A NABU és a SAP ma reggel óta házkutatást tart Andrij Jermak otthonában.
Szorul a hurok, Zelenszkij jobbkezénél tartanak házkutatást a korrupciós botrány miatt
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) november 28-án közölte, hogy házkutatást tart Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak az ingatlanában. Ali baba bajban.
Újságírók szerint tíz korrupcióellenes tisztviselő folytat nyomozati tevékenységet Kijev kormányzati negyedében
– írja a Lenta.
Jermak ellen a NABU egy korrupciós ügyben nyomoz, amely az állami nukleárisenergia-monopóliumot, az Enerhoatomot érinti, és Zelenszkij elnöksége alatt ez a legnagyobb korrupciós vizsgálat.
A NABU és a SAPO ma eljárási cselekményeket folytat nálam. A nyomozóknak semmilyen akadályt nem gördítek az útjába. Teljes hozzáférést kaptak a lakáshoz, az ügyvédeim a helyszínen vannak, és kapcsolatban állnak az eljáró rendvédelmi tisztviselőkkel. Részemről minden támogatást megkapnak
– mondta az akcióval kapcsolatban Jermak.
Korábban a hatóságok arról tájékoztatták Zelenszkij elnököt, hogy rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyek alapján gyanúsítottként nevezhetik meg Jermakot és Rusztem Umerovot, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárát.
A megbeszélés után az elnök mégis úgy döntött, hogy Jermakot és Umerovot is bevonja az ukrán tárgyalódelegációba. A delegáció tényleges vezetője pedig az elnöki hivatal feje lett.
Az Enerhoatom-ügyben nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és Timur Mindics, az elnök közeli bizalmasa lenne az állítólagos irányító – írja a The Kyiv Independent.
Egy, a Kijev közelében álló luxusingatlan, amelyet az Enerhoatom korrupciós rendszerén keresztül finanszíroztak, Jermak számára készült – mondta egy rendvédelmi forrás a Kyiv Independentnek. Az elnöki hivatal nem reagált a megkeresésekre.
Korábban Marjana Bezugla, a verhovna rada tagja kijelentette, hogy Zelenszkij Andrij Jermak kabinetfőnök helyére keres utódot. A parlamenti képviselő megjegyezte, hogy feltehetően „más területeken is elkezdődtek a folyamatok”.
Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt,
Ukrajnában súlyos korrupciós botrány robbant ki, amelynek szálai egyre inkább Zelenszkij kabinetfőnökéhez, Andrij Jermakhoz vezetnek.
A kiszivárgott felvételek szerint Jermak – Ali baba fedőnéven – egy informális hatalmi háló központi alakja lehet. A vádak alapján akár százmillió dollárnyi kenőpénz is gazdát cserélhetett az Enerhoatom szerződései után, miközben források szerint Jermak körei megpróbálhatták befolyásolni a NABU és a SAPO munkáját. Bár egyre többen követelik Jermak távozását, Zelenszkij továbbra is erősen támaszkodik kabinetfőnökére.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Andrij Jermak (Fotó: AFP)
