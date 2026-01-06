Volodimir Zelenszkij további katonai támogatást sürgetett annak érdekében, hogy erősödjenek a diplomácia esélyei, miközben több mint harmincöt ország vezetői és képviselői gyűltek össze Párizsban. Az ukrán elnök az Emmanuel Macronnal folytatott találkozója után hangsúlyozta: a légvédelem megerősítése nemcsak életeket ment, hanem a tárgyalások mozgásterét is bővíti. A francia fővárosban zajló egyeztetések célja a jövőbeli biztonsági garanciák megszilárdítása – számolt be róla a Deutsche Welle.
Volodimir Zelenszkij: Minden légvédelmi rakéta célba juttatása életeket ment
Volodimir Zelenszkij konkrét eredményeket sürgetett a párizsi csúcstalálkozó előtt, miután négyszemközt tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel. Az ukrán államfő szerint a diplomáciának és az aktív védekezésnek kéz a kézben kell járnia, és minden találkozón kézzelfogható döntéseket kell hozni, különösen a légvédelem és a katonai támogatás terén.
Zelenszkij az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélését követően hangsúlyozta:
Minden átadott légvédelmi rakéta emberéleteket ment, egyben növeli a diplomáciai megoldások esélyét is.
Egy, a tárgyalásokhoz kapcsolódó nyilatkozattervezet alapján több kulcsfontosságú kérdés is terítékre kerülhet a párizsi csúcson. A részt vevő államok jelezhetik készségüket arra, hogy politikailag és jogilag kötelező érvényű garanciákat nyújtsanak Ukrajnának abban az esetben, ha Oroszországgal tűzszünet jön létre.
Felmerült egy Ukrajnát támogató, többnemzetiségű erő felállítása is.
További Külföld híreink
A tervezet szerint az Egyesült Államok vállalná, hogy támogatja ezt az erőt, amennyiben a tűzszünet életbe lépése után Oroszország újabb támadást indítana. Szintén szerepel a javaslatban, hogy Washington a koalíció tagjainak részvételével felügyelné a potenciális fegyverszünet betartását. Diplomáciai források arra figyelmeztetnek, hogy a dokumentum még módosulhat, és a végleges megállapodás részletei a tárgyalások során alakulnak ki.
További Külföld híreink
Donald Tusk lengyel miniszterelnök a párizsi útja előtt azt mondta, a találkozó célja az európai és az amerikai álláspontok összehangolása. Mint fogalmazott,
csak az ilyen jellegű nyomás kényszerítheti rá az oroszokat, hogy komolyan vegyék a tűzszünet, majd a béke kérdését.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: nem számít arra, hogy végleges megállapodás születik Párizsban.
További Külföld híreink
A csúcstalálkozó már elkezdődött. Az ülést Zelenszkij szóvivője, Szerhij Nyikiforov szerint közös sajtótájékoztató követi Zelenszkij, Macron, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár részvételével – írja a The Kyiv Independent.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Rengeteg gyerek maradt éhen, miközben a segély luxusra ment
Itt van az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb szociális csalása.
Orbán Viktor: Minden narkóállam bukása örömhír + videó
Hangsúlyozta a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés fontosságát.
Tárgyalóasztalhoz ültek a háborúpárti országok vezetői, de Tusk nem túl bizakodó
A biztonsági garanciák kérdéséről folyik a vita.
Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni állambiztos fészerét
Magyarország nem tolerálja az effajta támadásokat.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Rengeteg gyerek maradt éhen, miközben a segély luxusra ment
Itt van az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb szociális csalása.
Orbán Viktor: Minden narkóállam bukása örömhír + videó
Hangsúlyozta a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés fontosságát.
Tárgyalóasztalhoz ültek a háborúpárti országok vezetői, de Tusk nem túl bizakodó
A biztonsági garanciák kérdéséről folyik a vita.
Felgyújtották a német antiszemitizmus elleni állambiztos fészerét
Magyarország nem tolerálja az effajta támadásokat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!