Január 20-ra virradó éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és pilóta nélküli drónok bevetésével mért csapást Kijevre, valamint Ukrajna több más településére. A támadások idején az ország rendkívül hideg időjárással és egyre súlyosabb energiaellátási nehézségekkel küzd. Az ukrán főváros az eddigi legmegterhelőbb háborús tél elé néz, amelyet az energetikai infrastruktúrát célzó folyamatos orosz támadások tettek különösen nehézzé – számolt be róla az Origo.
Totális káoszba süllyed Ukrajna: mélyül az energiaválság
Széles körű orosz csapás érte Kijevet és több ukrán várost. Ukrajna lakossága már így is rendkívüli hideggel és súlyosbodó energiahiánnyal küzdött, amit a mostani események tovább súlyosbítanak. A támadások az energetikai infrastruktúrát célozták, áramszüneteket és közlekedési korlátozásokat okozva a fővárosban. Több tízezren néznek szembe a téli éjszakákkal fűtés és áram nélkül.
Volodimir Zelenszkij államfő január 14-én az energiaszektorra vonatkozó rendkívüli intézkedéseket rendelt el, válaszul az egyre gyakoribb csapásokra.
Hajnali két óra környékén több detonáció hallatszott Kijevben, miközben a légierő orosz ballisztikus rakéták közeledtéről adott ki figyelmeztetést. Röviddel ezután újabb riasztások érkeztek Kijev, valamint a Dnyipropetrovszki és a Vinnicjai régiók számára is.
A fegyveres erők közlése szerint Oroszország MiG–31-es repülőgépeket is bevetett, amelyek Kinzsal típusú hiperszonikus rakétákkal voltak felszerelve.
A légierő később arról tájékoztatott, hogy helyi idő szerint hajnali öt óra körül újabb drónhullámot észleltek, amelyet később rakéták követtek a főváros felé.
Már az esti órákban is megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben és a környező térségben, valamint több más ukrán megyében.
Hajnali hat óra körül Odessza városa és térsége ellen irányuló dróntámadásokról érkeztek jelentések. Kijev Dnyiprovszkij kerületében egy ember megsérült – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester. Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője szerint ugyanebben a városrészben lakóépületek nem rongálódtak meg, azonban egy másik helyszínen a csapás következtében több jármű lángra kapott. Kelet-Kijev egyes részein áramkimaradások és vízellátási zavarok léptek fel – tette hozzá Klicsko.
A főváros súlyos energiahelyzete miatt a hatóságok módosították a metró közlekedési rendjét.
Más ukrán területekről is robbanásokat jelentettek, köztük Dnyipróból és a Harkivi régióból. Zaporizzsjában egy lelőtt drón maradványai tüzet okoztak egy lakóépületben – közölte Ivan Fedorov megyei kormányzó. A támadások továbbra is folytatódtak, a keletkezett károk felmérése jelenleg is zajlik.
Zelenszkij már január 19-én arra figyelmeztetett, hogy Oroszország átfogó támadásra készül Ukrajna ellen.
Denisz Smihal energiaügyi miniszter közlése szerint az orosz támadások várhatóan az energia-infrastruktúrát veszik célba, beleértve az ukrán atomerőművek működését kiszolgáló létesítményeket is. Január 17-én az ukrán katonai hírszerzés (HUR) arra figyelmeztetett, hogy Moszkva három, Nyugat- és Dél-Ukrajnában működő atomerőműhöz kapcsolódó alállomások ellen tervez csapásokat, azzal a céllal, hogy teljes mértékben megszakítsa a lakosság hő- és áramellátását.
Borítókép: Elsötétült ukrán utca (Fotó: AFP)
