Trump Pekingbe utazik, hantavírus-riadó a WHO-tól, lázadás Brüsszelben és súlyos vádak Zelenszkij ellen. Napi összefoglaló

Keir Starmer lemondását követelik
Újabb súlyos belső válsággal néz szembe a brit Munkáspárt.
Keir Starmer miniszterelnök kabinetje megosztott abban a kérdésben, hogy a kormányfőnek folytatnia kellene-e a munkáját.
A párton belül egyre több képviselő fejezi ki nyilvánosan, nem bízik a miniszterelnökben, miközben a hétfőn tartott beszéde után sokan a lemondását követelik.
Ukrán korrupciós botrány: még a pap felesége is bűnrészes
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az úgynevezett Midász-ügyben, amely luxusingatlanok építéséhez kapcsolódó pénzmosási és vesztegetési hálózat működésével köthető össze.
A korrupcióellenes hatóságok által közzétett új hangfelvételekből kiderült, hogy még annak a papnak a felesége is kapott lakást, aki 2021-ben megáldotta a Kozinban épülő Dinasztia lakópark területét.
A nyomozók állítása szerint az ingatlan a korábbi regionális fejlesztési miniszternek, Olekszij Csernisovnak nyújtott illegális juttatások része lehetett. Május 11-én este gyanúsítottként nevezték meg az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot a kapcsolódó konstrukciók ügyében.
