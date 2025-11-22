Ali Baba mozgatja az ukrán hatalmi szálakat

Ali Baba mozgatja a szálakat

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke ma Ukrajna egyik legbefolyásosabb szereplője, akinek hatalma a parlamenttől a külpolitikáig szinte minden fontos állami területre kiterjed. Befolyása a háború kezdete óta tovább erősödött, és az államapparátusban alig maradt olyan szereplő, aki valódi ellensúlyt jelenthetne vele szemben.

Zelenszkij teljes bizalma miatt Jermak irányítja a mindennapi kormányzati működés nagy részét: ő szervezi a miniszterek kiválasztását, a külpolitikai egyeztetéseket és a nyugati támogatásokról szóló tárgyalásokat.

A legutóbbi, Ukrajnát megrázó korrupciós botrány Jermakot is elérte. A kiszivárgott hangfelvételek nyomán több politikus azt állítja, hogy Jermak körül egy olyan informális hatalmi háló működik, amely túlmutat a hivatalos intézményi kereteken. A felvételeken Jermak „Ali Baba” kódnéven szerepel, amit ellenzéki politikusok úgy értelmeznek, hogy nem csupán tudott a korrupciós folyamatokról, hanem akár részt is vehetett azok koordinálásában.