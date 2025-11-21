Kínos részletek szivárogtak ki Zelenszkijék frakcióüléséről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalmi helyzete érezhetően megrendült Ukrajnában, mivel a frissen kirobbant korrupciós ügy az elnök közvetlen köreit is érinti. Zelenszkij továbbra is a hivatalában tartja Andrij Jermak kabinetfőnököt, aki a botrány központi szereplőjévé vált, ám ez komoly politikai következményekkel járhat számára. A november 20-án tartott frakció egyeztetés eredménytelenül zárult – a jelenlévő képviselők beszámolói szerint. A találkozó előtt nem sokkal kezdtek terjedni azok az értesülések, hogy az elnök nem tervezi leváltani Jermakot, jóllehet a képviselők egyre hangosabban sürgeti a menesztését – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij a saját bőrét is vásárra viszi Jermak pozícióban tartásával. Fotó: AFP

Korábban beszámoltunk arról, hogy Ukrajnában tovább gyűrűzik az ország történetének egyik legsúlyosabb korrupciós ügye, amelyben magas beosztású politikusok és Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéből is vannak érintettek. A „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. A NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami Enerhoatommal vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik. A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát. A botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.

A beszámolók alapján legalább tíz kormánypárti tisztviselő írta alá azt a nyílt levelet, amelyben arra kérik az ukrán elnököt, hogy állítsa helyre a parlament és a kormány tekintélyét, amelyet szerintük hosszú ideje háttérbe szorít az Elnöki Hivatal. A nép szolgája-frakció tagja, Fedir Veniszlavszkij november 18-án azt mondta,