Kijev Trojescsina negyedében, a Dnyeper bal oldalán egy fűtött sátorban gyerekek rajzolnak, miközben a felnőttek teát kortyolnak és mobiltelefonjaikat töltik. A sátrat az Unicef biztosította ideiglenes menedékként azok számára, akiknek az otthonában nincs fűtés. Natalja Pavlovna rendszeresen ide jár kétéves fiával, Danilóval. Elmondása szerint a város mára frontváros hangulatát kelti, és sokan a hideg miatt szenvednek a lakásaikban – írja az Origo.
Drámai videók Kijevből – Ukrajnában halálra fagynak az emberek
Továbbra is drámai a helyzet Kijevben, több ezer lakás maradt áram és központi fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet mínusz 18 fokig süllyedt. Az orosz támadások következtében megrongálódott energiainfrastruktúra és a tartós hideg együtt sújtja a fővárost: családok kényszerülnek ideiglenes menedékekre, az iskolák közel fele zárva tart, a hatóságok pedig folyamatosan próbálják helyreállítani a túlterhelt hálózatot.
A fővárosban jelenleg körülbelül 2600 épület maradt áram és központi fűtés nélkül. Oroszország a teljes körű invázió kezdete óta támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját, alállomásokat és hőerőműveket véve célba. Az elmúlt hetek csapásai egybeestek az évtizedek egyik leghidegebb időszakával: a hőmérséklet mínusz 18 Celsius-fokig csökkent, miközben vastag hó fedte a várost.
Ballisztikus rakéták pusztították el a Darnyickai hő- és villamosenergia-erőművet, amely a bal part jelentős részét látta el. A városban rendszeressé váltak a teljes körű áramszünetek, több helyen napi három-négy órára korlátozódik az áramszolgáltatás. A helyreállítási munkákat a tartós fagy is nehezíti, a mentőcsapatok pedig folyamatos támadások mellett dolgoznak az elektromos hálózat javításán – írja a The Guardian.
Az iskolák 45 százaléka zárva van a központi fűtés hiánya miatt.
A segélyszervezetek szerint a helyzet különösen a gyermekes családokat sújtja, az oktatás akadozik, a gyerekek kimaradnak a megszokott közösségi életből.
Egyes családok a külföldre költözést fontolgatják, mások úgy döntenek, maradnak, hogy együtt maradjon a család.
A lakók különféle módszerekkel próbálják átvészelni a hideget. Sokan power bankokat, kempingfelszerelést, gázpalackokat és generátorokat szereztek be, amelyek az utcákon zúgnak az irodák és üzletek előtt. Van, aki téglákat és köveket melegít gázrezsón, más a nappaliban állít fel sátrat. A kávézók és az állami menedékhelyek is átmeneti megoldást kínálnak, utóbbiakban ágyakat is biztosítanak.
Natasa Naboka januárban tízéves lányával és yorkshire terrierükkel egy takaró alatt, egy ágyban aludt. Elmondása szerint a lakásban 4–5 fok volt.
A hűtőszekrény hiánya miatt az erkélyen tárolja az élelmiszert, ruháit kézzel mossa, majd a munkahelyén, egy központi szépségszalonban szárítja meg, ahol stabilabb az áramszolgáltatás.
Légiriadó idején a folyosóra húzódnak, két fal közé. Férje katonaként a Harkivi területen szolgál, amelyet szintén súlyosan érintenek az áramkimaradások.
Julia Po hetedik emeleti lakásában nincs áram, a lift nem üzemel, a fagy miatt vízcsövek repedtek szét, ami korábban elárasztotta az épületet. Buborékfóliával szigetelte az ajtót, az ablakokat és a szobanövényeit is. Két takaró alatt, termoruházatban alszik. Elmondása szerint az elektromos vízforralója megrepedt, és hetekig nem tudott hajat mosni.
A DTEK energiaszolgáltató vezetője közölte: az orosz támadások Ukrajna áramtermelő kapacitásának mintegy 80 százalékát megsemmisítették.
Jelenleg a vállalat erőműveinek egyötöde kapcsolódik a hálózathoz. A fővárosi rendszer túlterhelt, mert sokan elektromos fűtőtestekkel és bojlerekkel próbálják pótolni a kieső központi fűtést, ami kiégéseket is okozott.
A hatóságok adatai szerint legalább tíz ember halt meg kihűlés miatt, és 1469-en kerültek kórházba.
Az energetikai létesítmények elleni támadások folytatódtak, legutóbb Kijevre és a déli Odesszára is csapásokat mértek. Az ukrán vezetés további nemzetközi segítséget kér, különösen légvédelmi eszközöket, lőszert és az energetikai infrastruktúrát érintő tűzszünetet.
Borítókép: Pszichológus gyerekekkel Kijevben (Fotó: AFP)
