Orbán Viktor: Minden narkóállam bukása örömhír + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton az Egyesült Államok nagyszabású katonai akciót hajtott végre Venezuelában, elfogták az elnököt, Nicolás Madurót. A hétfői, New York-i tárgyalás kezdete után néhány perccel a bíró felszólította Nicolás Madurót, hogy azonosítsa magát. A férfi Venezuela elnökének nevezte magát, és azt mondta, hogy elrabolták caracasi otthonából, majd spanyolul hozzátette, hogy háborús fogoly – írja az NBC. Maduro, akit New Yorkban kábítószer-terrorizmussal és kokainimporttal kapcsolatos összeesküvésben részvétellel vádoltak meg, tagadta a bűnösségét.

Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a venezuelai elnök elfogása kapcsán. Fotó: Anadolu