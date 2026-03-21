Egy felvételen Alekszej Zsulavszkij ukrán politikai elemző arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor hiába sürgeti a Barátság kőolajvezeték újraindítását – írja a SZON.
Újabb ukrán fenyegetés: ismét célkeresztben Magyarország
Ismét nyílt fenyegetés érte Magyarországot: egy ukrán politikai elemző videófelvételen beszélt arról, hogy Orbán Viktor hiába sürgeti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, és „megoldásként” inkább toborzótiszteket küldenének hazánkba.
Az elemző szerint a probléma „megoldása” inkább az lenne, ha ukrán toborzótiszteket (TCK) küldenének Magyarországra, akik gyorsan elintéznék a helyzetet.
Megszólalásában nyíltan fenyegette Magyarországot:
Orbán hisz magában, és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat
– fenyegetett az ukrán elemző.
„Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, becsomagolják az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így”
– idézte a felvételen elhangzottakat a SZON.
A nyilatkozat lényegében arra utal, hogy a Barátság vezeték újraindításának elmaradása nem technikai, hanem politikai okokból fakad. Alekszej Zsulavszkij véleménye szerint a helyzet rendezését az szolgálná, ha katonai sorozókat küldenének Magyarországra.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
