KolumbiaGustavo Petrokolumbiai elnökkábítószerDonald TrumpTrumptüntetés

Forrnak az indulatok Kolumbiában

Miközben Kolumbia képtelen megfékezni a romló biztonsági helyzetet és a drogkartellek térnyerését, Gustavo Petro elnök az amerikai kritikákra nem megoldásokat kínál, hanem tüntetéseket szervez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 20:00
Illegitimnek minősítette a kolumbiai elnök, hogy Donald Trump amerikai elnök megfenyegette a hazáját Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kolumbiai államfő nagyszabású tüntetést hirdetett Donald Trump amerikai elnök kijelentései ellen, miután Washingtonban ismét nyíltan szóba került Kolumbia felelőssége az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészetben – írja az Anadolu hírügynökség.

A kolumbiai államfő nagyszabású tüntetést hirdetett Donald Trump amerikai elnök kijelentései ellen
A kolumbiai államfő nagyszabású tüntetést hirdetett Donald Trump amerikai elnök kijelentései ellen. Fotó: AFP

Petro az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében a nemzeti szuverenitás védelmére szólította fel a kolumbiai lakosságot. Az elnök arra kérte az embereket, hogy tűzzék ki otthonaikra a kolumbiai zászlót, és szerdán délután négy órakor jelenjenek meg az ország terein. Bejelentette azt is, hogy személyesen vesz részt a bogotái Bolívar téren tartandó demonstráción, ahol beszédet is tart.

Akasszák ki a kolumbiai zászlót otthon. Szerdán délután 4 órakor Kolumbia összes terén találkozunk. Itt az ideje megvédeni a nemzeti szuverenitást

– fogalmazott Petro, aki szerint a tüntetés válasz Donald Trump vádjaira. Az amerikai elnök élesen bírálta Kolumbiát és annak vezetését. Trump kijelentette, hogy Petróhoz köthető kokaingyárak működnek az országban, és szerinte az ott előállított kábítószer az Egyesült Államokba kerül. Az amerikai elnök arra is figyelmeztetett, hogy Petro legyen óvatos, majd Kolumbiát beteg országnak nevezte.

Trump egy lépéssel tovább ment: egy lehetséges amerikai fellépésről szólva úgy fogalmazott, hogy az jól hangzik. 

A kijelentés nem maradt visszhang nélkül Bogotában, Petro azonban első reakciójában időt kért.

A kolumbiai elnök azt közölte, hogy ellenőrzi, pontosan mit mondott Trump, helyesek-e a sajtóban megjelent idézetek és fordítások, és csak ezután kíván reagálni az általa illegitim fenyegetésnek nevezett kijelentésekre. 

Hangsúlyozta, hogy addig nem válaszol, amíg teljes mértékben meg nem érti az amerikai elnök szavait. 

 

A kolumbiai elnök tüntetéssel próbálja elterelni a figyelmet

Trump állításai nem előzmény nélküliek, az Egyesült Államok évtizedek óta bírálja Bogotát a kábítószer-termesztés és -szállítás miatt. 

Petro válasza – az utcai mozgósítás és a szuverenitásra hivatkozó retorika – sokak szerint inkább színjáték, és nem nyújt valódi megoldást a problémákra. 

A kolumbiai elnök tüntetéssel próbálja elterelni a figyelmet a vádak lényegéről – arról, hogy Kolumbia továbbra is kulcsszereplője a nemzetközi kokainkereskedelemnek.

Az Egyesült Államok nemrég terrorszervezetnek nyilvánította a hírhedt kolumbiai kábítószer-kereskedő hálózatot, a Clan del Golfót. Az amerikai pénzügyminisztérium a csoportot felvette a külföldi terrorszervezetek listájára, ami jelentős jogi és pénzügyi szankciókat von maga után – adta hírül a BBC. A döntés néhány órával azután született, hogy Donald Trump aláírta a fentanilt tömegpusztító fegyvernek minősítő végrehajtási rendeletet. 

2011-ben Kolumbiában a 32 megyéből 23-ban folyt kokacserje-termesztés, és az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatalának becslései szerint mintegy 63 660 háztartás vett részt az illegális növény termesztésében. 

A helyzet arra ösztönözte a kolumbiai kormányt és a nemzetközi közösséget, hogy egy új, innovatív programot indítsanak, amely a biztonsági kihívások kezelésére is kiterjedt. Ennek eredményeként 2012-re a kokacserje-termesztésre használt terület mintegy negyedével csökkent, 48 ezer hektárra, szemben az előző évi 64 ezer hektárral – olvasható az ENSZ oldalán.

 

Borítókép: Gustavo Petro kolumbiai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump lecsapott Venezuela elnökére

„Nekem tetszik az ötlet” – Trump szavai vihart kavartak Latin-Amerikában

Trump lecsapott Venezuela elnökére 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpuzsér

Remélem, senki nem bántotta!

Bayer Zsolt avatarja

Várjuk Puzsér és Pottyondi elvtársak jelentkezését jobbá szeretés ügyében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu