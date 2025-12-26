ajándékjézuskarévész renátagyereknappali

Szabad-e mondani a kisgyereknek, hogy jól kell viselkedni, mert látja a Jézuska?

A 3–7 éves kicsik gondolkodása még mágikus, varázslatosnak látják a Télapót, a Jézuskát, a karácsonyi manókat vagy a húsvéti nyuszit, feltétel nélküli ámulattal hisznek bennük. Várják, hogy jöjjenek, és lelkesen szővik a terveket, hogyan lehetne meglesni a tetőre rénszarvas szánnal érkező, majd a kéményen át a lakásba pottyanó Mikulást, vagy az ajándékot a bokor alá rejtő húsvéti nyuszit.

Takács Eszter
2025. 12. 26. 6:40
Illusztráció Fotó: Pexels
A nagy ünnepi sietségben, egy-egy türelmetlenebb pillanatban viszont megesik a szülőkkel, viccesnek is gondolják –, hogy azt mondják a rendetlenkedő kisgyereknek, hogy „A manók látják, jól viselkedsz-e”, „Három csínytevés után virgácsot hoz a Télapó” vagy „Nem hoz ajándékot a nyuszi, ha sokat rosszalkodsz”. Ezek mögött általában nincs ártó szándék a szülők részéről, mégis félelemkeltők lehetnek és éppen a biztonságérzetét ingathatja meg a gyereknek vagy akár szégyent is megélhet – mondta a Magyar Nemzetnek Révész Renáta Liliána gyerekpszichológus. 

Ezek és az ehhez hasonló mondatok szorongást okozhatnak a kisgyerekeknek. A három-hétéves korú gyerekek még mágikusan gondolkoznak. Nem értik, nem tudják még feldolgozni a gondolatot, hogy valaki „látja, figyelheti” őket. Ebben a korban a kisgyerek még szó szerint vesz mindent. Így ha gyakran hallja, hogy „látja őt a Jézuska” vagy „nem kap ajándékot, ha rosszalkodik”, akkor ez kellemetlen érzés neki, és megingatja a biztonságát. Az ilyen ijesztgetés hatására lehet, hogy elkezd jól, jobban viselkedni, de félelemből, amit már régóta tudnak és tanítanak a pszichológusok, hogy rossz motiváció. A félelem sosem jó tanító – hangsúlyozta a gyerekpszichológus.

Fontos, hogy a kis óvodás érezze, ő fontos és tudjon kapcsolódni ezekkel a varázslatos, mitologikus lényekkel, mint a Mikulás vagy a nyuszi. Ez az alapja a belső motivációnak, önbizalomnak és érzelmi érésnek.

A mesevilág biztonságot ad – ezért fontos, hogy a gyerekek hihessenek a csodákban. Érdemes nekik olyan történeteket mesélni akár a Mikulásról vagy a Jézuskáról, amikből azt tanulja meg a kicsi, hogy jónak lenni jó – mondta Révész Renáta Liliána. Csodaszép mesék keringenek Miklós püspökről, a jótetteiről vagy a Mikulás manóiról, akik kedvesek és jóságosak.

Jó, ha a gyerekek hisznek, hihetnek a Jézuskában is, hiszen ő úgy él a fantáziájukban, mint egy mesebeli lén,” és mint minden pozitív mesehőst, úgy őt is jó tulajdonságokkal ruházzák fel a kicsik. A kisgyereknek ő jóságos, szeretetet és békét hozó. A karácsonyi jó élményekhez köthetik a Jézuskát, akit lehet jó érzésekkel várni, aki ajándékot és karácsonyfát hoz. Ahogyan a mesék is gazdagítják a gyerek képzeletét, erősítik az érzelemvilágát, úgy a mesékben, mitologikus, varázslatos hősökben való hit is – mondta a gyerekpszichológus.

 

