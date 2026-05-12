Szorul a hurok: Zelenszkij is vádlottá válhat az ukrán korrupciós botrányban?

A nyomozóhatóságok szerint az ügy középpontjában Kijev környéki luxusingatlan-fejlesztések állnak. A vizsgálók már tavaly házkutatást tartottak Jermak otthonában is.

Zelenszkij közeli szövetségese volt

Andrij Jermak hosszú időn át Volodimir Zelenszkij egyik legközelebbi bizalmasának számított, és kulcsszerepet játszott az amerikai–ukrán tárgyalásokban is.

Tavaly novemberben távozott hivatalából egy korrupciós botrány nyomán, amely az egyik legsúlyosabb belpolitikai válságot idézte elő Ukrajnában az orosz invázió kezdete óta.

Az ukrán elnök most sem kommentálta nyilvánosan a korrupcióellenes szervek bejelentését. Sajtófőnöke annyit közölt: korai lenne következtetéseket levonni, mivel a vizsgálat még tart.

Zelenszkij neve is felmerülhet

Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy sajtóértesülések szerint akár maga Volodimir Zelenszkij is érintetté válhat a vizsgálatban, miután több forrás szerint a vitatott ingatlanberuházások felgyorsítására a legfelsőbb politikai körökből érkezhetett utasítás, hívja fel a figyelmet a RIA Novosztyi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legközelebbi munkatársaival 2025-ben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtóhivatal)

A Strana.ua szerint a beruházások megrendelői között Jermak mellett Timur Mindics üzletember, Alekszej Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint további befolyásos szereplők neve is felbukkant. A lap szerint egy 2022-es dokumentumban Csernisov állítólag „a főnök” utasítására sürgette az építkezések gyorsítását. A cikk azt sugallja, hogy ez a megnevezés akár Zelenszkijre is utalhatott.

Az uniós csatlakozást is veszélyeztetheti a korrupció

Az amerikai ABC szerint a nyomozás mélységesen kínos az ukrán elnök számára, aki azért küzd, hogy országa felvételt nyerjen az Európai Unióba, ami valószínűleg még évekig fog tartani. A mélyen gyökerező korrupció az egyik akadály, ami lassítja Ukrajna felvételét.