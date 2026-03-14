Terjed a világ egyik legfertőzőbb betegsége

Az Egyesült Államokban hivatalosan is ezer fölé emelkedett a kanyarós esetek száma 2026-ban – írja a scientificamerican.com. A betegség-ellenőrzési és -megelőzési központok legfrissebb adatai szerint február 26-ig 1136 embernél igazolták a kanyarófertőzést. Ez azt jelenti, hogy mindössze két hónap alatt az országos összesített esetszám már megközelíti a 2025-ben jelentett 2281 megerősített eset felét.

A kanyaró egy védőoltással megelőzhető vírusos betegség, amely rendkívül fertőző és potenciálisan halálos is lehet. Az Egyesült Államokat 2000-ben kanyarómentesnek nyilvánították, de a szakértők már korábban megkongatták a vészharangot, hogy biztosan nem lesz hosszú távú a vírusmentesség. A megugró esetszám riasztóan hatott a közegészségügyi szakértőkre, akik közül sokan a kanyaró elleni oltás csökkenő arányát okolják a betegség újbóli felbukkanásáért.

A napokban komoly riadalmat okozott Kaliforniában, hogy egy kanyarós, be nem oltott gyermek több mint száz másik gyerekkel kerülhetett kapcsolatba egy oktatási programban. Az intézményt az eset után ideiglenesen bezárták, miközben a közegészségügyi hatóságok megkezdték az érintettek felkutatását – írja a LADbible.

A szakemberek szerint a kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegsége, és egyetlen esetből is könnyen járvány alakulhat ki – írja a LADbible. A kanyaró rendkívül könnyen és gyorsan terjed, egy fertőzött beteg akár 18 másik embernek is átadhatja a vírust, ha nincsenek beoltva.

Tavaly a kanyaróval diagnosztizált betegek 11 százaléka került kórházba a scientificamerican.com szerint.

A lappangási idő 7–13 nap, majd influenzaszerű tünetek alakulnak ki, melyek a következők lehetnek: magas láz, orrfolyás, köhögés, kötőhártya-gyulladás – olvasható a Budai Oltóközpont oldalán.

Gyakran a szájon belül pontszerű fehér pöttyök alakulnak ki (Koplik-folt), majd ez elmúlik és testszerte kiütések jelennek meg.

Mindig a hajas fejbőrön, arcon jelennek meg először a bőrtünetek, majd a törzsön és a végtagokon, és fokozatosan múlnak el (6 nap). Nem viszketnek, egybefolyhatnak.

A beteg személy már a bőrtünetek megjelenése előtt 4 nappal, és miután elmúltak, még 4 napig fertőzőképes.

Minden ötszázadik beteget elveszítjük, gyakran alakulnak ki szövődmények (30 százalékban jellemző), melyek ezek lehetnek: agyhártyagyulladás, középfülgyulladás, tüdőgyulladás, bakteriális felülfertőződés.

A kaliforniai közegészségügyi hatóság vezetője is arra figyelmeztetett, hogy

a betegség súlyos következményekkel járhat, és akár maradandó agykárosodást, tüdőproblémákat vagy halált is okozhat, különösen kisgyermekek vagy immunbetegek esetében lehetnek súlyosak a szövődmények.

A betegséget követően az immunrendszer működése gyengül, legfrissebb kutatások szerint ez az állapot 3 évig is eltarthat. Bizonyos esetekben hosszú évek múlva (7 év) degeneratív idegrendszeri betegség fejlődhet ki (SSPE).