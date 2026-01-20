Rendkívüli

Egyre többen várják Orbán Viktor választási győzelmét – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

sorkatonaságNémetországMerzkatonai szolgálatsorkötelezettség

Rekordütemben nő a katonai szolgálatot megtagadó fiatalok száma Németországban + videó

Egyre több fiatal igyekszik előre bebiztosítani magát: tavaly óta drámai mértékben nőtt a katonai szolgálat megtagadására benyújtott kérelmek száma Németországban. A háttérben a sorkatonaság visszatérése és a hadsereg létszámbővítési tervei állnak.

Sebők Barbara
2026. 01. 20. 4:52
Rekordütemben nő a katonai szolgálatot megtagadó fiatalok száma Németországban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jelentősen megemelkedett azon német fiatalok száma, akik lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot. A Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Hivatal (BAFzA) adatai szerint – melyet a Wismar is szemlézett – 2025-ben összesen 3867 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami 72 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hivatal szóvivője az Augsburger Allgemeine megkeresésére megerősítette: a növekedés üteme hónapról hónapra gyorsul, írja a Tagesspiegel.

A fiatalok lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot
A fiatalok lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot Fotó: AFP

Különösen beszédes a decemberi adat. Abban a hónapban, amikor a parlament elfogadta a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvényt, 371 kapcsolódó beadvány érkezett. Ez önmagában majdnem kétszer annyi, mint amennyit 2021 egészében regisztráltak, írja a Domradio. A statisztikák szerint már a változások híre is sokakat lépésre késztetett. A tendencia nem új keletű, de az elmúlt években látványosan felerősödött. 

Az Ukrajna elleni orosz támadást megelőző évben mindössze 201-en tagadták meg a katonai szolgálatot lelkiismereti okokra hivatkozva. 

2024-ben ez a szám már 2249 volt, 2025-ben pedig újabb ugrás következett be.

Fontos hangsúlyozni: Németországban a sorkatonai szolgálatot 2011 óta felfüggesztették, de nem törölték el. A katonai szolgálat jelenleg önkéntes, ugyanakkor a lelkiismereti okból történő megtagadás jogát az alaptörvény 4. cikkének (3) bekezdése rögzíti, és ez akkor is érvényes, ha a sorkatonaság visszatér. Emiatt sokan már most benyújtják kérelmüket, arra az esetre, ha a jogi környezet később szigorodna.

A CDU/CSU és az SPD közötti megállapodás értelmében a 2008-ban vagy később született fiatal férfiak a jövőben kötelező katonai regisztráció alá esnek. 

Amennyiben az önkéntes alapon kitűzött létszámcélok nem teljesülnek, a Bundestag sorsolással is dönthet
Amennyiben az önkéntes alapon kitűzött létszámcélok nem teljesülnek, a Bundestag sorsolással is dönthet Fotó: AFP

Amennyiben az önkéntes alapon kitűzött létszámcélok nem teljesülnek, a Bundestag akár egy „keresletalapú” rendszert is bevezethet, amely véletlenszerű kiválasztással működne. 

Hadiállapot kihirdetése esetén – kétharmados parlamenti többséggel – az általános sorkatonai kötelezettség automatikusan visszaállna.

A Bundeswehr tájékoztatása szerint 2026 januárjának közepétől mintegy 5000 levelet küldenek ki a 2008-ban születetteknek katonai regisztráció céljából. A küldemények QR-kódot tartalmaznak egy online kérdőívhez, valamint tájékoztató anyagokat – erről korábban részletesen is írtunk. 

A regisztráció a férfiak számára kötelező, a nőknek önkéntes.

A német fiatalok elutasítják a katonai szolgálatot

Németországban a fiatalok többsége mereven elutasítja a sorkatonaság gondolatát is. A közösségi médiát ellepték azok a felvételek, amelyekben német fiatalok gúnyosan vagy felháborodva reagálnak a tervekre. A TikTokon és az Instagramon sorra jelennek meg a dühös hangvételű videók. Mások elismerik, hogy szükség van felelősségvállalásra és közösségi szolgálatra, de úgy vélik, a kötelességérzetet nem parancsszóval, hanem vonzó lehetőségekkel kell erősíteni. 

Egy keresztény influenszer is megszólalt: „A kényszer nem fér össze a hitünkkel”

Egy népszerű fiatal keresztény influenszer videója futótűzként terjedt közösségi médiában. A felvételen a tartalomkészítő arról beszél, hogy a sorkötelezettség visszaállítása nemcsak politikai, hanem erkölcsi kérdéseket is felvet.

A fiatalokat nem önkéntes döntés alapján, hanem az állam akaratából kényszerítenék a szolgálatra. Ez ellentmond a keresztény tanításnak, a békeszeretetnek és a felebaráti szeretetnek

– hangzik el a videóban. A keresztény influenszer videója azzal zárul:

Az igazi biztonság nem a fegyverekből és nem a kényszerből fakad – hanem Istenbe vetett bizalomból.

A felvétel élénk vitát indított el arról, hogy összeegyeztethető-e a hit és a katonai szolgálat.

@lenboutgod Was ist deine Meinung zur Wehrpflicht? 🤔🙏✝️ #wehrpflicht #jesuschristus #christentum #bibel #news ♬ TRANSGENDER (PEARL WHITE VIP) - PEARL WHITE & Pearl White

Borítókép: Német katonák (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektojás

Mélyalom és mélyállam egy halmazban

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az egy alomhoz tartozók felismerik egymást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu