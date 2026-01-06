Tárgyalóasztalhoz ültek a háborúpárti országok vezetői, de Tusk nem túl bizakodó

A találkozóra 35 ország képviselői érkeztek Párizsba, köztük 27 állam- és kormányfő. A francia elnöki hivatal közlése szerint

az ülés célja annak bemutatása, hogy Washington, Kijev és az európai szövetségesek összhangban vannak Ukrajna biztonsági garanciáit illetően.

Zelenszkijt keddi párizsi érkezésekor Emmanuel Macron francia elnök fogadta az Elysée-palotában, ahol négyszemközti megbeszélést tartottak, majd ebéd következett a többi résztvevővel, köztük az amerikai küldöttekkel.

Anon🟩



🚨🇫🇷 Pendant ce temps, à Paris aujourd'hui



Deux complices du Forum économique mondial, accros à la cocaïne – Macron et Zelensky – s'enlacent lors d'une nouvelle réunion de la « Coalition des volontaires ».



Ceci ne fait qu'aggraver les choses : l'argent du contribuable… pic.twitter.com/QPzXOl2Z8Z — magali robin (@LouBestal17) January 6, 2026

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint veje, Jared Kushner is a francia fővárosba utazott, hogy részt vegyen a találkozón. Diplomáciai források szerint a párizsi tárgyalásokon jelen volt Keir Starmer brit miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is.