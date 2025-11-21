korrupciós botrányUkrajnaAndrij JermakZelenszkijorosz-ukrán háború

Kínos részletek szivárogtak ki Zelenszkijék frakcióüléséről

Az ukrán államfő pozíciója a törvényhozásban gyengülni látszik az elnöki köröket is érintő korrupciós ügy következményei miatt. A november 20-i frakcióülés nem vezetett valódi előrelépéshez, miközben egyre több parlamenti képviselő követeli az elnök kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak a leváltását. Zelenszkij azonban a zárt ajtós megbeszélésen közölte, hogy Jermak továbbra is hivatalban marad. A botrány tovább fokozza a kormányzó többség belső konfliktusait, és kétségessé teszi, mennyire marad működőképes a parlament a közeljövőben.

András János
2025. 11. 21. 10:04
Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke Andrij Jermak
Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke Andrij Jermak Forrás: AFP
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalmi helyzete érezhetően megrendült Ukrajnában, mivel a frissen kirobbant korrupciós ügy az elnök közvetlen köreit is érinti. Zelenszkij továbbra is a hivatalában tartja Andrij Jermak kabinetfőnököt, aki a botrány központi szereplőjévé vált, ám ez komoly politikai következményekkel járhat számára. A november 20-án tartott frakció egyeztetés eredménytelenül zárult – a jelenlévő képviselők beszámolói szerint. A találkozó előtt nem sokkal kezdtek terjedni azok az értesülések, hogy az elnök nem tervezi leváltani Jermakot, jóllehet a képviselők egyre hangosabban sürgeti a menesztését – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij a saját bőrét is vásárra viszi Jermak pozícióban tartásával
Zelenszkij a saját bőrét is vásárra viszi Jermak pozícióban tartásával. Fotó: AFP

Korábban beszámoltunk arról, hogy Ukrajnában tovább gyűrűzik az ország történetének egyik legsúlyosabb korrupciós ügye, amelyben magas beosztású politikusok és Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéből is vannak érintettek. A „Midasz” néven futó akció 15 hónapon keresztül zajlott. A NABU és a SZAP szerint a pénzmosási mechanizmus egyszerűen működött: azoknak a magáncégeknek, amelyek együttműködést akartak az állami Enerhoatommal vagy részt vettek volna a védelmi állások építésében, a szerződéses összeg 10–15 százalékát kenőpénzként kellett visszaadniuk. A fizetést megtagadó vállalatok kifizetéseit akadályozták vagy törölték őket a partnerek közül. A teljes veszteséget százmillió dollárra (33 milliárd forintra) becsülik. A hálózat irányítója Timur Mindics volt, Zelenszkij egyik közeli bizalmasa, aki néhány órával a rajtaütések előtt elhagyta Ukrajnát. A botrány több elfogáshoz, köztük a volt ukrán miniszterelnök-helyettes letartóztatásához vezetett.
A beszámolók alapján legalább tíz kormánypárti tisztviselő írta alá azt a nyílt levelet, amelyben arra kérik az ukrán elnököt, hogy állítsa helyre a parlament és a kormány tekintélyét, amelyet szerintük hosszú ideje háttérbe szorít az Elnöki Hivatal. A nép szolgája-frakció tagja, Fedir Veniszlavszkij november 18-án azt mondta, 

Jermak távozása érezhetően mérsékelné a kabinet körüli feszültséget, mivel közismert, hogy a kormány tagjait nagyrészt az Elnöki Hivatal jóváhagyása alapján választották ki.

A képviselőkkel folytatott egyeztetésre Zelenszkij Jermakkal együtt érkezett, aki a jelenlévők szerint többnyire hallgatott a zárt ülésen. A párt egyik politikusa a The Kyiv Independentnek úgy nyilatkozott, hogy Zelenszkij egyértelművé tette: Jermak egyelőre nem távozik posztjáról.

Az ülésről nyilatkozó képviselő szerint az ukrán elnök igyekezett kitérni a kényelmetlen kérdések elől. Látszott rajta, hogy Jermak menesztése kellemetlenül érinti, és úgy próbált fogalmazni, hogy ezzel ne bántsa meg őt – mesélte.

Jermak az elnök utasításait hajtja végre, lényegében a legfontosabb embere. Ki akarna megszabadulni a saját jobbkezétől?

– tette hozzá a politikus.

Így kényelmes számára: Jermak védi őt. Ha pedig elmozdítaná a pozíciójából, akkor kit találnának meg a bírálatok?

Egy nappal korábban több kormánypárti honatya egy olyan nemzeti egységkormány létrehozását sürgette, amelyben az ellenzék is szerepet kapna. Bár a légkör feszült volt, és előző nap még úgy tűnt, hogy határozott döntésre készülnek, a megbeszélés végül rejtett, kemény kérdésekkel és elmosódott válaszokkal ért véget – közölte a forrás.

A lényeget így foglalták össze: 

Minden marad, ahol volt. Nem lesz változás.

A szeptemberi kormányüléshez képest most sokkal több képviselő vett részt Zelenszkij és a frakció egyeztetésén, köztük a frakcióvezető, David Arahámia is. A megbeszélésen jelen volt a miniszterelnök, a törvényhozás elnöke és alelnök is.

Egy forrás szerint a légkör távol állt attól, hogy összeszokott csapat benyomását keltse.

Különös feszültség lengte be a termet, mintha mindenki tartana attól, hogy bármi pluszt mondjon.

Az ukrajnai korrupciós botrány éppen akkor erősödik, amikor Washington ismét megpróbálja rákényszeríteni Ukrajnát egy számukra kedvezőtlen béketerv elfogadására. Korábban beszámoltunk arról, hogy kiszivárgott Trump béketerve, amitől Zelenszkij elsápadt.

A tegnap frakcióülést követően Zelenszkij kijelentette, hogy a háború idején a parlament működése elengedhetetlen, és minden szereplő elsődleges feladata a

diplomáciai együttműködés erősítése az Egyesült Államokkal és más partnerekkel.

Továbbra sem világos, sikerül-e Zelenszkijnek fenntartania a befolyását a törvényhozás felett. A közelmúlt botránya miatt állítólag több képviselő is mérlegeli a kormánypártból való kilépést, ami még nehezebbé teheti a döntésekhez szükséges többség megszerzését.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és kabinetfőnöke, Andrij Jermak (Fotó: AFP)

