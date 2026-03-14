Terjed a világ egyik legfertőzőbb betegsége

Az Egyesült Államokban a kanyarós esetek száma átlépte az ezret, komoly aggodalomra ad okot, hogy egyre több esetet diagnosztizálnak. A napokban Kaliforniában tört ki pánik amiatt, mert egy kanyarós gyermek részt vett egy oktatási programban és megfertőzte több mint száz társát.

Takács Eszter
2026. 03. 14. 6:06
Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Egyesült Államokban hivatalosan is ezer fölé emelkedett a kanyarós esetek száma 2026-ban – írja a scientificamerican.com. A betegség-ellenőrzési és -megelőzési központok legfrissebb adatai szerint február 26-ig 1136 embernél igazolták a kanyarófertőzést. Ez azt jelenti, hogy mindössze két hónap alatt az országos összesített esetszám már megközelíti a 2025-ben jelentett 2281 megerősített eset felét.

A kanyaró egy védőoltással megelőzhető vírusos betegség, amely rendkívül fertőző és potenciálisan halálos is lehet. Az Egyesült Államokat 2000-ben kanyarómentesnek nyilvánították, de a szakértők már korábban megkongatták a vészharangot, hogy biztosan nem lesz hosszú távú a vírusmentesség. A megugró esetszám riasztóan hatott a közegészségügyi szakértőkre, akik közül sokan a kanyaró elleni oltás csökkenő arányát okolják a betegség újbóli felbukkanásáért.

A napokban komoly riadalmat okozott Kaliforniában, hogy egy kanyarós, be nem oltott gyermek több mint száz másik gyerekkel kerülhetett kapcsolatba egy oktatási programban. Az intézményt az eset után ideiglenesen bezárták, miközben a közegészségügyi hatóságok megkezdték az érintettek felkutatását – írja a LADbible

A szakemberek szerint a kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegsége, és egyetlen esetből is könnyen járvány alakulhat ki – írja a LADbible. A kanyaró rendkívül könnyen és gyorsan terjed, egy fertőzött beteg akár 18 másik embernek is átadhatja a vírust, ha nincsenek beoltva. 

Tavaly a kanyaróval diagnosztizált betegek 11 százaléka került kórházba a scientificamerican.com szerint. 

  • A lappangási idő 7–13 nap, majd influenzaszerű tünetek alakulnak ki, melyek a következők lehetnek: magas láz, orrfolyás, köhögés, kötőhártya-gyulladás – olvasható a Budai Oltóközpont oldalán.
  • Gyakran a szájon belül pontszerű fehér pöttyök alakulnak ki (Koplik-folt), majd ez elmúlik és testszerte kiütések jelennek meg.
  • Mindig a hajas fejbőrön, arcon jelennek meg először a bőrtünetek, majd a törzsön és a végtagokon, és fokozatosan múlnak el (6 nap). Nem viszketnek, egybefolyhatnak.
  • A beteg személy már a bőrtünetek megjelenése előtt 4 nappal, és miután elmúltak, még 4 napig fertőzőképes.
  • Minden ötszázadik beteget elveszítjük, gyakran alakulnak ki szövődmények (30 százalékban jellemző), melyek ezek lehetnek: agyhártyagyulladás, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, bakteriális felülfertőződés.

A kaliforniai közegészségügyi hatóság vezetője is arra figyelmeztetett, hogy 

a betegség súlyos következményekkel járhat, és akár maradandó agykárosodást, tüdőproblémákat vagy halált is okozhat, különösen kisgyermekek vagy immunbetegek esetében lehetnek súlyosak a szövődmények. 

A betegséget követően az immunrendszer működése gyengül, legfrissebb kutatások szerint ez az állapot 3 évig is eltarthat. Bizonyos esetekben hosszú évek múlva (7 év) degeneratív idegrendszeri betegség fejlődhet ki (SSPE).

A korábban már legyőzött betegség világszerte ismét egyre nagyobb problémát jelent, nemcsak az amerikai kontinensen okoz gondot. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megerősítette az év elején, hogy az Egyesült Királyság is elvesztette a kanyarómentes státuszát, miután 2017-ben és 2021-ben is kanyarómentesnek nyilvánították, köszönhetően az MMR vakcina előnyeinek és a koronavírus-járvány alatti alacsony fertőzöttségnek. Közép-Európában is egyre súlyosabb a helyzet, a G4Media az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adataira hivatkozva kiemelte: 2024. február elseje és 2025. január 31-e között az Európai Unióban 32 265 kanyarós fertőzést regisztráltak, ebből 27 568-at Romániában. A bukaresti egészségügyi minisztérium 2023 decemberében ismét járványnak nyilvánította a kanyarót – tudatta az MTI.

Magyarország a kanyaró elleni védekezést illetően kitüntetett helyzetben van, ugyanis azon négy EU-tagország közé tartozik, ahol a pandémia alatt és után is sikerült fenntartani az 1. és 2. kanyaróoltás tekintetében a 95 százalékot meghaladó átoltottsági arányt az oltandó korosztályokban.

Emiatt lehetséges, hogy a két szomszédunknál, Ausztriában és Romániában is zajló kanyarójárvány miatt fokozódó behurcolási kockázat ellenére sem alakult ki nálunk járvány – adta hírül a Semmelweis Egyetem.  Az országosan magas átoltottsági szint sem feltétlenül jelent egyenletesen magas védettséget az ország minden területén. 

A hazai jó átoltási arányok mellett – írta korábban a semmelweis.hu – a megbetegedés nagyobb kockázata az alábbi csoportokat érintheti:

  • 15 hónaposnál fiatalabb gyermekek,
  • várandósok,
  • immunkárosodottak,
  • rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők,
  • bármely korúak, akik hiányos alapimmunizálásban (< 2 oltás) részesültek

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
