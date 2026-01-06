Orbán Viktor: Minden narkóállam bukása örömhír + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben

Orbán Viktor: Minden narkóállam bukása örömhír

Az Egyesült Államok egy nagyszabású katonai akció során elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, akit New Yorkban állítottak bíróság elé. Az ügy nemzetközi visszhangot váltott ki, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök is csatlakozott, hangsúlyozva a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés fontosságát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 17:44
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI
Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton az Egyesült Államok nagyszabású katonai akciót hajtott végre Venezuelában, elfogták az elnököt, Nicolás Madurót. A hétfői, New York-i tárgyalás kezdete után néhány perccel a bíró felszólította Nicolás Madurót, hogy azonosítsa magát. A férfi Venezuela elnökének nevezte magát, és azt mondta, hogy elrabolták caracasi otthonából, majd spanyolul hozzátette, hogy háborús fogoly – írja az NBC. Maduro, akit New Yorkban kábítószer-terrorizmussal és kokainimporttal kapcsolatos összeesküvésben részvétellel vádoltak meg, tagadta a bűnösségét.

Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a venezuelai elnök elfogása kapcsán
Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt a venezuelai elnök elfogása kapcsán. Fotó: Anadolu

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében kommentálta a venezuelai elnök elfogását. Kijelentette, hogy fontos  a világban erősíteni a kábítószer elleni küzdelmet. 

Magyarország sajnos jogilag még kábítószermentes, a valóságban már nem kábítószermentes ország, tehát ki kell szorítani innen a kábítószert. Ezért minden narkóállam bukása örömhír

– emelte ki a kormányfő, majd azzal folytatta, hogy egyetlen könnycseppet sem fog hullajtani soha egyetlen narkóállam bukása miatt sem.

Minél kevesebb van belőlük, az a jó. Az a legjobb, ha mindet letakarítják. Nekünk ehhez nincs erőnk, de az az érdekünk, hogy minden narkóállamot takarítsanak le. Takarítsa le az, akinek kézre esik, szomszédságában van meg ereje van hozzá

– hangzott el a videóban.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

