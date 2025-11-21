Franciaországháborúgyermek

A franciák nem akarják, hogy gyerekeik, unokáik a háborúban haljanak meg

Botrányos kijelentést tett a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint el kell fogadni, hogy a háborúban a családok elveszíthetik gyermekeiket.

2025. 11. 21. 18:05
Egy francia katona HK416-os puskájával fut a „Dacian Fall” katonai gyakorlaton a cartisoarai logisztikai központban Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, rendkívüli figyelmeztetéssel állt elő Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke. A tábornok szerint a nyugat-európai országoknak három-négy éven belül készen kell állniuk egy Oroszországgal való esetleges összecsapásra, és ezt a lakosság előtt sem lehet tovább elhallgatni. Szerinte a háború itt van a küszöbön.

…el kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

 – fogalmazott a tábornok, akinek szavain felháborodtak a franciák és kommentekben nyilvánították ki véleményüket. 

A franciák nem akarják háborúba küldeni fiaikat

Őt fizetik (és jól fizetik) azért, hogy a vérét adja a nemzetnek. Nagyapám 1914 szeptemberében halt meg az Aisne-ban, még mielőtt fia (az én apám) megszületett volna, akit 1939-ben Dunkirkben fogságba ejtettek, és 1945-ben tért vissza (köszönet az angoloknak). Az őseim sokat adtak. És mindez azért, hogy eljussunk a jelenlegi belpolitikai helyzethez 

– fogalmazott Charlotte de Provance néven egy kommentelő. Hozzátette:

Szerencsére a nyolc unokám közül egy francia–magyar fiú van, aki nem adja a vérét Franciaországért! És egy tanács: koncentráljon az iszlamizmus kockázatára és ennek a vallásnak a túlkapásaira.

Háborúra készülve Emmanuel Macron francia elnök és Fabien Mandon, a francia köztársasági elnök katonai vezérkari főnöke Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU
Franciaország már nem létezik. Feloldódott az Európai Unió olvasztótégelyében, ahol 27 különböző nyelv és kultúra keveredik egymással. Ráadásul ott vannak még a migránsok is, akiknek más értékrendjük van. Szóval nem tudom, mit fogunk védeni a fronton

– írta a cikkhez Daniele06 nevű felhasználó.

Nem a háborúra, gyermekeink nem fognak meghalni a volt Szovjetunió országaiért, függetlenül attól, hogy azok az EU tagjai-e vagy sem

– írta később ugyanez a felhasználó. 

 

Franciaország már nem Franciaország! A franciák tíz százaléka fizeti az adók háromnegyedét! A gyerekeim soha nem fognak harcolni ezért a harmadik világbeli országért

– írta Cruella. 

 

Foglalkozzon inkább a külvárosainkkal és az iszlamistákkal! A veszély onnan jön, nem pedig Nagy-Oroszországból! Ha a második világháborúban több millió orosz katona nem áldozta volna fel az életét, Franciaország ma Hitler uralma alatt lenne

– fogalmazott anonyme. 

 

 

Franciaország jelenlegi legfontosabb problémája az, hogy meddig tudunk még kitartani, mielőtt a muszlim testvérek átveszik a hatalmat

– tette fel a kérdést Noel Promenthe.

 

Yaka51 azt írta:

Nyilvánvalóan ez az úr még soha nem látott halott katonákat a csatatéren, hogy meri azt mondani, hogy gyermekeinknek és unokáinknak meg kell halniuk Macron őrült elképzelései miatt.

 

 

Borítókép: Egy francia katona HK416-os puskájával fut a „Dacian Fall” katonai gyakorlaton a cartisoarai logisztikai központban  (Fotó: AFP)

