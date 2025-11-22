Ukrajnában súlyos korrupciós botrány robbant ki: a nyomozók szerint magas rangú tisztviselők és Zelenszkij belső körei akár 100 millió dollárnyi kenőpénzt is kaphattak az Enerhoatom szerződései után. Zelenszkij menesztett két minisztert és szankcionálta Timur Mindicset, ám a közvélemény eltussolási kísérletet gyanít, miután korábban megpróbálta korlátozni a NABU és a SAPO függetlenségét. A botrány rávilágított arra is, hogy az elnök környezetében – különösen Andrij Jermak kabinetfőnök irányítása alatt – a lojalitás felülírja a szakmaiságot. Elemzők szerint a helyzet kezeléséhez nem elég a jogi elszámoltatás: a kormányzási stílust és Jermak szerepét is újra kellene gondolni, ám a kabinetfőnök a botrány ellenére pozícióban marad – írja a Financial Times.
Ali Baba mozgatja az ukrán hatalmi szálakat
Az ukrán korrupciós botrány szálai egyre mélyebbre vezetnek, és a figyelem mindinkább Andrij Jermakra, Zelenszkij kabinetfőnökére irányul. A kiszivárgott felvételeken „Ali Baba” álnéven emlegetett Jermak a vádak szerint nem csupán a hatalmi központ szürke eminenciása, hanem olyan kulcsszereplő, aki meghatározza az ukrán állam működését a miniszterek kiválasztásától a nyugati tárgyalásokig.
Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke ma Ukrajna egyik legbefolyásosabb szereplője, akinek hatalma a parlamenttől a külpolitikáig szinte minden fontos állami területre kiterjed. Befolyása a háború kezdete óta tovább erősödött, és az államapparátusban alig maradt olyan szereplő, aki valódi ellensúlyt jelenthetne vele szemben.
Zelenszkij teljes bizalma miatt Jermak irányítja a mindennapi kormányzati működés nagy részét: ő szervezi a miniszterek kiválasztását, a külpolitikai egyeztetéseket és a nyugati támogatásokról szóló tárgyalásokat.
A legutóbbi, Ukrajnát megrázó korrupciós botrány Jermakot is elérte. A kiszivárgott hangfelvételek nyomán több politikus azt állítja, hogy Jermak körül egy olyan informális hatalmi háló működik, amely túlmutat a hivatalos intézményi kereteken. A felvételeken Jermak „Ali Baba” kódnéven szerepel, amit ellenzéki politikusok úgy értelmeznek, hogy nem csupán tudott a korrupciós folyamatokról, hanem akár részt is vehetett azok koordinálásában.
Egyes állítások szerint Jermak neve titkos megbeszéléseken is felmerült, ahol arról egyeztettek, hogyan lehetne lefékezni a NABU korrupcióellenes nyomozóit.
Források azt is feltételezik, hogy a Mindics-féle kör befolyása szerepet játszhatott Jermak felemelkedésében.
További vádak szerint megpróbálhatta átvenni az ellenőrzést a NABU és a SAP felett, illetve lassítani az ukrán korrupcióellenes reformokat.
A bírálók egy része Jermak távozását sürgeti, ugyanakkor kérdéses, hogy Zelenszkij – aki egyre inkább támaszkodik rá – kész vagy képes lenne-e megválni kabinetfőnökétől egy olyan időszakban, amikor Ukrajnát korrupciós botrányok, belső feszültségek és háborús kihívások terhelik.
Borítókép: Andrij Jermak (Forrás: Telegram)
