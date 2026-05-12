Trump Pekingbe utazik, hantavírus-riadó a WHO-tól, lázadás Brüsszelben és súlyos vádak Zelenszkij ellen. Napi összefoglaló

A Fidesz és a Patrióták Európáért a Magyarország elleni jogállamisági eljárás azonnali lezárását követelik. Tovább dagad az ukrán korrupciós botrány, amelyben már az ukrán elnök is érintett lehet, Tucker Carlson műsorában pedig súlyos állítások hangzottak el Volodimir Zelenszkijről. Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat. Donald Trump eközben Pekingbe utazik egy sorsdöntő találkozóra. Terrortámadásokat hiúsítottak meg Párizsban és Hamburgban. Napi külpolitikai összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 23:50
Egyre nagyobb a lázadás Ursula von der Leyen ellen Brüsszelben Forrás: AFP
Keir Starmer lemondását követelik

Újabb súlyos belső válsággal néz szembe a brit Munkáspárt. 

Keir Starmer miniszterelnök kabinetje megosztott abban a kérdésben, hogy a kormányfőnek folytatnia kellene-e a munkáját. 

A párton belül egyre több képviselő fejezi ki nyilvánosan, nem bízik a miniszterelnökben, miközben a hétfőn tartott beszéde után sokan a lemondását követelik.

 

Ukrán korrupciós botrány: még a pap felesége is bűnrészes

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az úgynevezett Midász-ügyben, amely luxusingatlanok építéséhez kapcsolódó pénzmosási és vesztegetési hálózat működésével köthető össze. 

A korrupcióellenes hatóságok által közzétett új hangfelvételekből kiderült, hogy még annak a papnak a felesége is kapott lakást, aki 2021-ben megáldotta a Kozinban épülő Dinasztia lakópark területét. 

A nyomozók állítása szerint az ingatlan a korábbi regionális fejlesztési miniszternek, Olekszij Csernisovnak nyújtott illegális juttatások része lehetett. Május 11-én este gyanúsítottként nevezték meg az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot a kapcsolódó konstrukciók ügyében.

Megállíthatatlanul dagad az ukrán korrupciós botrány.

Ukrajna azt szeretné, ha Európa segítene újraindítani a béketárgyalásokat

Andrij Szibiha nyilatkozata alapján Kijev egy ajánlattal kényszerítené ki a befagyott orosz–ukrán béketárgyalások újraindítását. 

A sikeres, nagy hatótávolságú ukrán csapások most jó alkupozíciót teremthettek Ukrajna számára, amely európai közvetítéssel törheti meg a diplomáciai csendet. 

Bár Emmanuel Macron és a német vezetés már a Putyinnal folytatott közvetlen párbeszéd mellett érvel, a javaslat sikere azon múlik, hogy az EU képes-e egy, az amerikai érdekekkel összehangolt tárgyalási pozíció felvételére.

 

Tálibokat visz Brüsszelbe az Európai Bizottság

Hiába hallgatott hetekig Brüsszel, most már hivatalos: az Európai Bizottság tárgyalásokat készít elő az afgán tálib vezetéssel. A politikailag rendkívül kényes egyeztetésekre akár már a következő hetekben sor kerülhet az uniós fővárosban.

Uniós diplomaták és politikusok szerint az Európai Bizottság elnöke példátlan módon a saját kezében összpontosítja a hatalmat, miközben a tagállamok és még a biztosok egy része is kiszorul a döntésekből. A Bloomberg szerint a túlzott központosítás már az EU működését és versenyképességét is veszélyezteti, ami hosszú távon az egész európai gazdaságra is súlyos következményekkel járhat.

 

Súlyos állítások hangzottak el Zelenszkijről Tucker Carlson műsorában

Meglepő kijelentések hangzottak el Tucker Carlson műsorában Volodimir Zelenszkij korábbi sajtófőnökétől. Az egykori munkatárs szerint az ukrán elnök dühösen követelte, hogy pozitív propagandával javítsák romló népszerűségét, és egy alkalommal még Joseph Goebbels nevét is példaként említette.

