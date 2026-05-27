Márki-Zay Péter is felszisszent azon, hogy Magyar Péter a polgármesterek fizetését is csökkentené

Hódmezővásárhely polgármestere egyúttal arra is felhívta a figyelmet, ha a 2023-as, roppant alacsony szintre csökkentenék a polgármesteri fizetéseket, kihatna az egész hivatalra, önkormányzati cégekre, múzeumokra, óvodákra és bölcsődékre is. Szerinte Magyar Péter bejelentése a fizetéscsökkentésről csak egy hergelés, és ennyi erővel csökkenthetnék a fizetését egy „finisert vezető útépítő munkásnak” vagy egy utasszállító pilótájának is.

„Mindez egy aggasztó forgatókönyv azok szerint, akik már Sulyok Tamás leváltásában is a fékek és ellensúlyok kikapcsolására tett kísérletet látnak – és akiket ebben az is megerősít, hogy az új köztársasági elnököt nem a nép, hanem a tiszás parlamenti többség választja majd, a két évvel ezelőtti kampányígérettel szemben” – közölte, kiemelve:

Nos, a mi feladatunk, hogy a leghangosabban tiltakozzunk, ha az Orbán-rendszer legyőzése után máris egy újabb Fideszt, azaz egy újabb leválthatatlan, autokratikus, minden alternatívát eltipró és megsemmisítő pártállamot építene a Tisza Párt

– fogalmazott, majd megjegyezte, nem ért egyet azzal sem, hogy a Tisza Párt a 29 fős tagságát még az országgyűlési képviselőik előtt sem tervezi kinyitni.

A politikus arra is kitért, a polgármesterek megválaszthatóságának két ciklusban maximálásával sem ért egyet, szerinte egy kisebb településen gyakran egyszerűen nincs verseny, nem akadnak önként jelentkező kihívók a polgármesteri tisztségre, és népszerűtlenné válna a polgármesteri pozíció betöltése, főleg vidéken, mert a ciklusok lejárta után elhelyezkedési és megélhetési nehézségekkel küzdenének az akár már fiatalon nyugalmazott polgármesterek.