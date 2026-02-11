Az orosz rakétacsapások után Kijevben továbbra sincs stabil áram- és vízellátás, miközben a hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alá süllyedt. A város jelentős részén akadozik vagy teljesen leállt a fűtés, ezért a lakosok minden lehetséges módon próbálnak melegen maradni. Az energiaválság miatt Kijevben és a környező térségben több élelmiszerbolt ideiglenesen bezárt, a fővárosban jelenleg mintegy húsz üzlet nem működik.
Orosz csapások és csontig hatoló fagy, nincs hová menekülni + videó
Mínusz húsz fok, sötét, kihűlt lakások– Kijev és több ukrán város lakói a háború kegyetlen arcával szembesülnek. Az orosz csapások után családok maradtak áram és víz nélkül, idősek és gyerekek próbálnak túlélni fűtetlen otthonokban, miközben az üzletek bezárnak, az élelmiszer megfagy a polcokon. A tél és a háború együtt sújtja az embereket, akiknek sokszor nincs hová menniük.
A távhőszolgáltatás helyreállítása rendkívül nehéz feladat, egyes lakásokban a fűtés hiánya miatt a hőmérséklet akár 8 Celsius-fokra is lehűlt.
Egy közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint az ukrán szupermarketekben a palackozott víz is megfagy, mivel az ország számos részén tartósan nincs megfelelő fűtés és akadozik az áramszolgáltatás.
Egy másik, Odesszából közzétett videóban arról számolnak be, hogy a lakásokban olyan alacsony a hőmérséklet, hogy több réteg takaró és vastag ruházat ellenére is nehéz elviselni a hideget:
Olyan hideg van bent, hogy nyolc réteg takarót kellett felhalmoznom, pedig három réteg ruhám van. Az elmúlt 12 órában nem volt áram. Oroszország fegyverként használja az időjárást. A világ tétlenül áll. Szándékosan vagyok itt, hogy beszámoljak. Az ukránok nem ezt választották. Ez az otthonuk. Nincs hová menniük.
Borítókép: Család a vészhelyzeti evakuálási központban Kijevben (Fotó: AFP)
