Forrnak az indulatok Kolumbiában

A kolumbiai államfő nagyszabású tüntetést hirdetett Donald Trump amerikai elnök kijelentései ellen, miután Washingtonban ismét nyíltan szóba került Kolumbia felelőssége az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészetben – írja az Anadolu hírügynökség.

A kolumbiai államfő nagyszabású tüntetést hirdetett Donald Trump amerikai elnök kijelentései ellen. Fotó: AFP

Petro az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a nemzeti szuverenitás védelmére szólította fel a kolumbiai lakosságot. Az elnök arra kérte az embereket, hogy tűzzék ki otthonaikra a kolumbiai zászlót, és szerdán délután négy órakor jelenjenek meg az ország terein. Bejelentette azt is, hogy személyesen vesz részt a bogotái Bolívar téren tartandó demonstráción, ahol beszédet is tart.

Akasszák ki a kolumbiai zászlót otthon. Szerdán délután 4 órakor Kolumbia összes terén találkozunk. Itt az ideje megvédeni a nemzeti szuverenitást

– fogalmazott Petro, aki szerint a tüntetés válasz Donald Trump vádjaira. Az amerikai elnök élesen bírálta Kolumbiát és annak vezetését. Trump kijelentette, hogy Petróhoz köthető kokaingyárak működnek az országban, és szerinte az ott előállított kábítószer az Egyesült Államokba kerül. Az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy Petro legyen óvatos, majd Kolumbiát beteg országnak nevezte.