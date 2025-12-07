A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból

Számos német településen több ezer tiltakozó tüntetett a sorkatonaság bevezetése ellen. Sok diák az iskolából hiányozva vett részt a demonstrációkon. Több tartományban a minisztériumok az iskolai kötelezettség betartására hívták fel a figyelmet – írta a Handelsblatt.

Német fiatalok tüntettek a sorkatonaság ellen Fotó: AFP

A Bundestag pénteken elfogadta a hadkötelezettség modernizációjáról szóló törvényt. CDU és SPD megállapodtak egy először önkéntes katonai szolgálatról. A törvény 2026. január 1-jén lép hatályba. A fiatal férfiaknak ekkortól kérdőívet kell kitölteniük, később pedig sorozáson esnek át.

A német fiatalság máshogy vélekedik a sorkatonaságról

Elsősorban a nagyvárosokban sok fiatal vett részt a tüntetéseken. Berlinben a rendőrség szerint délután körülbelül 3000 tüntető gyűlt össze, akik átvonultak a Kreuzberg városrészen. Sokan transzparenseket tartottak, a skandálások a Bundeswehrnél való katonai szolgálat ellen szóltak. A tüntetésen részt vettek szülők kisebb gyerekekkel, valamint általános iskolai osztályok saját készítésű táblákkal.