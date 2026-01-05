Több olasz nagyvárosban is szolidaritási megmozdulásokat tartottak Nicolás Maduro venezuelai elnök szabadon bocsátásáért, miután az amerikai különleges erők egy katonai akció során elfogták, majd az Egyesült Államokba szállították. Szélsőbaloldali mozgalmak, diákegyletek, szakszervezetek, a Kommunista Újjáalakulás politikai szervezet tagjai venezuelai lobogókkal vonultak az amerikai külképviseletek elé, hogy tiltakozzanak „Venezuela megtámadása” ellen. Torinóban, Milánóban, Rómában, Bolognában, Nápolyban és további nyolc városban vonultak utcára a Maduro-párti tüntetők. Január 3-án több száz demonstráló gyűlt össze az Egyesült Államok római nagykövetsége és a milánói konzulátus előtt.
Maduro mellett tüntet az olasz szélsőbaloldal
Nicolás Maduro venezuelai elnök szabadon engedéséért tüntetnek Olaszországban a szélsőbaloldali mozgalmak. Korábban Palesztina szabadságáért vonultak az utcára, most pedig „Venezuela függetlenségéért, a szabadságjogok tiszteletben tartásáért” harcolnak.
A demonstrálók venezuelai zászlókat lobogtattak és elítélték az amerikai katonai beavatkozást, amelyet terrorista puccsnak és imperialista agressziónak neveztek.
A megmozdulások szervezői és résztvevői „a venezuelai szuverenitás megsértése és a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyása” miatt tiltakoznak. Az olasz politikai ellenzék is felháborodásának adott hangot. Giuseppe Conte, az Ötcsillag Mozgalom elnöke azt követeli, hogy Giorgia Meloni és az olasz kormány ítélje el az Amerikai Egyesült Államok beavatkozását.
Meloni legitim védelmi fellépésnek nevezte Donald Trump katonai akcióját, bár hozzáfűzte, Olaszország elítéli a katonai beavatkozást.
Meloni hangsúlyozta, hogy kormánya soha nem ismerte el Maduro önhatalmúlag kikiáltott választási győzelmét. Hétfő délután több olaszországi nagyvárosban is folytatódnak a tüntetések.
A demonstrálók ugyanazok a szélsőbaloldali mozgalmak, amelyek korábban a gázai háború ellen tiltakoztak.
Pár napja még Mohamad Hannoun, az Olaszországi Palesztin Szervezet elnökének szabadon engedését követelték, most pedig Maduro venezuelai elnököt vették pártfogásukba – írják az olasz jobboldali lapok. A megmozdulások várhatóan rendszeresek lesznek. A szervezők bejelentették, hogy január 10-én országos szintű megmozdulás keretében állnak ki Venezuela ügyéért.
Angelo Bonelli, a Zöldek és Baloldal Szövetsége párt elnöke úgy fogalmazott, hogy Venezuela megtámadása nemzetközi kalózkodás.
Mi lesz a következő lépés? Bombákkal viszik a demokráciát Kínába, Oroszországba és Észak-Koreába? – tette fel a kérdést a szélsőbaloldali párt politikusa, aki úgy véli, hogy egy pénzügyi és katonai nagyhatalom szeretné ráerőltetni akaratát az egész világra.
Eltérő véleményen van a Liga európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi, aki a közösségi médiában azt írta, Maduro korrupt diktatúrává alakította Venezuelát, amely elnyomja a szabadságjogokat, érvényteleníti a választásokat, miközben védelmezi a bűnhálózatokat.
Az amerikai fellépés szükséges lépésnek tekinthető, e rezsim megdöntését és a venezuelai nép szabadságát szolgálja, miközben az Európai Unió és a baloldal tétlenül nézi az eseményeket – írta a jobboldali politikus. Susanna Ceccardi 2024. szeptember 18-án, az Európai Parlamentben elhangzott felszólalásában úgy fogalmazott: az uniós intézményeknek kötelességük, hogy felemeljék a szavukat a kábítószer-kereskedő kommunista vezető ellen, aki a demokrácia minden formáját eltörölte hazájában. Emberjogokat sértett meg, a teljes népességet éhezésbe, nyomorba és reménytelenségbe taszította.
A Liga európai parlamenti képviselője emlékeztetett, hogy egykor Venezuela virágzó dél-amerikai állam volt, de többéves diktatúra és elnyomás áldozata lett a Maduro-rezsim alatt.
Mint mondta, Maduro a politikai ellenfeleit száműzetésbe küldte vagy börtönbe zárta, a sajtót elhallgattatta, a békés tüntetőket brutális erőszakkal elnyomta. Ceccardi 2024-ben elhangzott felszólalásában felszólította az Európai Uniót, hogy ne legyen közömbös a venezuelai nép szenvedése és elnyomása láttán, támogassa a szabadságért vívott küzdelmében és állítsa nemzetközi bíróság elé Madurót.
Borítókép: Maduro szabadon engedéséért tüntetők Olaszországban (Fotó: AFP)
