béketárgyalásSvájcorosz-ukrán háború

Genfi béketárgyalás: mit várnak a szakértők az orosz–ukrán egyeztetéstől?

Az ukrán delegáció vonattal indult Svájcba, hogy részt vegyen a Genfben megrendezett, amerikai közvetítéssel zajló trilaterális béketárgyalásokon, miközben a szakértők továbbra sem várnak áttörést. A felek a kulcskérdésekben – mindenekelőtt a területi igények ügyében – változatlanul kitartanak álláspontjuk mellett, noha Washington júniusi határidőt szabott a békemegállapodás elérésére.

2026. 02. 17. 4:57
Az orosz delegáció tagjainak névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az orosz külügyminiszter-helyettes biztosan ott lesz Genfben Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán delegáció hétfőn, vonattal indult Svájcba, hogy részt vegyen az amerikai közvetítéssel zajló trilaterális egyeztetésen. A szakértők nem fűznek sok reményt az orosz–ukrán béketárgyalások legújabb fordulójához, amit kedden és szerdán tartanak Genfben – számolt be róla az AP News.

Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának vezetője fogja irányítani Genfben
Fotó: JOE RAEDLE / AFP
Fotó: JOE RAEDLE / AFP

A két szembenálló fél ragaszkodik álláspontjához a kulcskérdésekben, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok júniusi határidőt szabott a békemegállapodás elérésére. Központi kérdés továbbra is az ukrán területek jövője, miközben 1250 kilométeres frontvonal mentén folynak a harcok. Az orosz légicsapások miatt rendszeresek az áramkimaradások, számos területen nincs fűtés és akadozik az ivóvízellátás is.

Válaszul Ukrajna olyan drónokat vet be, amelyek mélyen az orosz területre képesek berepülni, és olajfinomítókat, valamint fegyverraktárakat támadnak velük. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov hétfőn azt nyilatkozta, hogy a genfi tárgyalások 

a területi igényekkel és az általunk támasztott követelésekkel összefüggő kérdéseket érintik majd.

A részleteket azonban nem ismertette. Kirilo Budanov tábornok, az ukrán elnök kabinetfőnöke a Telegramon közzétett egy fényképet, amelyen a tárgyalódelegáció többi tagjával egy vonat mellett áll. 

Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának vezetője fogja irányítani Genfben. Ukrajnába belépni vagy onnan távozni – még magas rangú tisztviselők számára is – hosszú szárazföldi utazással jár, mivel az ország légtere a háború miatt le van zárva.

Az orosz delegáció élén Vlagyimir Medinszkij áll majd és 

orosz sajtóértesülések szerint Moszkva legalább tizenöt főből álló küldöttséget küld, amelynek tagja Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes is.

Az, hogy az amerikai felet kik képviselik majd a béketárgyaláson, egyelőre nem tisztázott.

Borítókép: Az orosz delegáció tagjainak névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de az orosz külügyminiszter-helyettes biztosan ott lesz Genfben (Fotó: AFP)

