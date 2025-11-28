NABUAndrij JermakZelenszkijkorrupcióházkutatás

Szorul a hurok, Zelenszkij jobbkezénél tartanak házkutatást a korrupciós botrány miatt

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 28-án közölte, hogy házkutatást tart Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak az ingatlanában. Ali baba bajban.

2025. 11. 28.
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij
A NABU és a SAP ma reggel óta házkutatást tart Andrij Jermak otthonában.

Zelenszkij emberénél, Andrij Jermaknál tartanak házkutatást a korupcióellenes iroda emberei (Fotó: ALYAS TAYFUN SALCA / ANADOLU)
Zelenszkij emberénél, Andrij Jermaknál tartanak házkutatást a korupcióellenes iroda emberei (Fotó: ALYAS TAYFUN SALCA / ANADOLU)

Újságírók szerint tíz korrupcióellenes tisztviselő folytat nyomozati tevékenységet Kijev kormányzati negyedében

– írja a Lenta. 

Jermak ellen a NABU egy korrupciós ügyben nyomoz, amely az állami nukleárisenergia-monopóliumot, az Enerhoatomot érinti, és Zelenszkij elnöksége alatt ez a legnagyobb korrupciós vizsgálat. 

A NABU és a SAPO ma eljárási cselekményeket folytat nálam. A nyomozóknak semmilyen akadályt nem gördítek az útjába. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédeim a helyszínen vannak, és kapcsolatban állnak az eljáró rendvédelmi tisztviselőkkel. Részemről minden támogatást megkapnak

 – mondta  az akcióval kapcsolatban Jermak.

Korábban a hatóságok arról tájékoztatták Zelenszkij elnököt, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát. 

A megbeszélés után az elnök mégis úgy döntött, hogy Jermakot és Umerovot is bevonja az ukrán tárgyalódelegációba. A delegáció tényleges vezetője pedig az elnöki hivatal feje lett.

Az Enerhoatom-ügyben nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, az elnök közeli bizalmasa lenne az állítólagos irányító – írja a The Kyiv Independent.

Egy, a Kijev közelében álló luxusingatlan, amelyet az Enerhoatom korrupciós rendszerén keresztül finanszíroztak, Jermak számára készült – mondta egy rendvédelmi forrás a Kyiv Independentnek. Az elnöki hivatal nem reagált a megkeresésekre.

Korábban Marjana Bezugla, a verhovna rada tagja kijelentette, hogy Zelenszkij Andrij Jermak kabinetfőnök helyére keres utódot. A parlamenti képviselő megjegyezte, hogy feltehetően „más területeken is elkezdődtek a folyamatok”.

Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, 

Ukrajnában súlyos korrupciós botrány robbant ki, amelynek szálai egyre inkább Zelenszkij kabinetfőnökéhez, Andrij Jermakhoz vezetnek

A kiszivárgott felvételek szerint Jermak – Ali baba fedőnéven – egy informális hatalmi háló központi alakja lehet. A vádak alapján akár százmillió dollárnyi kenőpénz is gazdát cserélhetett az Enerhoatom szerződései után, miközben források szerint Jermak körei megpróbálhatták befolyásolni a NABU és a SAPO munkáját. Bár egyre többen követelik Jermak távozását, Zelenszkij továbbra is erősen támaszkodik kabinetfőnökére.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)

