Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Az ukrán elnök bejelentette, hogy távozik kabinetfőnöke. Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legközelebbi bizalmasa volt, azonban úgy fest, belebukott a korrupciós botrányba.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 16:56
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az ukrán elnök ma váratlanul bejelentette, hogy lemondott kabinetfőnöke. Andrij Jermak volt Volodimir Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, azonban ma reggel a hatóságok házkutatást tartottak nála a korrupciós botránnyal összefüggésben – írja a BBC

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ukrán korrupcióellenes ügynökségek péntek kora reggel razziát tartottak a kijevi kormányzati épületben található lakásában, Jermak pedig a közösségi médiában azt írta, hogy „teljes mértékben együttműködök”.

Hetek óta tudható volt azonban, hogy Zelenszkij első számú emberének a fejét már túl sokan követelik. 

Mint ismeretes, Ukrajnában óriási korrupciós botrány bontakozott ki, ami Timur Mindics üzletembertől, Volodimir Zelenszkij üzlettársától indult és egészen a kormányzat felső köréig ért. A sajtóban már hetek óta téma volt, hogy az ügyben kulcs szerepe lehetett Andrij Jermaknak, azonban Zelenszkij a végsőkig próbált kitartani mellett. Úgy látszik ennek most vége. 

Borítókép: Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnöke (Fotó: AFP)

 

