, ha megszólal.

2026. 02. 28. 5:59
Fotó: Havran Zoltán
Hogy az őt illető mínuszos hír helyett most Tollhegyen-jegyzetet fabrikálok Fekete-Győr András kétségbeejtő leveléről, annak egyszerű az oka: hadd derüljön végre a puskaporos tudósításokba belefáradt olvasó. Kell a jókedv!
A Momentum elhajtott vezére régi nevettető (még ha ő maga nem is tud róla), elég, ha megszólal, nyilatkozik, már dobja is hanyatt magát az ember. (Állapotának értékelése pszichiátriai feladat, szakmai kihívás.) Nemrég összegyűjtöttem a legütősebb benyögéseit: „A Momentum fogja majd átvezetni a XXI. századba Magyarországot.” „Semmiképp se ijedjünk meg néhány száz jámbor bevándorlótól, öleljük keblünkre valamennyit!” Egy ízben azt magyarázta, rengetegen mondják neki: „Ti vagytok az utolsó reményünk!” (Elhallotta. Azt szokták kántálni: „Ti egy utolsók vagytok!” Nem ugyanaz.) 

Kedvencem az a Fegyőr-nyilatkozat, hogy miniszterelnökként Putyinnal csak akkor lesz hajlandó találkozni, ha az orosz elnök kivonja csapatait Ukrajnából.

Az ikonikussá hülyült nevettető minap egyenesen Zelenszkijnek írt. Azt magyarázta az ukrán elnöknek, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral. Levelében önmagát a Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítójaként aposztrofálta. Persze ez is vicc. „Politikai üldözöttünk” szimpla köztörvényes bűnöző, azért ítélte el a bíróság, mert füstbombát hajított rendőrökre. Nem üldözött – űzött.

