Újabb ukrán fenyegetés: ismét célkeresztben Magyarország

Ismét nyílt fenyegetés érte Magyarországot: egy ukrán politikai elemző videófelvételen beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába sürgeti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, és „megoldásként” inkább toborzótiszteket küldenének hazánkba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 18:00
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Egy felvételen Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor hiába sürgeti a Barátság kőolajvezeték újraindítását – írja a SZON.

Újabb ukrán fenyegetés célkeresztjében Magyarország Fotó: AFP

Az elemző szerint a probléma „megoldása” inkább az lenne, ha ukrán toborzótiszteket (TCK) küldenének Magyarországra, akik gyorsan elintéznék a helyzetet.

Megszólalásában nyíltan fenyegette Magyarországot:

Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat

– fenyegetett az ukrán elemző.

„Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így”

– idézte a felvételen elhangzottakat a SZON.

A nyilatkozat lényegében arra utal, hogy a Barátság vezeték újraindításának elmaradása nem technikai, hanem politikai okokból fakad. Alekszej Zsulavszkij véleménye szerint a helyzet rendezését az szolgálná, ha katonai sorozókat küldenének Magyarországra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
