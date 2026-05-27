Magyar PéterMárki-Zay Péterfizetéscsökkentés

Márki-Zay Péter is felszisszent azon, hogy Magyar Péter a polgármesterek fizetését is csökkentené

Állítása szerint nem maga miatt aggódik, hanem a demokráciáért.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 9:20
Hódmezővásárhely polgármestere egyúttal arra is felhívta a figyelmet, ha a 2023-as, roppant alacsony szintre csökkentenék a polgármesteri fizetéseket, kihatna az egész hivatalra, önkormányzati cégekre, múzeumokra, óvodákra és bölcsődékre is. Szerinte Magyar Péter bejelentése a fizetéscsökkentésről csak egy hergelés, és ennyi erővel csökkenthetnék a fizetését egy „finisert vezető útépítő munkásnak” vagy egy utasszállító pilótájának is.

„Mindez egy aggasztó forgatókönyv azok szerint, akik már Sulyok Tamás leváltásában is a fékek és ellensúlyok kikapcsolására tett kísérletet látnak – és akiket ebben az is megerősít, hogy az új köztársasági elnököt nem a nép, hanem a tiszás parlamenti többség választja majd, a két évvel ezelőtti kampányígérettel szemben” – közölte, kiemelve:

Nos, a mi feladatunk, hogy a leghangosabban tiltakozzunk, ha az Orbán-rendszer legyőzése után máris egy újabb Fideszt, azaz egy újabb leválthatatlan, autokratikus, minden alternatívát eltipró és megsemmisítő pártállamot építene a Tisza Párt 

 – fogalmazott, majd megjegyezte, nem ért egyet azzal sem, hogy a Tisza Párt a 29 fős tagságát még az országgyűlési képviselőik előtt sem tervezi kinyitni. 

A politikus arra is kitért, a polgármesterek megválaszthatóságának két ciklusban maximálásával sem ért egyet, szerinte egy kisebb településen gyakran egyszerűen nincs verseny, nem akadnak önként jelentkező kihívók a polgármesteri tisztségre, és népszerűtlenné válna a polgármesteri pozíció betöltése, főleg vidéken, mert a ciklusok lejárta után elhelyezkedési és megélhetési nehézségekkel küzdenének az akár már fiatalon nyugalmazott polgármesterek.

Márki-Zay Péter aggodalmát kifejezve végezetül úgy szólt, reméli, hogy az általa rendületlenül és oly kitartóan támogatott Magyar Péter nem lesz Orbán Viktor. „Eddig is elfogadtam, ezután is elfogadom, amit nekem a szabályok biztosítottak – ami az elmúlt két évet kivéve méltánytalanul alacsony volt. Nem magamért, hanem az új demokráciánkért aggódom” – zárta a politikus. Azt már nem tette hozzá, hogy Orbán Viktor kormányzása alatt nem csökkentették, hanem növelték a polgármesterek fizetését, és a Fidesz nem akart okosabb lenni a választóknál, így nem próbálta korlátozni a településvezetők újraválasztását sem. 

 

Borítókép: Márki-Zay Péter (Forrás: Facebook)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
