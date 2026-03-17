Nem múlik a köhögés, a rekedtség? Meglepő betegség állhat a hátterében

A gyomorégés (savas reflux) kellemetlenségét szinte mindenki megtapasztalja élete során néhányszor. A szerencsésebbek, csak alkalomszerűen szenvednek a tünetektől, de sajnos az is gyakori – a lakosság húsz százalékát érinti – hogy minden étkezés, kávézás után égő fájdalmat érez az ember a gyomrában, puffadást tapasztal vagy felszökik a nyelőcsövébe a maró gyomorsav.

Sokan nem is csak ezeket a tipikus tüneteket észlelik, hanem a hosszan tartó, nem múló torokkaparás, köhögés, rekedtség is felhívhatja a figyelmet a refluxra, másnál pedig a fogzománc-erózója vagy az alvászavar okozza az elsődleges panaszokat.

Amikor már a legtöbb étkezés után fellépnek a fenti panaszok, mindenképpen szükség van kivizsgálásra, hogy kiderüljön gasztroözofageális reflux betegség(GERD) áll-e a háttérben vagy egyéb probléma.

Normális esetben a nyelőcső záróizom (egy izmos cső, amely lehetővé teszi az étel gyomorba jutását, majd összehúzódik, hogy megakadályozza a visszaáramlását) védi a nyelőcsövet a gyomorsavtól. Ha azonban a záróizom ellazul, az étel felfelé nyomulhat a meglazult nyíláson keresztül, és savas refluxot okozhat.

Az étrend fontos szerepet játszik a savas reflux tüneteinek kezelésében, és ez az elsődleges terápia a GERD-ben szenvedők számára. Íme néhány tipp a gyomorégést enyhítő ételekről - hopkinsmedicine.org.

Ételek, amik fokozzák a gyomorégést

Vannak ételek, amelyekről köztudott, hogy gyomorégést és a nyelőcső záróizmának ellazulását okozzák, valamint késleltetik az emésztési folyamatot, így az étel tovább marad a gyomorban. A legismertebb ilyen ételek: a magas zsír-, só- vagy fűszertartalmú ételek.

Sültek

Gyorsétteremi ételek

Pizza

Burgonyachips és egyéb feldolgozott snackek

Chilipor és bors (fehér, fekete, cayenne bors)

Zsíros húsok, például szalonna és kolbász

Sajt

Más ételek, amelyek ugyanezt a problémát okozhatják, a következők:

Paradicsom alapú szószok

Citrusfélék

Csokoládé

Borsmenta

Szénsavas italok

A mértékletesség kulcsfontosságú, mivel sokan nem tudják vagy nem akarják teljesen kiiktatni ezeket az ételeket az étrendjükből. Nekik érdemes ezeket a problémás ételeket, italokat kerülni este, lefekvés előtt, hogy ne gyűlhessenek össze a gyomorban, és így éjszaka ne juthassanak vissza a a nyelőcsőbe.