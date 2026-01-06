Ismét befuccsolt Hadházy hídfoglalása

– Ha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást, de ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni, le fogjuk állítani az országot békésen, de nagyon határozottan – mondta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus a Ferenciek terén tartott demonstrációt, ahol azt közölte: a Bors különszámának terjesztése egy bírói végzéssel szemben folytatott szimpla választási csalás, és ha a hatalom nem hagy fel az állami beavatkozással a választásokba, az a választási csalás folytatását jelenti.

Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maguk alkotta törvényeket is, akkor békésen, de határozottan, elszántan nekünk is át kell majd lépnünk bizonyos határokat

– fogalmazott.

Hadházy Ákos határok átlépésével fenyegetett. Fotó: Hatlaczki Balázs

Hozzátette, a következő hónapok fő kérdése továbbra is az, hogy le lehet-e a parlamenti demokrácia szimpla eszközeivel, szimpla kampányolással győzni a hatalmat egy olyan rendszerben, ami minden, csak nem klasszikus parlamenti demokrácia. – Mindannyian azt reméljük, hogy annak lesz igaza, aki azt állítja, hogy igen, lehet – fogalmazott.

A demonstrálók a politikus beszéde után elfoglalták a Szabad sajtó út és a Váci utca kereszteződésénél található zebrát, és ezzel mintegy fél órára megállították a járműforgalmat. Miután a rendőrség többször felszólította a résztvevőket, hogy fejezzék be jogellenes cselekedetüket, a járdára vonultak. A tüntetés néhány perccel este fél hét előtt véget ért.