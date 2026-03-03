józsefvároslmbtqönkormányzat

Pikó tudja, hogy mi kell a népnek: LMBTQ „történeti sétát" szervez a józsefvárosi önkormányzat

Nem sajtóhiba, valóban sétára hívják Budapest erre fogékony népét.

2026. 03. 03. 21:11
Nem tudtuk, mi hiányzik még a budapestieknek, hát most a józsefvárosi önkormányzat megadta a csattanós választ.

A baloldali Pikó András vezette helyhatóság meghívta a kerület népét egy LMBTQ-túrára, az eseményhez meghívót is mellékeltek.

„A 19–20. század fordulójától a rendszerváltásig számos olyan helyszín működött Budapesten, ahol az azonos nemű társat kereső emberek ismerkedhettek” – írta büszkén az önkormányzat.

De ez még semmi, most jön a lényeg: 

 Józsefváros több korai LMBTQI-szórakozóhelynek is otthont adott, köztük az Angyal bárnak, a Club ’93 pizzériának, a Rózsaszín Csokornyakkendőnek és a Bíbor Klubnak. 

És ha még ez se lenne elég, a szervezők hozzáteszik: a kerület fontos szerepet játszott a magyar LMBTQI-mozgalom történetében is: itt alakult meg 1994-ben a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért, itt működött az Egyetemi Meleg Kör, valamint az Öt Kenyér Keresztény Közösség imaalkalmai is ide kötődtek. 

Józsefváros több alkalommal adott helyszínt a Budapesti Pride rendezvényeinek, többek között 2002-ben és 2014-ben.

Ezeket a „történeti vonatkozásokat" mutatja be március 22-én, vasárnap 13 és 15 óra között a józsefvárosi önkormányzat városi sétája, amely a VIII. kerület LMBTQI-közösségének egykori fontos helyszíneit és eseményeit ismerteti meg az érdeklődőkkel – zárul a meghívó, és úgy gondoljuk, ehhez nincs is mit hozzátenni.

 

