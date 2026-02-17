Genfi béketárgyalás: mit várnak a szakértők az orosz–ukrán egyeztetéstől?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán delegáció hétfőn, vonattal indult Svájcba, hogy részt vegyen az amerikai közvetítéssel zajló trilaterális egyeztetésen. A szakértők nem fűznek sok reményt az orosz–ukrán béketárgyalások legújabb fordulójához, amit kedden és szerdán tartanak Genfben – számolt be róla az AP News.

Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának vezetője fogja irányítani Genfben

Fotó: JOE RAEDLE / AFP

A két szembenálló fél ragaszkodik álláspontjához a kulcskérdésekben, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok júniusi határidőt szabott a békemegállapodás elérésére. Központi kérdés továbbra is az ukrán területek jövője, miközben 1250 kilométeres frontvonal mentén folynak a harcok. Az orosz légicsapások miatt rendszeresek az áramkimaradások, számos területen nincs fűtés és akadozik az ivóvízellátás is.