hadházy ákosborserzsébet hídkúriaválasztási csalás

Ismét befuccsolt Hadházy hídfoglalása

A kormány választási csalásától tart és bizonyos határok átlépésével fenyegetőzik a botrányhős baloldali képviselő.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 01. 06. 21:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha a Fidesz nem hagy fel a csalással, ezzel meg is nyerheti a választást, de ha emiatt nyernek, azt nem fogjuk elismerni, le fogjuk állítani az országot békésen, de nagyon határozottan – mondta Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A politikus a Ferenciek terén tartott demonstrációt, ahol azt közölte: a Bors különszámának terjesztése egy bírói végzéssel szemben folytatott szimpla választási csalás, és ha a hatalom nem hagy fel az állami beavatkozással a választásokba, az a választási csalás folytatását jelenti.

Ha a hatalom nyíltan tiporja még a saját maguk alkotta törvényeket is, akkor békésen, de határozottan, elszántan nekünk is át kell majd lépnünk bizonyos határokat

– fogalmazott. 

Hadházy Ákos határok átlépésével fenyegetett. Fotó: Hatlaczki Balázs

Hozzátette, a következő hónapok fő kérdése továbbra is az, hogy le lehet-e a parlamenti demokrácia szimpla eszközeivel, szimpla kampányolással győzni a hatalmat egy olyan rendszerben, ami minden, csak nem klasszikus parlamenti demokrácia. – Mindannyian azt reméljük, hogy annak lesz igaza, aki azt állítja, hogy igen, lehet – fogalmazott.

A demonstrálók a politikus beszéde után elfoglalták a Szabad sajtó út és a Váci utca kereszteződésénél található zebrát, és ezzel mintegy fél órára megállították a járműforgalmat. Miután a rendőrség többször felszólította a résztvevőket, hogy fejezzék be jogellenes cselekedetüket, a járdára vonultak. A tüntetés néhány perccel este fél hét előtt véget ért.

A független képviselő eredetileg az Erzsébet hídra szeretett volna tüntetést szervezni, de azt a rendőrség nem engedélyezte, a döntést a Kúria helybenhagyta.

 

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdarabka

Egy darabka Batka

Bayer Zsolt avatarja

Az ember amúgy reggelente gyakorta talál...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu