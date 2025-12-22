radics béladeutsch tamáshadházy ákosmomentumönkormányzat

Újabb korrupciógyanús ügy került elő Hadházy Ákos kerületében

Radics Béla zuglói sajtótájékoztatón jelentette be: újabb korrupciógyanús ügy borzolja a kedélyeket a kerületben, ahol szerinte Hadházy Ákos „uradalmat épített”, saját embereinek közpénzt juttatva. Deutsch Tamás szerint az ügy már a büntető törvénykönyvet is érintheti, miután egy felfüggesztett kamarai tagságú ügyvéd több tízmilliós megbízásokhoz jutott.

Gábor Márton
2025. 12. 22. 17:07
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Nincs karácsony Hadházy-botrány nélkül. Itt vagyunk a Hadházy-uradalomban, Zuglóban. Ennek az uradalomnak a székhelye a zuglói önkormányzat – mondta el a XIV. kerületi polgármesteri hivatal épülete előtt tartott sajtótájékoztatón Radics Béla. 

Budapest, 2025. október 5. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beszédet mond a Polgári Ellenállás mozgalom Juhász Péter influenszer, volt politikus mellett tartott szolidaritási demonstrációján Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Radics kiemelte, 

egy hónappal ezelőtt tört ki a botrány, hogy a legnagyobb kuruzsló zebralátnok házi propagandistái mindenféle fura megbízási szerződés alapján az önkormányzaton keresztül kapják a zuglóiak pénzét. Az egyik ilyen szereplő volt Kovács Áron Attila, akiről kiderült, hogy többmilliós megbízást kapott, hogy kommunikációs feladatokat lásson el Zuglóban, miközben a Zuglói Információs és Média Kft., csaknem negyedmilliárdos kerettel rendelkezik, és feladata, hogy a Zuglóval kapcsolatos helyi kommunikációs teendőket ellássa.

A politikus elmondta, nem elég, hogy a zuglói önkormányzatban kapott helyet Hadházy Ákos házi propagandistája, akinek a felesége a 24.hu egyik vezető újságírója, de szintén a zuglóiak pénzéből él Halász Árpád, a Momentum ügyvédje is. 

Az ügyvédről most kiderült, hogy úgy végez a kerületben több millió forintért jogi tanácsadást, hogy idén október 6-án az ügyvédi kamara felfüggesztette a tagságát. Az egyik képviselő, Pécsi Diána kérdésére felmerült az is, hogy ez a felfüggesztés egy pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárás következménye

– jelentette ki Radics Béla.

Szintén a sajtótájékoztatón Deutsch Tamás, a helyi Fidesz elnöke elmondta, 

a zuglói önkormányzat majd féltucat szerződést kötött Halász Árpád ügyvédi irodájával. Halász Árpád nem azért került a zuglói önkormányzati vezetők érdeklődésének a homlokterébe, mert kiemelkedő jogi szaktudással rendelkezik, hanem azért, mert ellenzéki politikai aktivistaként ismert.

Deutsch kiemelte, Halász Árpád az elmúlt években a Momentum párt védőjeként tevékenykedett. 

Ez a párt volt az, aki a legutóbbi parlamenti választáson Hadházy Ákost támogatta, illetve akinek a színeiben Rózsa András is indult a választásokon

– jelentette ki a politikus. Összefoglalva kiemelte, Hadházy Ákos politikai uradalmának tekinti Zuglót.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

