A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból

Több ezer tüntető tiltakozott Németország szerte a német kormány új katona szolgálati tervei ellen. Számos városban diákok bojkottálták az iskolai órákat a sorkatonasági törvényjavaslat elleni tiltakozásul. A szervezők iskolai sztrájkot hirdettek, miközben több tartományban a minisztériumok az iskolakötelezettségre emlékeztettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 3:33
Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
Számos német településen több ezer tiltakozó tüntetett a sorkatonaság bevezetése ellen. Sok diák az iskolából hiányozva vett részt a demonstrációkon. Több tartományban a minisztériumok az iskolai kötelezettség betartására hívták fel a figyelmet – írta a Handelsblatt.

Német fiatalok tüntettek a sorkatonaság ellen Fotó: AFP
Német fiatalok tüntettek a sorkatonaság ellen Fotó: AFP

A Bundestag pénteken elfogadta a hadkötelezettség modernizációjáról szóló törvényt. CDU és SPD megállapodtak egy először önkéntes katonai szolgálatról. A törvény 2026. január 1-jén lép hatályba. A fiatal férfiaknak ekkortól kérdőívet kell kitölteniük, később pedig sorozáson esnek át.

A német fiatalság máshogy vélekedik a sorkatonaságról

Elsősorban a nagyvárosokban sok fiatal vett részt a tüntetéseken. Berlinben a rendőrség szerint délután körülbelül 3000 tüntető gyűlt össze, akik átvonultak a Kreuzberg városrészen. Sokan transzparenseket tartottak, a skandálások a Bundeswehrnél való katonai szolgálat ellen szóltak. A tüntetésen részt vettek szülők kisebb gyerekekkel, valamint általános iskolai osztályok saját készítésű táblákkal.

A 16 éves Justin elmondta: 

Nem akarjuk a hadkötelezettséget, ezért vagyunk ma itt. Vannak, akiknek más álmaik vannak, más kívánságaik, és álommunkahelyük. Ha katonai szolgálatra küldik őket, ezeket elrontják. 

Hasonló korban lévő társa, Theo kiegészítette: 

Úgy gondolom, senkit sem szabad erővel katonává tenni, hogy egy kormányért haljon meg vagy harcoljon.

Mindkét berlini diák szülői engedéllyel távol maradt az iskolából a tüntetés miatt.
A német fiatalság sorkatonaság elleni fellázadásáról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk.

Hamburgban a rendőrség szerint 1700-an vonultak utcára, a szervezők szerint a részvétel akár 5000 fő is lehetett. Észak-Rajna–Vesztfália számos városában is tartottak tüntetéseket, Dortmundban ezren, Kölnben, Düsseldorfbán, Essenben és Bochumban több százan demonstráltak. Mintegy 2000 ember csatlakozott az iskolai sztrájkhoz például Drezdában, Lipcsében és Chemnitzben. Dél-Németországban Münchenben, Stuttgartban, Freiburgban és Heidelbergben is nagyszámú tüntetőt regisztráltak. Frankfurban a rendőrség szerint körülbelül 600 tanuló gyűlt össze. 

Borítókép: Német diákok tüntetése Fotó: AFP

