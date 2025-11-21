A franciák nem akarják, hogy gyerekeik, unokáik a háborúban haljanak meg

Amint arról beszámoltunk, rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön.

…el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– fogalmazott a tábornok, akinek szavain felháborodtak a franciák és kommentekben nyilvánították ki véleményüket.

A franciák nem akarják háborúba küldeni fiaikat

Őt fizetik (és jól fizetik) azért, hogy a vérét adja a nemzetnek. Nagyapám 1914 szeptemberében halt meg az Aisne-ban, még mielőtt fia (az én apám) megszületett volna, akit 1939-ben Dunkirkben fogságba ejtettek, és 1945-ben tért vissza (köszönet az angoloknak). Az őseim sokat adtak. És mindez azért, hogy eljussunk a jelenlegi belpolitikai helyzethez

– fogalmazott Charlotte de Provance néven egy kommentelő. Hozzátette:

Szerencsére a nyolc unokám közül egy francia–magyar fiú van, aki nem adja a vérét Franciaországért! És egy tanács: koncentráljon az iszlamizmus kockázatára és ennek a vallásnak a túlkapásaira.

Háborúra készülve Emmanuel Macron francia elnök és Fabien Mandon, a francia köztársasági elnök katonai vezérkari főnöke Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

Franciaország már nem létezik. Feloldódott az Európai Unió olvasztótégelyében, ahol 27 különböző nyelv és kultúra keveredik egymással. Ráadásul ott vannak még a migránsok is, akiknek más értékrendjük van. Szóval nem tudom, mit fogunk védeni a fronton

– írta a cikkhez Daniele06 nevű felhasználó.

Nem a háborúra, gyermekeink nem fognak meghalni a volt Szovjetunió országaiért, függetlenül attól, hogy azok az EU tagjai-e vagy sem

– írta később ugyanez a felhasználó.