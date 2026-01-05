Ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon Nicolás Maduro

A venezuelai elnök, akit feleségével, Cilia Foresszel együtt szállítottak a bíróságra, kijelentette: „Nem vagyok bűnös. Én egy tisztességes ember vagyok, a hazám elnöke.”
Cilia Flores szintén tagadta, hogy bűnös lenne kokaincsempészésben.
A 63 éves venezuelai elnököt, akit szombaton feleségével együtt fogtak el az amerikai erők Caracasban és szállítottak az Egyesült Államokba, egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják.
Maduro mind a négy ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát.
Borítókép: Maduro mellett tüntetnek New Yorkban (Fotó: AFP)
Fokozott katonai őrizet mellett vitték őket.
Az ország 90 százalékos eredményt ért el a CPAC friss, Free Speech Rating értékelésén.
A teheráni vezetés ismét külső ellenséget nevezett meg.
Nemzetközi kalózkodásnak nevezték Venezuela megtámadását.
