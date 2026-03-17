Nem múlik a köhögés, a rekedtség? Meglepő betegség állhat a hátterében

A gyomorégés lehet alkalmi jellegű, de sok embernél rendszeressé válnak a panaszok, és a mindennapi életvitelét keseríti meg a savas reflux.

Takács Eszter
2026. 03. 17. 5:15
A gyomorégés (savas reflux) kellemetlenségét szinte mindenki megtapasztalja élete során néhányszor. A szerencsésebbek, csak alkalomszerűen szenvednek a tünetektől, de sajnos az is gyakori – a lakosság húsz százalékát érinti – hogy minden étkezés, kávézás után égő fájdalmat érez az ember a gyomrában, puffadást tapasztal vagy felszökik a nyelőcsövébe a maró gyomorsav. 

Sokan nem is csak ezeket a tipikus tüneteket észlelik, hanem a hosszan tartó, nem múló torokkaparás, köhögés, rekedtség is felhívhatja a figyelmet a refluxra, másnál pedig a fogzománc-erózója vagy az alvászavar okozza az elsődleges panaszokat. 

Amikor már a legtöbb étkezés után fellépnek a fenti panaszok, mindenképpen szükség van kivizsgálásra, hogy kiderüljön gasztroözofageális reflux betegség(GERD) áll-e a háttérben vagy egyéb probléma.

Normális esetben a nyelőcső záróizom (egy izmos cső, amely lehetővé teszi az étel gyomorba jutását, majd összehúzódik, hogy megakadályozza a visszaáramlását) védi a nyelőcsövet a gyomorsavtól. Ha azonban a záróizom ellazul, az étel felfelé nyomulhat a meglazult nyíláson keresztül, és savas refluxot okozhat.

Az étrend fontos szerepet játszik a savas reflux tüneteinek kezelésében, és ez az elsődleges terápia a GERD-ben szenvedők számára. Íme néhány tipp a gyomorégést enyhítő ételekről - hopkinsmedicine.org.

Ételek, amik fokozzák a gyomorégést

Vannak ételek, amelyekről köztudott, hogy gyomorégést és a nyelőcső záróizmának ellazulását okozzák, valamint késleltetik az emésztési folyamatot, így az étel tovább marad a gyomorban. A legismertebb ilyen ételek: a magas zsír-, só- vagy fűszertartalmú ételek.

  • Sültek
  • Gyorsétteremi ételek
  • Pizza
  • Burgonyachips és egyéb feldolgozott snackek
  • Chilipor és bors (fehér, fekete, cayenne bors)
  • Zsíros húsok, például szalonna és kolbász
  • Sajt

Más ételek, amelyek ugyanezt a problémát okozhatják, a következők:

  • Paradicsom alapú szószok
  • Citrusfélék
  • Csokoládé
  • Borsmenta
  • Szénsavas italok

A mértékletesség kulcsfontosságú, mivel sokan nem tudják vagy nem akarják teljesen kiiktatni ezeket az ételeket az étrendjükből. Nekik érdemes ezeket a problémás ételeket, italokat kerülni este, lefekvés előtt, hogy ne gyűlhessenek össze a gyomorban, és így éjszaka ne juthassanak vissza a a nyelőcsőbe. 

Az, hogy sok finom, közkedvelt étel savat okoz, rossz hír, de jó hír, hogy rengeteg olyan táplálék is van, ami meg segít megelőzni a savas refluxot. Érdemes feltölteni a konyhát az alábbi három kategóriába tartozó ételekkel:

Magas rosttartalmú ételek

A rostos ételek teltségérzetet okoznak, így kisebb a valószínűsége a túlevésnek, ami hozzájárulhat a gyomorégéshez. Érdemes több teljes kiőrlésű gabonát, például zabpelyhet, kuszkuszt és barna rizst fogyasztani, valamint gyökérzöldségeket, mint például édesburgonyát, sárgarépát és céklát.

Azok az ételek, amiknek alacsony a pH-ja, savasak és nagyobb valószínűséggel okoznak refluxot. A magasabb pH-júak lúgosak, és segíthetnek ellensúlyozni az erős gyomorsavat. Az lúgos ételek közé tartoznak:

  • Banán
  • Dinnyék
  • Karfiol
  • Édeskömény
  • Diófélék

A sok vizet tartalmazó ételek fogyasztása hígíthatja és gyengítheti a gyomorsavat. Válasszunk olyan ételeket, mint:

  • Zeller
  • Uborka
  • Saláta
  • Görögdinnye
  • Húsleves alapú levesek
  • Gyógynövény tea

Házi gyógymódok is a gyomorégés ellen

A gyomorégésben szenvedők gyakran savlekötőkhöz, vény nélkül kapható gyógyszerekhez folyamodnak, amelyek semlegesítik a gyomorsavat. Bizonyos ételek fogyasztása azonban szintén enyhítheti a tüneteket, ezért érdemes kipróbálni a következőket:

A tej segíthet, de nem mindegy milyen

Gyakran gondolják, hogy a tej enyhíti a gyomorégést, de nem szabad elfelejteni, hogy a tejnek különböző fajtái vannak, például a teljes tej, a 2,8 százalékos zsírtartalmú és a sovány vagy zsírszegény, 1,5 százalékos tej. A tejben található zsír súlyosbíthatja a savas refluxot. A sovány tej azonban ideiglenes pufferként működhet a gyomornyálkahártya és a savas gyomortartalom között, és azonnal enyhítheti a gyomorégés tüneteit. Az alacsony zsírtartalmú joghurt ugyanilyen nyugtató tulajdonságokkal rendelkezik, valamint egészséges adag probiotikumot (jó baktériumokat, amelyek fokozzák az emésztést) is tartalmaz.

A gyömbér is jótékony hatású

A gyömbér az egyik legjobb emésztést segítő szer, gyógyhatásai miatt. Lúgosító hatású és gyulladáscsökkentő, ami enyhíti az emésztőrendszer irritációját. A gyömbért fogyaszthatjuk teaként, reszelve, akár kisebb darabokat is ehetünk belőle, de kapszula formában is sokat segíthet. 

Ha az életmódváltás sem segít, érdemes orvoshoz fordulni

Ha hetente kétszer vagy többször gyomorégése van, és az étrend vagy az étkezési szokások megváltoztatása sem segített, orvoshoz kell fordulni. Egy gasztroenterológus vizsgálatokat végezhet a gyomor savasságának mérésére, és megállapíthatja, hogy a gyakori savas reflux károsította-e a nyelőcsövet.

A GERD gyakran kezelhető életmódbeli változtatások és gyógyszeres kezelés kombinációjával. A reflux tartós tünetei azonban alapos gasztroenterológus vizsgálatot igényelnek, aki megtalálja a kiváltó okot, és megbeszéli a rendelkezésre álló kezelési lehetőségeket. A kezeletlen reflux (GERD) súlyos, hosszan tartó károsodásokat okozhat: a nyelőcső nyálkahártyájának gyulladását, vérző fekélyeket, nyelőcsőszűkületet, valamint a rákmegelőző állapotnak számító Barrett-nyelőcsövet.

 

 

