Kétségbeesetten próbálják elkerülni a fagyhalált az ukrán családok + videó

Oroszország legutóbbi csapásai Kijev keleti, bal parti területeit sújtották a leginkább, a támadások a főváros energiaellátó rendszerét vették célba. Az infrastruktúra súlyos megrongálódása miatt ukrán lakosok tízezrei maradtak központi fűtés nélkül a tél jelentős részére, miközben az éjszakai hideg eléri a mínusz 19 Celsius-fokot – írta az Origo.
Kétségbeesetten próbálják elkerülni a fagyhalált az ukrán családok
A sorozatos orosz támadások jelentős károkat okoztak Ukrajna energetikai infratstruktúrájában. Kijev lakói különösen nehéz helyzetben vannak. Az ukrán családok forró vizes palackokkal, elektromos hősugárzókkal és réteges öltözködéssel próbálják megóvni magukat és gyermekeiket a dermesztő hidegtől, miközben a lakásokban gyakran tíz fok alá süllyed a hőmérséklet. A mindennapokat a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság és a túlélésért folytatott csendes küzdelem határozza meg.
A legsúlyosabb fűtési problémák a bal parton alakultak ki, ahol egy február 3-án végrehajtott orosz támadás megrongálta a darnyicjai hőerőművet. Néhány nappal később, február 7-én egy újabb, kiterjedt támadás országszerte rendkívüli áramszüneteket idézett elő, tovább nehezítve Ukrajna energiaellátásának helyzetét.
Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester szerint a szakértők már felmérték a károkat, és az előrejelzések nem éppen biztatók. Elmondása alapján az energiainfrastruktúra súlyosan megsérült, a rendszerek és berendezések helyreállítása legalább két hónapot vehet igénybe, feltéve, hogy az erőművet nem érik újabb támadások.
A csapás előtt a darnyicjai erőmű több mint 1100 lakóházat látott el fűtéssel, valamint számos oktatási és egészségügyi intézményt a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerület egyes részein. A hosszan elhúzódó fűtéskimaradás miatt Kijev keleti oldalának lakói rögtönzött megoldásokkal próbálnak alkalmazkodni a rendkívüli hideghez.
Egy, a darnyicjai városrész közelében található szupermarketnél a 38 éves Okszana mesélte el, hogyan vészelik át a helyzetet családjával, miközben a rottweilerét sétáltatta. Mint mondta, ahol nincs gáz, ott forró vízzel töltött műanyag palackokkal próbálnak meleget biztosítani.
A gyermekes családok különösen nehéz helyzetben vannak. A 34 éves Anasztaszija, aki a közelben él, és jelenleg szülési szabadságon van, arról számolt be, hogy a lakókat arról tájékoztatták: ezen a télen már nem áll helyre a fűtés.
Bár az áramellátás némileg stabilabbá vált, a víznyomás továbbra is gondot okoz, főként a magasabban fekvő lakásokban. Elmondása szerint amikor ideiglenesen visszaáll az elektromos hálózat, az emberek azonnal versenyfutásba kezdenek a meleg vízért.
A lakásukban mindössze kilenc Celsius-fokot mértek. Most, hogy hosszabb időre van áram, egy elektromos hősugárzót használnak, de csak takarékosan. Mint fogalmazott, elsősorban a gyermekük miatt kapcsolják be, kettesben valószínűleg nem tennék.
A közelben élő, negyvenéves Makszim, aki hegesztőként dolgozik, elmondta: lakásuk hőmérséklete nemrég 12 Celsius-fokra emelkedett, míg egy héttel korábban csupán nyolc fok volt. Elmondása szerint nincs fűtés és meleg víz, bár az épületben van gáz, kizárólag hideg víz áll rendelkezésre.
Hozzátette, édesanyja forró vízzel töltött palackokat készít, amikkel a lábait melegíti.
A fűtés nélkül maradt lakosság megsegítésére a városvezetés újabb melegedőpontokat nyitott az érintett városrészekben.
Klicsko tájékoztatása szerint a Darnyickij kerületben öt, a Dnyiprovszkij kerületben pedig négy, a nap huszonnégy órájában működő fűtőpont áll rendelkezésre mobil kazánegységekhez kapcsolva, a korábban megnyitott helyszíneken felül.
Emellett Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata Darnyicjában további 36, a Dnyiprovszkij kerületben pedig 27 új melegedőpontot állított fel. Ezzel egy időben a DTEK rugalmasabb áramellátási beosztást vezetett be a két kerület fűtés nélküli épületeiben, közölték a vállalat illetékesei, hogy a lakók elektromos fűtőeszközöket használhassanak és ételt készíthessenek. Kijev keleti partján élők további hetekig tartó hidegre számítanak.
Borítókép: Idős nő a téli hidegben (Fotó: AFP)
