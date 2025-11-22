Andrij JermakUkrajnaAli BabaZelenszkij

Ali Baba mozgatja az ukrán hatalmi szálakat

Az ukrán korrupciós botrány szálai egyre mélyebbre vezetnek, és a figyelem mindinkább Andrij Jermakra, Zelenszkij kabinetfőnökére irányul. A kiszivárgott felvételeken „Ali Baba” álnéven emlegetett Jermak a vádak szerint nem csupán a hatalmi központ szürke eminenciása, hanem olyan kulcsszereplő, aki meghatározza az ukrán állam működését a miniszterek kiválasztásától a nyugati tárgyalásokig.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 7:53
Andrij Jermak Forrás: Telegram
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában súlyos korrupciós botrány robbant ki: a nyomozók szerint magas rangú tisztviselők és Zelenszkij belső körei akár 100 millió dollárnyi kenőpénzt is kaphattak az Enerhoatom szerződései után. Zelenszkij menesztett két minisztert és szankcionálta Timur Mindicset, ám a közvélemény eltussolási kísérletet gyanít, miután korábban megpróbálta korlátozni a NABU és a SAPO függetlenségét. A botrány rávilágított arra is, hogy az elnök környezetében – különösen Andrij Jermak kabinetfőnök irányítása alatt – a lojalitás felülírja a szakmaiságot. Elemzők szerint a helyzet kezeléséhez nem elég a jogi elszámoltatás: a kormányzási stílust és Jermak szerepét is újra kellene gondolni, ám a kabinetfőnök a botrány ellenére pozícióban marad – írja a Financial Times.

Andrij Jermak Ali Baba néven mozgatja az ukrán botrány szálait (Fotó: TERESA SUAREZ / POOL)
Andrij Jermak Ali Baba néven mozgatja az ukrán botrány szálait (Fotó: TERESA SUAREZ / POOL)

Ali Baba mozgatja a szálakat

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke ma Ukrajna egyik legbefolyásosabb szereplője, akinek hatalma a parlamenttől a külpolitikáig szinte minden fontos állami területre kiterjed. Befolyása a háború kezdete óta tovább erősödött, és az államapparátusban alig maradt olyan szereplő, aki valódi ellensúlyt jelenthetne vele szemben. 

Zelenszkij teljes bizalma miatt Jermak irányítja a mindennapi kormányzati működés nagy részét: ő szervezi a miniszterek kiválasztását, a külpolitikai egyeztetéseket és a nyugati támogatásokról szóló tárgyalásokat.

A legutóbbi, Ukrajnát megrázó korrupciós botrány Jermakot is elérte. A kiszivárgott hangfelvételek nyomán több politikus azt állítja, hogy Jermak körül egy olyan informális hatalmi háló működik, amely túlmutat a hivatalos intézményi kereteken. A felvételeken Jermak „Ali Baba” kódnéven szerepel, amit ellenzéki politikusok úgy értelmeznek, hogy nem csupán tudott a korrupciós folyamatokról, hanem akár részt is vehetett azok koordinálásában.

Egyes állítások szerint Jermak neve titkos megbeszéléseken is felmerült, ahol arról egyeztettek, hogyan lehetne lefékezni a NABU korrupcióellenes nyomozóit. 

Források azt is feltételezik, hogy a Mindics-féle kör befolyása szerepet játszhatott Jermak felemelkedésében.

 További vádak szerint megpróbálhatta átvenni az ellenőrzést a NABU és a SAP felett, illetve lassítani az ukrán korrupcióellenes reformokat.

A bírálók egy része Jermak távozását sürgeti, ugyanakkor kérdéses, hogy Zelenszkij – aki egyre inkább támaszkodik rá – kész vagy képes lenne-e megválni kabinetfőnökétől egy olyan időszakban, amikor Ukrajnát korrupciós botrányok, belső feszültségek és háborús kihívások terhelik.

Borítókép: Andrij Jermak (Forrás: Telegram)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Újabb megdöbbentő információ merült fel az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu