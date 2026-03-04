Trump: Nincsenek konkrét tervek az új iráni vezetésről

Sokat kilőttek, mi pedig sokat lelövünk

– mondta. Trump hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok nem Izrael kedvéért, hanem saját biztonsági érdekei végett indította meg a katonai műveletet.

Ha egyáltalán, akkor talán én gyakoroltam nyomást Izraelre. De Izrael készen állt, és mi is készen álltunk

– mondta. Az amerikai elnök a sajtó előtt bírálta a madridi és a londoni vezetést.

Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat. (...) Nem voltak barátságosak

– mondta, hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy szakítson meg minden ügyletet Spanyolországgal.

Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz

– fogalmazott.