Trump Pekingbe utazik, hantavírus-riadó a WHO-tól, lázadás Brüsszelben és súlyos vádak Zelenszkij ellen. Napi összefoglaló

Keir Starmer lemondását követelik

Újabb súlyos belső válsággal néz szembe a brit Munkáspárt.

Keir Starmer miniszterelnök kabinetje megosztott abban a kérdésben, hogy a kormányfőnek folytatnia kellene-e a munkáját.

A párton belül egyre több képviselő fejezi ki nyilvánosan, nem bízik a miniszterelnökben, miközben a hétfőn tartott beszéde után sokan a lemondását követelik.

British Prime Minister Keir Starmer stated that he acknowledges the widespread disappointment of voters, including "some disappointment" towards him personally, but attributes this to deep, long-term failures, and will not resign. pic.twitter.com/8oOeOxq8bt — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 11, 2026

Ukrán korrupciós botrány: még a pap felesége is bűnrészes

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az úgynevezett Midász-ügyben, amely luxusingatlanok építéséhez kapcsolódó pénzmosási és vesztegetési hálózat működésével köthető össze.

A korrupcióellenes hatóságok által közzétett új hangfelvételekből kiderült, hogy még annak a papnak a felesége is kapott lakást, aki 2021-ben megáldotta a Kozinban épülő Dinasztia lakópark területét.

A nyomozók állítása szerint az ingatlan a korábbi regionális fejlesztési miniszternek, Olekszij Csernisovnak nyújtott illegális juttatások része lehetett. Május 11-én este gyanúsítottként nevezték meg az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot a kapcsolódó konstrukciók ügyében.