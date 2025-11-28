Szorul a hurok, Zelenszkij jobbkezénél tartanak házkutatást a korrupciós botrány miatt

Újságírók szerint tíz korrupcióellenes tisztviselő folytat nyomozati tevékenységet Kijev kormányzati negyedében

– írja a Lenta.

Jermak ellen a NABU egy korrupciós ügyben nyomoz, amely az állami nukleárisenergia-monopóliumot, az Enerhoatomot érinti, és Zelenszkij elnöksége alatt ez a legnagyobb korrupciós vizsgálat.

A NABU és a SAPO ma eljárási cselekményeket folytat nálam. A nyomozóknak semmilyen akadályt nem gördítek az útjába. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédeim a helyszínen vannak, és kapcsolatban állnak az eljáró rendvédelmi tisztviselőkkel. Részemről minden támogatást megkapnak

– mondta az akcióval kapcsolatban Jermak.

Korábban a hatóságok arról tájékoztatták Zelenszkij elnököt, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát.

A megbeszélés után az elnök mégis úgy döntött, hogy Jermakot és Umerovot is bevonja az ukrán tárgyalódelegációba. A delegáció tényleges vezetője pedig az elnöki hivatal feje lett.

Az Enerhoatom-ügyben nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, az elnök közeli bizalmasa lenne az állítólagos irányító – írja a The Kyiv Independent.