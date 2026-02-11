Kétségbeesetten próbálják elkerülni a fagyhalált az ukrán családok + videó

A legsúlyosabb fűtési problémák a bal parton alakultak ki, ahol egy február 3-án végrehajtott orosz támadás megrongálta a darnyicjai hőerőművet. Néhány nappal később, február 7-én egy újabb, kiterjedt támadás országszerte rendkívüli áramszüneteket idézett elő, tovább nehezítve Ukrajna energiaellátásának helyzetét.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester szerint a szakértők már felmérték a károkat, és az előrejelzések nem éppen biztatók. Elmondása alapján az energiainfrastruktúra súlyosan megsérült, a rendszerek és berendezések helyreállítása legalább két hónapot vehet igénybe, feltéve, hogy az erőművet nem érik újabb támadások.

A csapás előtt a darnyicjai erőmű több mint 1100 lakóházat látott el fűtéssel, valamint számos oktatási és egészségügyi intézményt a Darnyickij és a Dnyiprovszkij kerület egyes részein. A hosszan elhúzódó fűtéskimaradás miatt Kijev keleti oldalának lakói rögtönzött megoldásokkal próbálnak alkalmazkodni a rendkívüli hideghez.

Egy, a darnyicjai városrész közelében található szupermarketnél a 38 éves Okszana mesélte el, hogyan vészelik át a helyzetet családjával, miközben a rottweilerét sétáltatta. Mint mondta, ahol nincs gáz, ott forró vízzel töltött műanyag palackokkal próbálnak meleget biztosítani.

Как выжить, когда в квартире ноль градусов. Советы киевлян. pic.twitter.com/iLVFJysJvO — Repost (@we_are_repost) February 3, 2026

A gyermekes családok különösen nehéz helyzetben vannak. A 34 éves Anasztaszija, aki a közelben él, és jelenleg szülési szabadságon van, arról számolt be, hogy a lakókat arról tájékoztatták: ezen a télen már nem áll helyre a fűtés.

Bár az áramellátás némileg stabilabbá vált, a víznyomás továbbra is gondot okoz, főként a magasabban fekvő lakásokban. Elmondása szerint amikor ideiglenesen visszaáll az elektromos hálózat, az emberek azonnal versenyfutásba kezdenek a meleg vízért.

A lakásukban mindössze kilenc Celsius-fokot mértek. Most, hogy hosszabb időre van áram, egy elektromos hősugárzót használnak, de csak takarékosan. Mint fogalmazott, elsősorban a gyermekük miatt kapcsolják be, kettesben valószínűleg nem tennék.

A közelben élő, negyvenéves Makszim, aki hegesztőként dolgozik, elmondta: lakásuk hőmérséklete nemrég 12 Celsius-fokra emelkedett, míg egy héttel korábban csupán nyolc fok volt. Elmondása szerint nincs fűtés és meleg víz, bár az épületben van gáz, kizárólag hideg víz áll rendelkezésre.