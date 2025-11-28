Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Az ukrán elnök ma váratlanul bejelentette, hogy lemondott kabinetfőnöke. Andrij Jermak volt Volodimir Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, azonban ma reggel a hatóságok házkutatást tartottak nála a korrupciós botránnyal összefüggésben – írja a BBC.
Az ukrán korrupcióellenes ügynökségek péntek kora reggel razziát tartottak a kijevi kormányzati épületben található lakásában, Jermak pedig a közösségi médiában azt írta, hogy „teljes mértékben együttműködök”.
Hetek óta tudható volt azonban, hogy Zelenszkij első számú emberének a fejét már túl sokan követelik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!