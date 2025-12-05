SPIEGELNémetországdiáksorkatonaság

Az utcán a német diákok – lázadás a sorkatonaság ellen

A német belpolitika egyik legélesebb vitája robbant ki a sorkatonaság visszahozása körül. Miközben a berlini kormány a biztonsági helyzet romlásával indokolja a reformot, fiatalok tízezrei érzik úgy, hogy a saját jövőjüket, szabadságukat és életüket áldoznák fel egy olyan rendszerért, amely eddig sem törődött velük. A társadalmi megosztottság egyre látványosabb. Németországban a fiatalok újabb frontot nyitottak a kormány ellen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 10:38
Tömegek gyűltek össze Kölnben 2025. december 4-én, egy nappal a sorkötelezettség elleni országos diáksztrájk előtt, miközben a Bundestag a törvény elfogadására készül (Fotó: AFP)
Országszerte mintegy kilencven városban sztrájkoltak a német diákok a berlini kormány sorkatonasági reformja ellen. A Spiegel cikke szerint sok fiatal attól tart, hogy életét, jövőjét és szabadságát veszélyezteti az új katonai rendszer, miközben a kormány a biztonságpolitikai helyzetre hivatkozva éppen az ellenkezőjét állítja. A társadalmi vita látványosan kettészakadt: míg egyesek a békéjüket féltő generáció lázadását látják, mások szerint a tiltakozók nem veszik komolyan Európa új korszakának fenyegetéseit, írja az Origo.

Több tucatnyi diák tüntetett Kölnben 2025. december 4-én, egy nappal a sorkötelezettség elleni országos sztrájk
Több tucatnyi diák tüntetett Kölnben 2025. december 4-én, egy nappal a sorkötelezettség elleni országos sztrájk előtt Fotó: AFP

A német kormány új hadkötelezettségi koncepciója szerint minden 18 éves férfinak kötelező lenne egészségügyi vizsgálatra jelentkeznie, és a kabinet nem zárja ki, hogy a jövőben kötelező szolgálatot írjanak elő, ha nincs elég önkéntes. A fiatalok azonban úgy érzik: már az előkészítő lépések is túl messzire mennek.

„Nem az én életemet kell feláldozni”

A Spiegel által idézett fiatalok fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy nem puszta kényelmi kérdésről van szó, hanem arról, hogy a kormány egy olyan generációt kötelezne fegyverfogásra, amely világszerte a békés megoldásokat támogatja. Phil Werring, 17 éves münsteri diák szerint a sorkötelezettség visszahozása súlyos tévedés lenne:

Mindig hallani zaklatásról, rasszizmusról, szélsőséges hálózatokról a Bundeswehrben. Miért kellene ezért kockáztatni az életemet?

A mainzi Viktoria Gramm úgy látja: – A békéért semmit nem tesznek, de a fiatalok idejét és jövőjét gondolkodás nélkül feláldoznák. Sok fiatal szerint a német politika évek óta nem törődik velük, most viszont hirtelen „szükség lenne rájuk”.

Egy 18 éves tüntető, Michael Königshof így fogalmazott:

Miért kockáztassuk az életünket olyan politikusokért, akik semmit nem tesznek értünk? Többet kellene költeni iskolákra, mint fegyverekre.

Lisa Antonia Alexander pedig azzal érvel, amit egyre többen fogalmaznak meg Németországban:
– Miért harcoljunk egy olyan országért, amely a mindennapokban nem áll ki mellettünk?

A Bundestag hamarosan dönt a tervezetről.

Borítókép: Tömegek gyűltek össze Kölnben 2025. december 4-én, egy nappal a sorkötelezettség elleni országos diáksztrájk előtt, miközben a Bundestag a törvény elfogadására készül (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

