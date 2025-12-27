Jogilag aggályos és az emberi méltóságot is sérti Hadházy Ákos tette a Mészáros Csoport szerint

Hadházy Ákos parlamenti képviselő december 26-án, szombaton közzétett bejegyzése, amely a Mészáros Csoport ünnepi eseményére vonatkozik, súlyosan sérti a GDPR alapelveit, mivel a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét – azok valóságtartalma esetén – az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre, tudatta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Mészáros Csoport.

A kommüniké emlékeztet: a személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát.

„A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas »listázás« részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül”

– mutat rá a közlemény.

A Mészáros Csoport azt is hangsúlyozta: a GDPR mellett a polgári törvénykönyv is védi a cég kollégáit attól, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. „Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel” – emeli ki a cégcsoport közleménye.

A Mészáros Csoport a megjelent névsort nem kívánja kommentálni, azonban figyelmeztet, hogy annak közlése a cég álláspontja szerint tartalmazza a Btk. 219. szakaszában feltüntetett, a személyes adattal való visszaélés valamennyi tényállási elemét, így a közlő bűncselekményt valósít meg.