 

Belgium a teljes F–16-os flottáját Ukrajnának adja, de Zelenszkijéken ez sem segít

Belgium fokozatosan kivonja a hadrendből F–16-os vadászgépeit, a régi harci repülőket pedig Ukrajnának szánja. Noha Brüsszel már tavaly nagyszabású katonai támogatást ígért Kijevnek, a gépek átadása továbbra is csúszik. A késlekedés hátterében egyrészt az új F–35-ösök akadozó érkezése, másrészt az ukrán pilóták hiánya áll.

 

Hajszálon múlt a terrortámadás Párizsban

Szélsőséges támadás tervezésének vádjával vettek őrizetbe egy tunéziai férfit Franciaországban. A letartóztatott személy a párizsi Louvre és egy helyi kerületi zsidó közösség ellen szervezett terrorakciót.

 

Terrortámadásra készülhetett egy 17 éves szíriai fiatal Hamburgban

Terrortámadás előkészítésének gyanújával vett őrizetbe a német rendőrség egy 17 éves szíriai fiatalt Hamburgban. 

A német hatóságok szerint a gyanúsított iszlamista indíttatásból készülhetett merényletre, 

a nyomozás során pedig több olyan tárgyat is lefoglaltak, amelyek támadás előkészítésére utalhatnak.

 

Trump Pekingbe utazik: a világ sorsa is múlhat a találkozón

Donald Trump május 13. és 15. között Kínába látogat Hszi Csin-ping meghívására, ahol a világpolitika és a világgazdaság legfontosabb kérdéseiről tárgyalnak majd. A BBC szerint a pekingi találkozó hosszú évekre meghatározhatja az amerikai–kínai kapcsolatokat, miközben 

a tárgyalások középpontjában a kereskedelmi háború, Tajvan, az iráni konfliktus és a technológiai verseny áll. 

Horváth Levente, az MCC Ázsiai–Magyar Kapcsolatok Iroda vezetője lapunknak arról beszélt: a két szuperhatalom egyeztetése a világgazdaságra, Európa jövőjére és a jelenlegi geopolitikai konfliktusokra is komoly hatással lehet.

 

Sorsdöntő szavazás csütörtökön: a Clarity törvénynek nem örülnek a bankok

A legfrissebb szenátusi beszámolók és piaci elemzések egyértelművé tették, a Bitcoin szárnyalása már nem puszta spekuláció, hanem a csütörtöki sorsdöntő bizottsági szavazás közvetlen előszele. Míg a nagybankok a színfalak mögött a stabilcoin-kamatok betiltásáért lobbiznak, a 

Clarity törvény az utolsó esély lehet arra, hogy az USA megállítsa a Coinbase-hez hasonló óriáscégek kivándorlását. 

Megvizsgáltuk a tervezetet, amely a modern pénzügyi rendszer alapjait írhatja át, egyensúlyt keresve a technológiai fejlődés garantálása és a szigorú bűnüldözés között.

 

Hantavírus: további fertőzésekre figyelmeztet a WHO főigazgatója

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint sikeresen zajlott le a Hondius óceánjáró utasainak evakuálása, ugyanakkor a hantavírus hosszú lappangási ideje miatt további fertőzések sem zárhatók ki. A WHO főigazgatója Madridban hangsúlyozta, hogy a globális egészségügyi kockázat jelenleg alacsony, és külön méltatta a spanyol kormány gyors fellépését és szolidaritását.

 

A román elnök akár egy politikán kívülről érkező kormányfő kinevezéséről beszélt

A román belpolitikai válság újabb feszültségpontja látszik körvonalazódni. Nicusor Dan államfő már egy technokrata miniszterelnök kinevezését sem tartja kizártnak a kormányalakítás során. A

 román elnök világossá tette, hogy csak Nyugat-barát koalíciót fogad el. 

Az AUR bevonását ugyan kizárta a kormányzásba, de az alkotmányos előírások miatt velük is egyeztetni fog.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
