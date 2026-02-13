Drámai videók Kijevből – Ukrajnában halálra fagynak az emberek

A fővárosban jelenleg körülbelül 2600 épület maradt áram és központi fűtés nélkül. Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, alállomásokat és hőerőműveket véve célba. Az elmúlt hetek csapásai egybeestek az évtizedek egyik leghidegebb időszakával: a hőmérséklet mínusz 18 Celsius-fokig csökkent, miközben vastag hó fedte a várost.

Ballisztikus rakéták pusztították el a Darnyickai hő- és villamosenergia-erőművet, amely a bal part jelentős részét látta el. A városban rendszeressé váltak a teljes körű áramszünetek, több helyen napi három-négy órára korlátozódik az áramszolgáltatás. A helyreállítási munkákat a tartós fagy is nehezíti, a mentőcsapatok pedig folyamatos támadások mellett dolgoznak az elektromos hálózat javításán – írja a The Guardian.

Північ росії, -40, опалення немає.

Але російським патріотам байдуже - аби українцям було погано.



І в Україні проблеми з опаленням, і на росії.

Тільки в Україні це через російські обстріли, а на росії через те, що гроші йдуть в кармани чиновників і на війну. pic.twitter.com/j2nX5HwiAB — Tom Bombadil NB 🍔 (@TomBombadilNB) February 12, 2026

Az iskolák 45 százaléka zárva van a központi fűtés hiánya miatt.

A segélyszervezetek szerint a helyzet különösen a gyermekes családokat sújtja, az oktatás akadozik, a gyerekek kimaradnak a megszokott közösségi életből.

Egyes családok a külföldre költözést fontolgatják, mások úgy döntenek, maradnak, hogy együtt maradjon a család.