Az utcán a német diákok – lázadás a sorkatonaság ellen

Országszerte mintegy kilencven városban sztrájkoltak a német diákok a berlini kormány sorkatonasági reformja ellen. A Spiegel cikke szerint sok fiatal attól tart, hogy életét, jövőjét és szabadságát veszélyezteti az új katonai rendszer, miközben a kormány a biztonságpolitikai helyzetre hivatkozva éppen az ellenkezőjét állítja. A társadalmi vita látványosan kettészakadt: míg egyesek a békéjüket féltő generáció lázadását látják, mások szerint a tiltakozók nem veszik komolyan Európa új korszakának fenyegetéseit, írja az Origo.

Több tucatnyi diák tüntetett Kölnben 2025. december 4-én, egy nappal a sorkötelezettség elleni országos sztrájk előtt Fotó: AFP

A német kormány új hadkötelezettségi koncepciója szerint minden 18 éves férfinak kötelező lenne egészségügyi vizsgálatra jelentkeznie, és a kabinet nem zárja ki, hogy a jövőben kötelező szolgálatot írjanak elő, ha nincs elég önkéntes. A fiatalok azonban úgy érzik: már az előkészítő lépések is túl messzire mennek.