Újságíróknak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, hogy azért rendelte el az Irán elleni támadást, mert egyre erősebb volt az az érzése, hogy Irán elsőként támadhatja meg az Egyesült Államokat, miután a teheráni vezetés nukleáris programjáról zajló tárgyalások zsákutcába futottak. Az amerikai elnök szerint Irán továbbra is indít rakétákat, de szerinte Teherán idővel el fogja veszíteni ezt a képességét, az erőit érő folyamatos támadások miatt.
Trump: Nincsenek konkrét tervek az új iráni vezetésről
Az amerikai hadsereg műveletei sikeresek voltak számos iráni tengeri és légi célpont ellen, szinte minden megsemmisült – jelentette ki az amerikai elnök kedden a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában, ahol Friedrich Merz német kancellárt fogadta. Donald Trump az új iráni vezetéssel kapcsolatos tervekről és az orosz–ukrán háborúról is beszélt.
Sokat kilőttek, mi pedig sokat lelövünk
– mondta. Trump hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok nem Izrael kedvéért, hanem saját biztonsági érdekei végett indította meg a katonai műveletet.
Ha egyáltalán, akkor talán én gyakoroltam nyomást Izraelre. De Izrael készen állt, és mi is készen álltunk
– mondta. Az amerikai elnök a sajtó előtt bírálta a madridi és a londoni vezetést.
Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat. (...) Nem voltak barátságosak
– mondta, hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy szakítson meg minden ügyletet Spanyolországgal.
Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Szintén nem vagyok elragadtatva az Egyesült Királyságtól
– hangsúlyozta Donald Trump arra utalva, hogy Keir Starmer miniszterelnök csak vasárnap este egyezett bele a brit bázisok korlátozott használatába.
Sokkal jobb megoldások is lettek volna
– fogalmazott az amerikai elnök. Németországra kitérve az amerikai elnök azt mondta, hogy ők megengedték amerikai csapatoknak, hogy bizonyos területeken leszállhassanak.
Engedték, hogy bizonyos területeken leszálljunk, és ezt nagyra értékeljük, és kényelmesebbé teszik számunkra a dolgokat
– mondta Trump, hozzátéve:
Nem kérjük tőlük, hogy katonákat küldjenek
Az amerikai elnök beszélt arról is, hogy Washingtonnak egyelőre nincsenek konkrét tervei a politikai vezetés jövőjét illetően Iránban.
Sokan azok közül, akiket figyelembe vettünk, már meghaltak
– mondta. Reza Pahlavit, az 1979-ben elűzött iráni uralkodó fiát ugyanakkor nem részesítette egyértelmű támogatásban – emlékeztetett az MTI.
Jó benyomást kelt, de nekem úgy tűnik, valaki a saját soraikból, aki éppen népszerű, ha egyáltalán maradt még ilyen, jobb volna
– tette hozzá.
Trump: „Jelentős mennyiségű gyűlölet” halmozódott fel Putyin és Zelenszkij között
Trump kitért az ukrajnai háború kérdésére is, mondván, hogy a rendezés kiemelt helyen szerepel fontos teendőinek sorában. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „jelentős mennyiségű gyűlölet” halmozódott fel Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán vezető között. Közölte, hogy kereskedelmi megállapodásokról is tárgyal a német kancellárral. Friedrich Merz a találkozón egyetértését hangsúlyozta Washington Iránnal kapcsolatos politikáját illetően.
Egyetértünk, hogy meg kell dönteni ezt a szörnyű rezsimet Teheránban
– hangoztatta. Leszögezte viszont, hogy az iráni konfliktus „árt a gazdaságainknak”, egyebek között a növekvő benzinárak miatt.
Mindannyian azt reméljük, hogy ez a háború a lehető leghamarabb véget ér
– húzta alá a német politikus. Reményét fejezte ki, hogy az izraeli és az amerikai hadsereg a megfelelő döntést hozta meg annak érdekében, hogy Iránban új kormányzat alatt helyreállhasson a béke és szabadság. A német kancellár szót ejtett arról is, hogy igyekeznek meggyőzni Spanyolországot arról, hogy teljesítse a NATO védelmi kiadásokat illető célkitűzéseit. Ukrajnát illetően pedig megerősítette a kijevi vezetést támogató európai országok álláspontját a rendezésről.
Mindannyian szeretnénk, ha ez a háború mielőbb véget érne
– jelentette ki, hozzátéve: „Ukrajnának azonban meg kell tudnia őriznie területét és biztonsági érdekeit”.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: SAMUEL CORUM - POOL VIA CNP/AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump elégedetlen az európai országgal, ebből baj lesz
Megingott a különleges brit–amerikai kapcsolat.
Ismét kiderült, Brüsszelnek csak Ukrajna fontos
Sürgetné az ukránoknak szánt támogatást Ursula von der Leyen.
Zelenszkij elutasította a Barátság-kőolajvezeték uniós ellenőrzését
A magyar kormány többször felszólította az ukrán elnököt az olajblokád feloldására. Orbán Viktor bejelentette, hogy a magyar kormány az Európai Bizottsághoz fordult az ügyben.
Politico: Az iráni harcok miatt kevesebb jut Ukrajnának
Trump elveszti az érdeklődést Ukrajna iránt?
