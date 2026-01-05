Maduro mellett tüntet az olasz szélsőbaloldal

Meloni legitim védelmi fellépésnek nevezte Donald Trump katonai akcióját, bár hozzáfűzte, Olaszország elítéli a katonai beavatkozást.

Meloni hangsúlyozta, hogy kormánya soha nem ismerte el Maduro önhatalmúlag kikiáltott választási győzelmét. Hétfő délután több olaszországi nagyvárosban is folytatódnak a tüntetések.

A demonstrálók ugyanazok a szélsőbaloldali mozgalmak, amelyek korábban a gázai háború ellen tiltakoztak.

Pár napja még Mohamad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szervezet elnökének szabadon engedését követelték, most pedig Maduro venezuelai elnököt vették pártfogásukba – írják az olasz jobboldali lapok. A megmozdulások várhatóan rendszeresek lesznek. A szervezők bejelentették, hogy január 10-én országos szintű megmozdulás keretében állnak ki Venezuela ügyéért.

Manifestação em Roma contra a ação terr$rista dos EUA na Venezuela. pic.twitter.com/vKk9bQUNS8 — Mara Assis 🇧🇷🇵🇸🔻🇮🇷🇾🇪🇱🇧🇪🇭🇨🇺🇸🇩 (@MaraHelenaAssi1) January 4, 2026

Angelo Bonelli, a Zöldek és Baloldal Szövetsége párt elnöke úgy fogalmazott, hogy Venezuela megtámadása nemzetközi kalózkodás.

Mi lesz a következő lépés? Bombákkal viszik a demokráciát Kínába, Oroszországba és Észak-Koreába? – tette fel a kérdést a szélsőbaloldali párt politikusa, aki úgy véli, hogy egy pénzügyi és katonai nagyhatalom szeretné ráerőltetni akaratát az egész világra.