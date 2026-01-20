Rekordütemben nő a katonai szolgálatot megtagadó fiatalok száma Németországban + videó

Jelentősen megemelkedett azon német fiatalok száma, akik lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot. A Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Hivatal (BAFzA) adatai szerint – melyet a Wismar is szemlézett – 2025-ben összesen 3867 ilyen kérelmet nyújtottak be, ami 72 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A hivatal szóvivője az Augsburger Allgemeine megkeresésére megerősítette: a növekedés üteme hónapról hónapra gyorsul, írja a Tagesspiegel.

A fiatalok lelkiismereti okokra hivatkozva tagadják meg a katonai szolgálatot Fotó: AFP

Különösen beszédes a decemberi adat. Abban a hónapban, amikor a parlament elfogadta a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvényt, 371 kapcsolódó beadvány érkezett. Ez önmagában majdnem kétszer annyi, mint amennyit 2021 egészében regisztráltak, írja a Domradio. A statisztikák szerint már a változások híre is sokakat lépésre késztetett. A tendencia nem új keletű, de az elmúlt években látványosan felerősödött.

Az Ukrajna elleni orosz támadást megelőző évben mindössze 201-en tagadták meg a katonai szolgálatot lelkiismereti okokra hivatkozva.

2024-ben ez a szám már 2249 volt, 2025-ben pedig újabb ugrás következett be.