Merz vakarhatja a fejét: a német fiatalok nem akarnak háborúzni

Az ország 2011-ben függesztette fel a kötelező katonai szolgálatot, azonban Oroszország ukrajnai inváziója, valamint a Washington európai biztonsági szerepvállalásával kapcsolatos újabb kétségek – különösen azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte a NATO védelmi kötelezettségeit, és újra feszültséget szított Dániával Grönland ügyében – ismét visszahelyezték a témát a politikába.

Bár Berlin hivatalosan még nem vezette vissza a sorkatonaságot, nemrég elfogadtak egy új katonai szolgálati modellt, amely előírja, hogy a 18. életévüket betöltő férfiaknak kérdőívet kell kitölteniük arról, mennyire hajlandók és alkalmasak a Bundeswehrben, vagyis a német fegyveres erőknél szolgálni. A nők önkéntes alapon szintén részt vehetnek a programban.

Rafael Loss biztonságpolitikai elemző szerint Európa megváltozott biztonsági környezete fokozta az igényt a nagyobb katonai önállóságra.

Az európai védelem fenntarthatóbbá tételének igénye azt jelenti, hogy több emberre, több képességre, valamint egy európaiak által, európaiak számára létrehozott európai védelemre van szükség

– mondta a szakértő.

Sok fiatal német ugyanakkor mélyen szkeptikus a kötelező katonai szolgálat visszaállításával kapcsolatban.

A fiatalok határozottan elutasítják a sorkatonaság bevezetését

A kérdés különösen érzékeny Németországban, ahol a militarizmus és a világháborúk emléke továbbra is jelentősen befolyásolja a hadsereggel kapcsolatos társadalmi hozzáállást.

Az ukrajnai háború kezdete óta ugyanakkor egyre nagyobb támogatottságot élvez Németországban a Bundeswehr újjáépítése, a védelmi kiadások növelése és a katonai szolgálat kérdésének újratárgyalása.

A támogatottság azonban meredeken csökken a fiatalabb németek körében, akikre ténylegesen vonatkozhatna a kötelező szolgálat.

Az Európai Külkapcsolati Tanács egyik friss felmérése jelentős generációs megosztottságot mutatott ki Európa-szerte a kötelező katonai szolgálat kérdésében.

Az idősebb válaszadók általában inkább támogatták a sorkatonaságot, míg a fiatalabb korosztályok sokkal nagyobb arányban ellenezték azt. Németország esetében különösen markáns volt ez a különbség.

A felmérés szerint a 18 és 29 év közötti korosztályban 46 százalékos nettó elutasítottsága van a kötelező katonai szolgálatnak, miközben minden idősebb korcsoport összességében támogatta a sorkatonaságot, és a támogatottság az életkor előrehaladtával folyamatosan növekedett.

Különösen a 18 és 25 év közöttiek körében nincs többségi támogatottsága a sorkatonaság visszaállításának.

A közelmúlt tüntetései nemcsak a kötelező szolgálattal kapcsolatos aggodalmakat tükrözik, hanem azt a fiatalok körében megjelenő igényt is, hogy más, szélesebb körű ifjúsági problémák ismét visszakerüljenek a politikai napirendre.