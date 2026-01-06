Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

Zelenszkijukrajnai háborúUkrajna

Volodimir Zelenszkij: Minden légvédelmi rakéta célba juttatása életeket ment

Volodimir Zelenszkij konkrét eredményeket sürgetett a párizsi csúcstalálkozó előtt, miután négyszemközt tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel. Az ukrán államfő szerint a diplomáciának és az aktív védekezésnek kéz a kézben kell járnia, és minden találkozón kézzelfogható döntéseket kell hozni, különösen a légvédelem és a katonai támogatás terén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 18:49
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij további katonai támogatást sürgetett annak érdekében, hogy erősödjenek a diplomácia esélyei, miközben több mint harmincöt ország vezetői és képviselői gyűltek össze Párizsban. Az ukrán elnök az Emmanuel Macronnal folytatott találkozója után hangsúlyozta: a légvédelem megerősítése nemcsak életeket ment, hanem a tárgyalások mozgásterét is bővíti. A francia fővárosban zajló egyeztetések célja a jövőbeli biztonsági garanciák megszilárdítása – számolt be róla a Deutsche Welle.

Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron
Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron. Fotó: AFP

Zelenszkij az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélését követően hangsúlyozta: 

Minden átadott légvédelmi rakéta emberéleteket ment, egyben növeli a diplomáciai megoldások esélyét is.

Egy, a tárgyalásokhoz kapcsolódó nyilatkozattervezet alapján több kulcsfontosságú kérdés is terítékre kerülhet a párizsi csúcson. A részt vevő államok jelezhetik készségüket arra, hogy politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciákat nyújtsanak Ukrajnának abban az esetben, ha Oroszországgal tűzszünet jön létre. 

Felmerült egy Ukrajnát támogató, többnemzetiségű erő felállítása is.

A tervezet szerint az Egyesült Államok vállalná, hogy támogatja ezt az erőt, amennyiben a tűzszünet életbe lépése után Oroszország újabb támadást indítana. Szintén szerepel a javaslatban, hogy Washington a koalíció tagjainak részvételével felügyelné a potenciális fegyverszünet betartását. Diplomáciai források arra figyelmeztetnek, hogy a dokumentum még módosulhat, és a végleges megállapodás részletei a tárgyalások során alakulnak ki.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a párizsi útja előtt azt mondta, a találkozó célja az európai és az amerikai álláspontok összehangolása. Mint fogalmazott, 

csak az ilyen jellegű nyomás kényszerítheti rá az oroszokat, hogy komolyan vegyék a tűzszünet, majd a béke kérdését.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: nem számít arra, hogy végleges megállapodás születik Párizsban. 

A csúcstalálkozó már elkezdődött. Az ülést Zelenszkij szóvivője, Szerhij Nyikiforov szerint közös sajtótájékoztató követi Zelenszkij, Macron, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár részvételével – írja a The Kyiv Independent.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij újabb vezetőt váltott le

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu