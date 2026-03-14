Tízezrek rohamozták meg a biztosítókat: ezekkel a buktatókkal kell tisztában lenni

Nagy lendülettel vette kezdetét az idei lakásbiztosítási kampány, amely egyedülálló lehetőséget biztosít a lakástulajdonosoknak, hogy évfordulótól függetlenül felülvizsgálják meglévő szerződéseiket. Az első napok adatai alapján a tavalyinál is nagyobb az érdeklődés, ami nem véletlen, hiszen a szakértők szerint a hazai lakásbiztosítási állomány jelentős része még mindig komoly kockázatokat rejt.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 14. 11:18
Fotó: Kallus György
A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az első tíz nap tapasztalatai alapján a tavalyinál is intenzívebb aktivitás várható. Az alkuszok arra számítanak, hogy a lakásbiztosítási kampány végéig – azaz március 31-ig – elképesztő mennyiségű, akár 400-450 ezer biztosításváltás is lezajlik majd.

Jelentős mértékben felpörgött a lakásbiztosítások piaca. Fotó: Székelyhidi Balázs

Kemény verseny a lakásbiztosítások piacán

Az eddigi statisztikák szerint az idén megkötött új szerződések átlagos díja 38 ezer forint körül mozog, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi évivel. A piacon éles a verseny: a legtöbb új ügyfelet eddig a Groupama, az Allianz, a Colonnade és az Uniqa biztosítók tudhatják magukénak.

Bár az elmúlt két év kampányaiban már több mint egymillió szerződést cseréltek le a tudatosabb ügyfelek, ez még mindig kevesebb mint az összes lakásbiztosítás harmada. A fennmaradó állományban rengeteg olyan régi, elavult kötvény lapul, amely nem tartalmazza a ma már alapvetőnek számító fedezeteket. A mostani kedvező díjszint kiváló alkalom a korszerűsítésre, hiszen a fedezetek bővítése mellett is megőrizhető a korábbi árszint.

Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke azonban arra figyelmeztet, hogy a fókusz ne csak a spóroláson legyen:

A lakásbiztosítási kampányban sem szabad szem elől téveszteni, hogy a díj szintjénél fontosabb, hogy a megkötött szerződés megfelelő biztosítási fedezetet nyújtson minden fontos kockázatra. A lakásbiztosítás valódi értékét ugyanis nem a kötéskor kifizetett díj, hanem az általa nyújtott térítés mértéke és fedezeti köre határozza meg.

 

A leggyakoribb hiba: az alulbiztosítottság

A szakember rámutatott: a megfelelő újjáépítési érték beállítása kulcsfontosságú. A mai építőipari árak mellett négyzetméterenként legalább 600-650 ezer forinttal kell számolni ahhoz, hogy baj esetén a biztosító valóban fedezze a teljes kárt. Az ingóságok értékét a tulajdonosok hajlamosak még ennél is jobban alulbecsülni, pedig a valós érték gyakran a duplája a bevallottnak.

A megoldást azok a biztosítások jelenthetik, amelyeket nem egy fix összegre, hanem a mindenkor aktuális újjáépítési értékre kötnek. A szövetség javasolja is, hogy ezeket a konstrukciókat emeljék be a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások közé.

 

Csapdák a váltás körül

A kampányidőszakban a szerződésváltások negyven-ötven százaléka független alkuszokon keresztül zajlik, akik nemcsak az összehasonlításban, hanem a kárrendezésben is segítik az ügyfeleket. A váltásnál azonban mindenkinek figyelnie kell az apró betűs részekre.

A régi szerződés felmondásának március 31-én éjfélig hivatalosan is be kell érkeznie a biztosítóhoz, különben a kötvény érvényben marad. Gyakori csapda, hogy a régi biztosító a felmondás után azonnal kedvezőbb ajánlattal próbálja visszacsábítani az ügyfelet. Ha ezt a kedvezményes ajánlatot elfogadjuk, miközben már megkötöttük az új szerződést, az új kötvényt – személyes kötés esetén – már nem lehet felmondani. Ennek eredményeként a figyelmetlen ügyfél egy éven keresztül két biztosítás díját is kénytelen lesz fizetni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

