Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Az ukrán elnök ma váratlanul bejelentette, hogy lemondott kabinetfőnöke. Andrij Jermak volt Volodimir Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, azonban ma reggel a hatóságok házkutatást tartottak nála a korrupciós botránnyal összefüggésben – írja a BBC.

Zelenszkij kabinetfőnöke távozott

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az ukrán korrupcióellenes ügynökségek péntek kora reggel razziát tartottak a kijevi kormányzati épületben található lakásában, Jermak pedig a közösségi médiában azt írta, hogy „teljes mértékben együttműködök”.