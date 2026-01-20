Totális káoszba süllyed Ukrajna: mélyül az energiaválság

Volodimir Zelenszkij államfő január 14-én az energiaszektorra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket rendelt el, válaszul az egyre gyakoribb csapásokra.

Hajnali két óra környékén több detonáció hallatszott Kijevben, miközben a légierő orosz ballisztikus rakéták közeledtéről adott ki figyelmeztetést. Röviddel ezután újabb riasztások érkeztek Kijev, valamint a Dnyipropetrovszki és a Vinnicjai régiók számára is.

A fegyveres erők közlése szerint Oroszország MiG–31-es repülőgépeket is bevetett, amelyek Kinzsal típusú hiperszonikus rakétákkal voltak felszerelve.

A légierő később arról tájékoztatott, hogy helyi idő szerint hajnali öt óra körül újabb drónhullámot észleltek, amelyet később rakéták követtek a főváros felé.

Már az esti órákban is megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben és a környező térségben, valamint több más ukrán megyében.

Hajnali hat óra körül Odessza városa és térsége ellen irányuló dróntámadásokról érkeztek jelentések. Kijev Dnyiprovszkij kerületében egy ember megsérült – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester. Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője szerint ugyanebben a városrészben lakóépületek nem rongálódtak meg, azonban egy másik helyszínen a csapás következtében több jármű lángra kapott. Kelet-Kijev egyes részein áramkimaradások és vízellátási zavarok léptek fel – tette hozzá Klicsko.

A főváros súlyos energiahelyzete miatt a hatóságok módosították a metró közlekedési rendjét.

Más ukrán területekről is robbanásokat jelentettek, köztük Dnyipróból és a Harkivi régióból. Zaporizzsjában egy lelőtt drón maradványai tüzet okoztak egy lakóépületben – közölte Ivan Fedorov megyei kormányzó. A támadások továbbra is folytatódtak, a keletkezett károk felmérése jelenleg is zajlik.