Orosz csapások és csontig hatoló fagy, nincs hová menekülni + videó

Olyan hideg van bent, hogy nyolc réteg takarót kellett felhalmoznom, pedig három réteg ruhám van. Az elmúlt 12 órában nem volt áram. Oroszország fegyverként használja az időjárást. A világ tétlenül áll. Szándékosan vagyok itt, hogy beszámoljak. Az ukránok nem ezt választották. Ez az otthonuk. Nincs hová menniük.