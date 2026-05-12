Magyar Péter maga ismerte el, hogy fehér por volt a lakásban, a rendőrség most mégis megszüntette a nyomozást

Szorul a hurok: Zelenszkij is vádlottá válhat az ukrán korrupciós botrányban?

Súlyos korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az ország korrupcióellenes hatóságai hivatalos gyanúsítottként nevezték meg Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnökét egy nagyszabású pénzmosási ügyben. Az ügy újabb kellemetlen fejlemény Kijev számára, miközben Ukrajna továbbra is az európai uniós csatlakozásért küzd.

Forrás: ABC News2026. 05. 12. 12:26
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is érintett lehet Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetőjének korrupciós ügyében
A nyomozóhatóságok szerint az ügy középpontjában Kijev környéki luxusingatlan-fejlesztések állnak. A vizsgálók már tavaly házkutatást tartottak Jermak otthonában is. 

Zelenszkij közeli szövetségese volt

Andrij Jermak hosszú időn át Volodimir Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasának számított, és kulcsszerepet játszott az amerikai–ukrán tárgyalásokban is. 

Tavaly novemberben távozott hivatalából egy korrupciós botrány nyomán, amely az egyik legsúlyosabb belpolitikai válságot idézte elő Ukrajnában az orosz invázió kezdete óta.

Az ukrán elnök most sem kommentálta nyilvánosan a korrupcióellenes szervek bejelentését. Sajtófőnöke annyit közölt: korai lenne következtetéseket levonni, mivel a vizsgálat még tart.

Zelenszkij neve is felmerülhet

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy sajtóértesülések szerint akár maga Volodimir Zelenszkij is érintetté válhat a vizsgálatban, miután több forrás szerint a vitatott ingatlanberuházások felgyorsítására a legfelsőbb politikai körökből érkezhetett utasítás, hívja fel a figyelmet a RIA Novosztyi.

In this handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on May 18, 2025, Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) attends a meeting with Ukraine's Defence Minister Rustem Umerov (2nd L), Ukraine's Foreign Minister Andrii Sybiha (L) and Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak (2nd R) in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legközelebbi munkatársaival 2025-ben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)

A Strana.ua szerint a beruházások megrendelői között Jermak mellett Timur Mindics üzletember, Alekszej Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint további befolyásos szereplők neve is felbukkant. A lap szerint egy 2022-es dokumentumban Csernisov állítólag „a főnök” utasítására sürgette az építkezések gyorsítását. A cikk azt sugallja, hogy ez a megnevezés akár Zelenszkijre is utalhatott.

Az uniós csatlakozást is veszélyeztetheti a korrupció

Az amerikai ABC szerint a nyomozás mélységesen kínos az ukrán elnök számára, aki azért küzd, hogy országa felvételt nyerjen az Európai Unióba, ami valószínűleg még évekig fog tartani. A mélyen gyökerező korrupció az egyik akadály, ami lassítja Ukrajna felvételét.

Volodimir Zelenszkij biztosra veszi Ukrajna gyors uniós csatlakozását (Fotó: AFP/Yves Herman)

Brüsszel többször hangsúlyozta: Kijevnek látványos eredményeket kell felmutatnia a korrupció elleni harcban, mielőtt érdemi előrelépés történhetne a csatlakozási folyamatban.

A mostani ügy különösen kellemetlen az ukrán vezetés számára, mivel Jermak korábban Zelenszkij egyik legerősebb embereként működött, és az elnök sokáig ellenállt a leváltását követelő politikai nyomásnak. A nyomozás következő szakasza akár hónapokig is elhúzódhat, és egyelőre nem tudni, sor kerül-e hivatalos vádemelésre.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is érintett lehet Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal egykori vezetőjének korrupciós ügyében (Fotó: AFP/Oscar Del Pozo)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
