Csapások orosz olajlétesítmények ellen – az ukránok erőt akarnak felmutatni

A tábornok szerint januárban 48 bevetést hajtottak végre az orosz olaj- és gázipar megsemmisítésére irányuló nagy hatótávolságú csapások részeként.

Csapások orosz olajlétesítmények ellen – Szirszkij beszámolt a részletekről. Fotó: AFP

Állítása szerint e csapások eredményeként az Orosz Föderációban az olajfinomítás teljes mennyisége 19 százalékkal csökkent, mennyiségi egyenértékben a veszteség évi 53,4 millió tonnát tesz ki.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy az orosz energialétesítmények legitim célpontok Ukrajna számára, mivel a Kreml az olaj és gáz eladásából származó forrásokat ukránok megölésére szolgáló fegyverek gyártásába fekteti. Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg finanszírozási forrásai elleni csapások válaszok az ellenség azon kísérleteire, hogy káoszt okozzon az ukrán társadalomban a polgári infrastruktúra elleni támadásokkal – emlékeztet az RBC Ukraine.

Az elnök szerint az oroszok nem élhetnek békében és fényben, miközben az ukránok a bombázások miatt kénytelenek megfagyni, ezért Ukrajna továbbra is csapást mér a Kreml pénzfelhalmozásának forrására

– emlékeztet Szirszkij.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, közben az elmúlt négy hónapban végrehajtott orosz támadáshullámok következtében több százezer ember maradt áram és fűtés nélkül. A hárommilliós város, Kijev számára ez a háború kezdete óta a legpusztítóbb telet jelenti.

Egyesek elhagyták az otthonukat, mások kénytelenek fagypont közeli hőmérsékleten átvészelni a mindennapokat a lakásukban. Vannak, akik barátoknál találnak menedéket, míg mások a városszerte felállított, fűtött óriási sátrakban keresnek oltalmat.

💔🇺🇦

Kyiv -15🥶

No power

No heat

Grocery stores closed

Kyiv residents fight to survive the cold

Supporting each other & holding on

Where are you world 😔 pic.twitter.com/yOCeVzTWr5 — AnnaT 🇬🇧 🫶 🇺🇦 (@1AnnaT) January 14, 2026

Borítókép: Áramszünet Kijevben (Fotó: AFP)